Ellen (43): “Omdat ik bevroor, vond ik het moeilijk om in te zien dat ik was verkracht”

“Ik schrik wakker van gewiebel. Dit is niet goed: iemand komt mijn bed in. ‘Wat doe je? Ik wil dit niet’, weet ik half slapend uit te brengen. ‘Ik voel me zo alleen’, hoor ik. Het is Chiel. Een collega die bij gebrek aan een fijn huis vannacht bij mij logeert. ‘Ik kom alleen maar even naast je liggen.’ Als ik zijn handen op mijn lijf voel, bevries ik. Ik krijg amper mee dat hij me uitkleedt. Wat hij vervolgens met me doet weet ik alleen van de nachtmerries die jarenlang zullen terugkeren. Pas als hij weer in bed ligt - een kwartier later? Of was het twee uur? - kom ik bij. Nog altijd verstijfd wacht ik tot de wekker gaat. Ik wil alleen maar douchen.

Interessante nieuwe collega

De afgelopen 20 jaar van mijn leven zijn getekend door die ene avond. De avond waarop ik werd verkracht. Al durf ik dat woord nu pas te gebruiken. Ik kende Chiel van mijn werk bij een poppodium. Mijn collega’s en ik waren close. Toen Chiel zich als nieuweling aansloot bij ons team, werd hij met open armen ontvangen. Hij kwam uit de grote stad, waar zijn vriend was omgekomen bij een schietpartij. Als getuige moest hij onderduiken in onze woonplaats. Of het waar was, weet ik niet, maar ik vond het destijds heel interessant. Jammer dat hij homo is, dacht ik nog toen hij beweerde niet op vrouwen te vallen.

Chiel had in zijn nieuwe woning nog amper meubilair, maar we gunden hem een warm thuis na alles wat hij had meegemaakt. Om en om lieten mijn collega’s en ik hem bij ons logeren. De mannen en de vrouwen. Van niemand hoorde ik gekke verhalen. Toen hij op een matras in mijn studentenkamer zou slapen, maakte ik me nergens druk om. Tot hij bij me in bed kwam liggen.

Waarom had ik niets gedaan?

Ik was te bang en in shock om me te verweren. ’s Nachts, maar ook de ochtend erna. Na het douchen zijn we zelfs nog ‘gezellig’ samen naar ons werk gewandeld. Gelukkig durfde ik daar een collega in vertrouwen te nemen over wat er was gebeurd. Chiel was niet veel later weg bij ons bedrijf.

Ik realiseer me tegenwoordig steeds meer dat het geen vanzelfsprekendheid is dat mensen je verhaal geloven en dat er actie wordt ondernomen. Ik had het geluk dat mensen mij serieus namen en me zagen als slachtoffer. Want zelf vond ik het maar moeilijk om dat in te zien. Waarom had ik niets gedaan toen Chiel me uitkleedde? Waarom schold ik hem niet uit tijdens onze wandeling naar werk en vertelde ik hem wat hij me had aangedaan? ‘Als mij zoiets was overkomen, had ik hem van me afgeduwd!’ kreeg ik af en toe te horen. Natuurlijk denk je dat van tevoren. Maar als iemand op je ligt, ben je zo bang dat je niets meer kunt. Als ik aan mensen wilde uitleggen waarom ik bevroor, hielp het me altijd om het te vergelijken met hoogtevrees. Iedereen heeft wel eens iemand gezien die op grote hoogte niet meer durft te bewegen. Of het rationeel is of niet, door angst raak je verstijfd. Of je wilt of niet, je kúnt niet bewegen.

Trauma kwam terug tijdens de bevalling

Twintig jaar lang droomde ik nog bijna wekelijks over de verkrachting en lag ik weer bevroren in bed. Overdag drukte ik het trauma weg, maar ik was altijd wantrouwend. In het donker op de fiets had ik altijd een sigaret in mijn hand als ‘wapen’. Ik probeerde een normaal leven te leiden, maar ik liep continu vast. Geen studie maakte ik af, geen vriendschap hield ik vol. Het was een wonder dat ik een lieve, zachtaardige man ontmoette die ik wel vertrouwde en met wie ik een relatie kreeg. Maar al mijn opgekropte angst kwam eruit toen we samen een kindje kregen. De plek waar iets heel moois uit zou komen, was ook de plek waar eerder iets heel naars was gebeurd. Dat er nu wildvreemden in de verloskamer waren terwijl ik lag te bevallen, triggerde mijn trauma.

Therapie was een bevrijding

De maanden na de bevalling kreeg ik zo vaak de nachtmerrie van de verkrachting, dat ik in therapie ging. Het was een bevrijding. Na 23 jaar durfde ik eindelijk te erkennen dat bevriezen normaal is. Dat ik verkracht was. En ik kreeg te horen dat ik ook zoveel jaar na dato nog aangifte kon doen. Het was een lang en zwaar proces en, zoals verwacht, kon de verkrachting niet worden bewezen. Maar het voelde voor mij als gerechtigheid dat mijn verkrachter toch nog iemand aan de deur kreeg die hem herinnerde aan wat hij mij heeft aangedaan. Ik heb die nacht misschien niet van me af kunnen slaan, maar dat heb ik 20 jaar later alsnog gedaan.”