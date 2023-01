Elles (37) liet haar borsten preventief verwijderen maar kreeg alsnog zes keer kanker

Laatst maakte haar puberzoon er nog een cynische opmerking over: “We kunnen wel zeggen dat we een kankerfamilie zijn.” Elles van Buren uit Hendrik-Ido-Ambacht lacht er schamper bij. “Ja, het is ook zo.”

Het familieverhaal van de operatieassistent van het Erasmus MC in Rotterdam is bepaald geen sprookje. Toch vertelt Van Buren er bevlogen over. Waarom? Omdat ze in april de Mount Everest gaat beklimmen en geld inzamelt voor het Reconstructie Fonds van het Erasmus MC. Daarover straks meer.

Familieverhaal

Nu eerst meer over dat familieverhaal. Het begon toen Van Buren 12 jaar was en haar vader borstkanker kreeg. Dat bleek het gevolg van een genetische afwijking en er was een kans van 50 procent dat Van Buren dat gen van haar vader had gekregen. Op haar 24ste bleek dat inderdaad het geval.

Na de zwangerschap van haar tweede kind, een dochter, waren haar borsten onrustig. “Het bleek vals alarm, maar het bracht zoveel stress met zich mee. Dat wilde ik niet.” Ze besloot beide borsten preventief te laten amputeren en nieuwe te laten reconstrueren van haar eigen buikvet. “Toen mijn borsten weg waren, was ik wel opgelucht. Het voelde toch alsof ze tikkende tijdbommen waren.”

Operatietafel

Van Buren belandde op de operatietafel van haar collega’s. Het was heftig: de operatie duurde veertien uur, op haar buik zit van links tot rechts een litteken. Ze moest in die tijd nog naar Amerika vliegen om haar tepels in 3D te laten tatoeëren. “Ik kan nu wel zeggen dat ik heel blij ben met hoe ik eruitzie en ik voel me heel vrouwelijk.”

Omdat de reconstructie zo belangrijk voor haar is geweest, zamelt Van Buren geld in voor het Reconstructie Fonds van het Erasmus MC. Met geld daaruit wordt onder meer onderzoek gedaan naar de veiligheid van siliconen. Ook ontwikkelt het ziekenhuis virtual reality, waardoor patiënten die een reconstructie in het gezicht krijgen, kunnen zien hoe het wordt.

Kankervrij

Na het verwijderen van haar borsten ontdekte een gynaecoloog een tumor op Van Burens eierstok. De eierstok werd verwijderd. Na haar 30ste had ze twee keer een uitstrijkje dat niet goed was. En alsof dat niet genoeg was, kreeg Van Buren ook tot tweemaal toe een plekje in een ooghoek én een carcinoom (huidkanker) op haar linkerwang. “Dat vond ik wel heftig, hoor. Ik had echt een gat naast mijn neus toen de artsen het hadden weggesneden. Het duurde zeker acht weken voordat het dicht was. Als je iets in je gezicht hebt, kijkt iedereen ernaar.” Ze wijst de plek aan. Dankzij collega’s van het reconstructieteam is slechts licht een litteken te zien.

Voor de operatieassistent is het des te meer reden om juist voor deze plastisch chirurgen geld in te zamelen. “Ik weet hoe belangrijk een goede reconstructie is om na kanker het leven weer te kunnen oppakken. Mijn zussen hebben recent ook een amputatie gehad, mijn nichtjes komen nog aan de beurt, en misschien ook wel mijn dochter. Je geeft deze mensen een stukje van zichzelf terug na een nare periode.”

Nare periode

Om aandacht voor het Reconstructie Fonds te genereren vertrekt de operatieassistent in april naar Nepal om de Mount Everest te beklimmen. “Ik ben nu vijf jaar kankervrij en ontzettend fit. Ik vind het zo bijzonder hoe het lichaam zich kan herstellen.”

Zelf hoopt ze met de beklimming van de Mount Everest een nare periode af te sluiten. Want inmiddels heeft haar moeder botkanker en is ook haar schoonvader ongeneeslijk ziek. “We hebben het medisch best voor de kiezen gehad. Mijn eigen verhaal voelt nog het minst zwaar. Ik vind het veel lastiger om mijn moeder en schoonvader te zien worstelen.”

Maar hoe doorsta je als jonge vrouw steeds dat slechte nieuws? Ze kan goed relativeren, zegt Van Buren er zelf over. In haar familie is altijd veel over de ziekte gepraat. “Het is veel als je het zo allemaal achter elkaar noemt. Ik ben vooral heel dankbaar dat we er steeds zo op tijd bij zijn. Ik zie hier ook patiënten bij wie het anders loopt.”

Zelf is de operatieassistent hard aan het trainen voor de beklimming van de Mount Everest. “Ik ben fit, maar wil ook nog van de tocht kunnen genieten. Dus ik volg zelfs een programma om een inspanning te kunnen leveren op die grote hoogte.”

Basiskamp

In drie weken tijd wil Van Buren naar het basiskamp op 5300 meter hoogte wandelen. Ze gaat helemaal alleen, slechts vergezeld door een gids. “Dit is voor mij een meisjesdroom. Ik weet niet eens of die gids Engels spreekt, maar dat zie ik wel.” Uiteindelijk wil de operatieassistent naar een piek van 6100 meter klimmen. “Na die eierstokoperatie slikte ik hormonen en was ik een stuk minder fit. Moet je zien waar ik nu sta. Dat vind ik best bijzonder.”

En ja, ook haar familie staat vierkant achter de reis. “Het liefst zou mijn dochter meegaan, maar dit is echt iets dat ik alleen wil doen.” Van Buren heeft de reis expres gepland in een periode waarin de weersomstandigheden gunstig zijn. Ze hoopt veel andere bergbeklimmers tegen te komen en meer bijzondere verhalen te horen.

Over haar eigen gezondheid is ze optimistisch. “Ik doe wat ik kan om gezond te blijven en word ontzettend goed in de gaten gehouden. Ik leef met de dag. En ik denk ook: niemand is zeker van de dag van morgen.”

Bron: AD