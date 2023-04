Elsa (40): “Dat hij vreemde trekjes had, zag ik niet. Ik was veel te verliefd”

“Na een huwelijk met een vreemdganger dacht ik eindelijk de juiste man gevonden te hebben. Erik was lief, zorgzaam, had altijd een luisterend oor en was niet elke avond op stap met zijn vrienden. Ook zijn relatie was op de klippen gelopen doordat zijn partner vreemdging, dus we herkenden veel in elkaar. Dat hij vreemde trekjes had, zag ik in eerste instantie niet. Ik was veel te verliefd.

Altijd weten waar ik ben

Pas toen een vriendin me erop wees dat Erik wel altijd heel nadrukkelijk vroeg waar ik heen ging en met wie en dat het haar ook wel opviel dat hij me soms wel vijf keer op een avond belde, ging ik erover nadenken. Ik was vanuit mijn vorige relatie gewend aan een man van wie ik nooit wist waar hij was en nu had ik een man van wie ik dat altijd wist en hij ook van mij. Dat vond ik eigenlijk wel prettig.

Vriendschap tussen man en vrouw kon niet

Toch begon zijn enorme aandacht me na een half jaar te benauwen. Erik drong zich vaak op bij etentjes met collega’s, waarvoor hij helemaal niet uitgenodigd was. Bovendien begon hij opmerkingen te maken over het feit dat ik twee beste vrienden had. Dat vond hij eigenlijk niet goed, want een vriendschap tussen een man en een vrouw kon in zijn ogen niet bestaan.

Bom ontploft

Op een avond barstte de bom. Ik had een afspraak met een van mijn vrienden om een biertje te drinken in de plaatselijke kroeg en Erik wilde mee. Ik zei dat dat niet zo handig was, omdat de relatie van die vriend net uit was en hij specifiek aan mij had gevraagd of ik alleen wilde komen. Voor Erik was dit het teken dat ik vreemdging en hij sloeg me in het gezicht. Ik struikelde en viel op de grond en hij schopte me in mijn buik.

Geen aangifte

Gelukkig zag een voorbijganger wat zich in onze huiskamer afspeelde en die heeft de politie gebeld. Toen die kwam, was Erik allang verdwenen. Ik heb geen aangifte gedaan, want ik wist dat ik hem nooit meer zou zien. En dat is ook zo. Ik heb alleen nog een e-mail gekregen met de woorden ‘Het spijt me’ en daar is het bij gebleven. Ondertussen heb ik een relatie met een man die niet vreemdgaat en ook niet slaat, maar ik heb wel de bibbers gekregen door deze twee nare ervaringen.”