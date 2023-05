Emily-Jane: “Als ik jarig ben, krijg ik nooit nieuwe spullen cadeau”

Emily-Jane Townley (43) beheert de webwinkel Leven zonder afval. Ze heeft een relatie en drie kinderen (15, 13 en 10).

“In een BBC-programma liet een vrouw een weckpot zien met daarin al haar restafval van het afgelopen jaar. Hoe doet ze dat?, dacht ik. Mijn hele leven ben ik al bezig met duurzaam leven. Ik ben vegetariër, fiets overal naartoe, koop zo veel mogelijk tweedehands, en dan toch zo veel afval. Maar zorgen voor minder afval kan dus wel. Van oude dekbedovertrekken maakte ik katoenen zakken, die ik voortaan meenam naar de markt en de winkels. Tien jaar geleden vonden mensen dat bijzonder, maar ik merk dat dit verandert.

Veel ellende

Steeds meer mensen beseffen dat we een gigantisch afvalprobleem hebben. Per persoon zijn we goed voor vijfhonderd kilo afval per jaar. Dat zijn materialen waar grondstoffen voor zijn gebruikt, vol chemische verbindingen, en waar maar een klein gedeelte van kan worden gerecycled. De rest wordt verbrand met alle problemen van dien. Vooral spullen veroorzaken veel ellende. Ze worden gemaakt van grondstoffen die ergens zijn gewonnen. Vervolgens wordt er ergens anders op de wereld een product van gemaakt en dat wordt met vervuilende schepen naar het Westen vervoerd. Hier gebruiken we het maar kort, omdat de kwaliteit vaak slecht is.

Manier van leven

Als ik jarig ben, krijg ik nooit nieuwe spullen cadeau. Ik word veel blijer van iets zelfgemaakts, iets uit de kringloop of een ervaring. Toen ik veertig werd, heb ik mijn vrienden gevraagd om eten te maken en zijn we gaan picknicken in de natuur. Ik had een gitarist ingehuurd voor de muziek, we maakten een kampvuur en hadden een geweldige avond.

Mijn kinderen geef ik voor hun verjaardag meestal een ervaring cadeau. Binnenkort ga ik met mijn dochter naar een balletvoorstelling. Ze zijn helemaal gewend aan deze manier van leven. Ze vinden het normaal dat koekjes uit een katoenen zak komen en wassen hun haar met een shampoobar. Maar ze mogen van mij ook best eens een raketijsje eten, ook al is het ijsje in plastic verpakt. Zo streng ben ik nu ook weer niet.

Iedereen een beetje

Ik vind ook niet dat iedereen voor honderd procent afvalvrij moet gaan of nooit meer met het vliegtuig mag reizen. Het scheelt al veel als je, voordat je iets koopt, je afvraagt: heb ik dit echt nodig? Neem zelf zakjes mee naar de markt waar je groente en fruit in kunt doen of koop een wasbare luier voor je kind. En probeer vooral mensen in je omgeving te inspireren. Iedereen moet een beetje doen, alleen samen kunnen we het verschil maken. De helft minder afval produceren zou al geweldig zijn.”

Gouden tip

“Baking soda, oftewel zuiveringszout is mijn gouden tip. Het is niet schadelijk voor het milieu en heeft wel vijftig toepassingen. Zo maak je er de wc mee schoon, je maakt er schuurmiddel van, de muffe lucht in de koelkast verdwijnt ermee, matrassen frissen ervan op. En je kunt er taarten mee bakken.”

