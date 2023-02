Eric (65) en Anneke (70) trouwen in het ziekenhuis waar ze elkaar ontmoetten én hij haar een aanzoek deed

Zijn Anneke, op wie hij 19 jaar geleden smoorverliefd werd toen ze op dezelfde afdeling in het ziekenhuis lagen, zit ook nu in de medische molen vanwege haar gezondheid. Ze heeft COPD en longproblemen, en is daardoor al maanden óf in het revalidatiecentrum, óf in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. In september vroeg Eric haar ten huwelijk en de bruiloft staat op 22 september 2023 gepland, maar het geregistreerd partnerschap stamt van eind januari 2023.

Eric: “Dat was een advies van de oud-huisarts, om het geregistreerde partnerschap naar voren te halen. In principe trouwen we in september, maar liever dit nu alvast doen, dan later spijt krijgen dat we het niet hebben gedaan. Je weet het nooit.’’ En dat merkte Eric na zijn huwelijksaanzoek aan Anneke’s ziekenhuisbed wederom. “Drie dagen nadat ik op een knie ging, zat ik weer op een knie, maar dan om haar te smeken het niet op te geven. Het ging heel slecht.” Anneke, die zoals ze zelf zegt, ‘doorvecht tot het bittere eind’, kwam er weer bovenop en kon naar het revalidatiecentrum.

Terug op de plek van het aanzoek

Net voordat Anneke het revalidatiecentrum zou mogen verlaten, kreeg ze weer ademhalingsproblemen. Daardoor ligt ze nu toch weer in het ziekenhuis. “Ja, naast het bed waar ik haar ten huwelijk vroeg. Best bizar”, vertelt Eric net nadat de ceremonie in het Albert Schweitzer ziekenhuis voorbij is.

Het was een emotioneel moment. In de stilteruimte van het ziekenhuis verzamelden zich maandagmiddag een ambtenaar van de gemeente, een kleine groep hechte familieleden en medewerkers van het revalidatiecentrum De Sterrelanden, die overduidelijk dol zijn op Anneke. Veel tranen. Van geluk en blijdschap, maar het was tegelijkertijd ook lastig. “Anneke’s moeder was jarig op 22 september, maar is een week voor mijn aanzoek gecremeerd”, vertelt Eric. “Daarom moest ik vanochtend Anneke’s oorbellen thuis halen; daar zit de as van haar moeder in. Is ze er toch nog een beetje bij.”

Op 21 september 2022 vroeg Eric zijn grote liefde Anneke ten huwelijk. Beeld Privéfoto

Het stel draagt nu ieder een ring die, als je ze tegen elkaar houdt, een hartje vormt. “Ik had nog nooit zoiets gezien joh, maar ik vond het direct prachtig”, vertelt Eric terwijl hij de gouden ringen laat zien. Het plan was eigenlijk dat ze elkaar op het stadskantoor in Dordrecht het jawoord zouden geven. “Dat ging dus helaas niet. Binnen tien minuten was er daar geregeld dat het in het ziekenhuis kon. Geweldig.”

Humor is het medicijn

Humor is overduidelijk wat het koppel op been houdt. “Meermaals ging het bijna mis, je bent nooit zeker. Die geintjes met elkaar, en met de fijne mensen in het ziekenhuis en bij het revalidatiecentrum, houden ons echt overeind, hoor.”

Dat Eric nog net zo verliefd is op Anneke als toen hij bij haar op de afdeling lag in 2004, straalt er vanaf. “Ze is nooit chagrijnig, hè. Nooit. Altijd vrolijk.” En dat terwijl ze beiden eerst helemaal geen relatie wilden en Anneke in 2005 niet eens ‘ja’ zei toen Eric haar ten huwelijk vroeg. Dit keer gaat het wél gebeuren. “Op die speciale dag, de verjaardag van haar moeder. 22 september 2023.”

