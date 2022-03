Als Esther Kortenbach (37) hoort dat ze borstkanker heeft, is ze acht maanden zwanger van haar derde kind. Nog voor de bevalling neemt ze een dapper besluit.

Deborah Ligtenberg Petronellanitta

“Ik was hartstikke jong, sportief, kerngezond en vooral: tweeëndertig weken zwanger. En nu zat er opeens een knobbeltje in mijn borst dat onderzocht moest worden. Ik voelde het voor het eerst toen ik op de bank met mijn hand over mijn borst streek. Het was mijn derde zwangerschap en ik was ervaren genoeg om te weten dat dit iets anders was dan een opgezette melkklier. Het voelde hard en ik kreeg er een naar gevoel bij. Daarom ging ik meteen naar de huisarts die me serieus nam en een echo en biopt liet maken. ‘Voor de zekerheid.’ Bizar dat ik me met mijn dikke buik op de mammacare moest melden. Geen enkele vrouw wil op de borstenpoli komen, maar dit? Ik hoorde babykleertjes te shoppen. Me voor te bereiden op mijn bevalling, niet op een kankerbehandeling.

Totale paniek

De boodschap van de oncoloog dat ik borstkanker had, was een klap in mijn gezicht. Ik had al het gevoel dat het niet goed was, maar het écht horen is toch een ander verhaal. Ik schoot in de actiestand, samen met mijn man Niek. Die borst moet er af, het liefst vandaag nog, dat voelde ik heel sterk. Normaal zou ik eerst chemo moeten krijgen en pas daarna een operatie, nu werd het omgedraaid. Want dat gif in mijn lijf, dat kon natuurlijk niet met het kindje in mijn buik. Ach, mijn baby... Ik vond het zo erg, ook voor mijn dochter Daantje van vijf en Mik van twee. Ze hoorden een gezonde moeder te hebben, niet eentje die kanker had. Die misschien wel doodging. Ik geloof dat ik daar het bangst voor was, dat ik het niet zou overleven. Borstkanker was rot, de uitzaaiingen in mijn oksel héél erg rot, maar toen ze begonnen over een CT-scan om te kijken of er verder nog uitzaaiingen waren in mijn lever en longen, schoot ik in totale paniek. Het waren zware dagen, waarna ik gelukkig te horen kreeg dat dit het was: borstkanker, wat lymfeklieren aangetast, maar verder was er niets te vinden.

Platte mama

Die operatie wilde ik zo snel mogelijk. Vóór mijn bevalling en voordat de kanker nog erger kon worden. Ik had gesprekken met de arts over een borstsparende operatie. Dat waren pittige discussies, want ik wilde mijn borst niet houden. Hij moest eraf. Vanaf het moment dat ik wist dat die borst mij ziek had gemaakt, wilde ik hem kwijt. Mijn arts dacht dat ik impulsief handelde. ‘Heb je in de gaten dat als ik je borst verwijder, het een verminking van je lijf is?’ vroeg hij. Ja, dat realiseerde ik me. Het past niet in het schoonheidsideaal, maar daar pas ik sowieso al niet in. Ik geef niet veel om uiterlijk; mijn haar in een knoet, iets comfortabels aan, dat ben ik. Ik wilde vooral dóór. Mijn moeder heeft borstkanker gehad. Daardoor weet ik maar al te goed hoe naar het is. Ik wilde dat echt nooit meer meemaken. Niet voor mezelf en zéker niet voor mijn man Niek en onze kinderen. Beter een platte mama en vrouw dan een zieke.

Geen borstvoeding

Na de operatie bleef ik een week in het ziekenhuis om bij te komen. Ik wilde niet op de kankerafdeling liggen, maar op de kraamafdeling. Die borst was eraf, nu wilde ik weer zwanger zijn. Punt. Na mijn ontslag heb ik geprobeerd zo min mogelijk met de kanker bezig te zijn en zo veel mogelijk naar de komst van mijn baby toe te leven. Ik beviel op 15 april. Een roze wolk was het niet, want de stress van wat er komen ging, was er natuurlijk wel. Die kanker was gewoon niet te vermijden. Ik werd er steeds aan herinnerd, bijvoorbeeld doordat ik mijn babydochter Keet niet de borst mocht geven. Ik moest nog een mammografie laten maken en als ik allemaal melkkliertjes had, kon dat niet. Ook moest ik aan de chemo, het is echt niet goed om dat via moedermelk aan een baby door te geven. Onze oudste dochter Daantje kreeg veertien maanden borstvoeding, onze zoon Mik zelfs achttien. Ik vond dat héérlijk, zo fijn en intiem. De eerste twee dagen van haar leven leek het me onmogelijk om Keet de fles te geven, zó verdrietig was ik. Het was een harde confrontatie met mijn kanker, de oorzaak van deze ellende.

Twee littekens

Vier weken na de bevalling begon de chemo. Ik was nog helemaal niet fit, maar ik wilde starten. Ik voelde me niet zo heel beroerd, maar mentaal was het pittig. De angst van de kanker, een jong gezin en het verlies van mijn haar. Dat laatste vond ik heftiger dan de borst die ik kwijt was. Helemaal kaal ben ik nooit geweest, maar ik hield maar een klein beetje haar over. En zonder wimpers en wenkbrauwen zie je er zo ziek uit, zo helemaal niet als de Esther die ik ooit was. Omdat mijn moeder twee keer borstkanker had gehad en ik zo jong was, kwam ik in aanmerking voor DNA-onderzoek. Daar kwam uit dat ik een foutje heb in het CHEK2-gen, waardoor ik een verhoogd risico heb op borstkanker. Volgens de arts geen reden om mijn gezonde borst weg te halen, controles konden ook best. Nou, dat gingen we dus niet doen. Ik wilde écht niet nog een keer borstkanker krijgen, dus ook mijn andere borst moest eraf. Een reconstructie met eigen vet en weefsel hoefde van mij niet. Dat is een pittige operatie en ik wilde verder met mijn leven. Borstimplantaten zag ik niet zitten, ik wilde niets vreemds in mijn lijf. Heel eerlijk: het was na de tweede operatie best heftig om twee littekens in plaats van twee borsten te zien, maar ik voelde meteen rust. Ik praat er veel over, dat helpt. Mijn kinderen vertellen in geuren en kleuren aan hun vriendjes en vriendinnetjes dat hun mama geen tietjes heeft, dat vind ik prima. Het is iets gewoons geworden, iets wat bij mij hoort. Ook voor Niek. Natuurlijk is het jammer dat ik geen borsten meer heb. Je mist een spelelement bij seks, zeg maar. We hebben elkaar weer moeten vinden, we waren soms allebei met onze eigen emoties bezig. Ik voelde me onzeker over wat het met Niek deed: vond hij me nog wel aantrekkelijk? Hij heeft er nooit moeite mee gehad. Hij accepteerde het direct, dat gaf mij zelfvertrouwen.

Tietenlied

Ik voel me niet minder vrouwelijk nu ik plat ben. Vrouwelijkheid zit voor mij niet alleen in je borsten, maar in wie je bent. Hoe je bent. Eerlijk gezegd voel ik me meer mezelf dan eerst. Ik ben vrij smal en sportief. Door het trainen heb ik nu cup AA, allemaal spieren. Dat vind ik mooi, het is meer in verhouding. Ik droeg nooit oorbellen, make-up en mooie kleren, maar nu wel. Dat is geen compensatie, ik ben trots op mezelf en wil dat laten zien. Ik voel me oprecht mooi. Mijn lijflied is Het tietenlied van Kinderen voor Kinderen. Al mijn vrienden weten dat, want bij elk feest en elke avond in de kroeg zing ik het. Heel vals en hard, maar dat boeit niet. De avond voor de eerste operatie kreeg ik mijn eigen tietenlied. Een vriend had het voor me herschreven. Het gaat erover dat ik in bad zit, die knobbel voel en dan: ‘Niet veel, maar toch, het was echt een knobbel. En dat hoort niet, ik hoor plat. Dus deze ochtend ga ik mijn tiet afgeven. Vanaf dan ga ik onnoemelijk genieten van het leven!’ Ik kan het nog steeds niet horen of zingen zonder te huilen. Ik weet hoe anders het leven zomaar kan gaan. Daarom geniet ik ervan, meer dan ooit.”

ps Esther werkte mee aan een reclame voor Qups, een lichtgewicht borstprothese. “Ik heb ze niet nodig, maar als ik een jurkje aan heb, staat het soms net iets mooier,” vertelt ze. proudbreast.nl

