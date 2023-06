Esther (38): “Niets in mijn lijf riep: ja ik wil”

“De traan op mijn wang laat een spoor achter in de dikke laag foundation van mijn proefmake-up. In de autospiegel kijken mijn verdrietige ogen me aan. Waar ben ik aan begonnen, waar ben ik in hemelsnaam mee bezig? Veel te lang heb ik mijn twijfel of dit nu wel de goede stap is weggedrukt. Nog vijf ­weken en dan is de bruiloft. De confrontatie met mijn gezicht dat eruitziet als dat van een bruid, met ogen die van verwachting zouden moeten stralen, zorgt ervoor dat ik breek. Ik kan hier niet mee verdergaan. Je moet toch alleen trouwen als elke vezel in je lijf ‘ja, ik wil!’ schreeuwt? Ik voel dat niet. Helemaal niet zelfs. Het idee dat ik mijn hele leven met Anton zal doorbrengen, ­benauwt me. Ik word er misselijk van. Ik weet wat me te doen staat: ik moet alles afblazen. Voor mezelf, maar ook voor Anton. Hij verdient een vrouw die ­helemaal voor hem gaat.

Innerlijke stem

Op mijn zesentwintigste was ik al zes jaar single. Eigenlijk had ik nooit een echte relatie gehad en ik verlangde daar wel naar. Mijn vriendinnen ­kochten een huis met hun lief, of gingen samenwonen, terwijl ik nog steeds alleen was. Achteraf denk ik: ik was nog zó jong, ik had ervan moeten genieten. Maar ik zocht vastigheid. Ik leerde Anton kennen in de kroeg. Ik moest lachen om zijn openingszin: ‘Ik ben verdwaald, zou je me kunnen laten zien waar je woont?’ Té cliché, maar dat hij werk van me maakte, vleide me. Dat had ik nog nooit meegemaakt. De zaterdag erna was hij er weer. We zoenden, wissel­den nummers uit en twee weken later hadden we een relatie. Toen dacht ik nog dat tegenpolen elkaar juist aantrekken en dat we onze verschillen wel ­zouden overbruggen. Hij gevoelig, ik zakelijk. Hij een baan in de zorg, ik bij een bank. Hij sportief, ik ­helemaal niet. Zo nu en dan popte er een innerlijk stemmetje op met de vraag of hij wel de ware was. Ik suste dat door tegen mezelf te zeggen dat ik het avontuur gewoon eens moest opzoeken, niet zo voorzichtig moest zijn. Dat ik als controlefreak gewoon eens moest loslaten: go with the flow.

Wel prima

Op zich was onze relatie oké. We konden samen lachen, hadden allebei een passie voor Engeland, de seks was niet heel spannend, maar wel prima en we gaven elkaar de ruimte om ons te ontwikkelen. Nu weet ik dat het ‘wel prima’, dat eigenlijk voor onze hele relatie gold, voor mij niet voldoende was. Het kabbelde voort, vlinders voelde ik zelden. Om heel eerlijk te zijn is deze relatie me overkomen. Anton vond me leuk, werd stapelverliefd op me en droeg me op handen. Dat was een fijn gevoel, veilig ook, iemand die er altijd was. Tijdens het vieren van ons eenjarig jubileum had ik het gevoel dat ik er niet meer uit kon stappen. Het is het niet helemaal voor mij, dacht ik. Maar ik kreeg het mijn mond niet uit. Ik vond dat ik geen goede reden had om onze relatie te verbreken. Anton was toch lief? Onze vriendenkring bestond uit stelletjes, ik kende niemand die single was. Ik zag het niet zitten om in mijn eentje verder te gaan. En één ding wist ik heel zeker, een leven met Anton was een leven vol zekerheid. Hij was er voor me, altijd. De goedheid zelve, eigenlijk de ideale man. Ik maakte mezelf wijs dat vuurwerk niet nodig was. Ik zag zo veel koppels bij wie het er niet vanaf spatte. Ik koos niet voor een spannend leven, ik koos voor hem. Voor zekerheid.

She said yes!

Jarenlang was dat prima. We kochten een huis, maakten mooie reizen, van die dingen die twee­verdieners zonder kinderen doen. We hadden het over een gezin, maar dat hield ik af. Ik zei dat ik er nog niet klaar voor was, maar eerlijk gezegd benauwde het me. Er kwamen steeds meer spanningen tussen ons. Het voorspelbare dat ik altijd zo fijn had gevonden, stond me steeds meer tegen. Ik betrapte mezelf erop dat ik dacht: o nee, daar heb je hem weer, als zijn auto de straat in reed. Waarom trok ik niet aan de bel? Waarom zei ik niet hoe ik me voelde? Ik durfde het niet. Waarschijnlijk omdat ik bang was dat het onomkeerbaar was, dat de kloof tussen ons onoverbrugbaar bleek en ik alles zou verliezen. Want aan onze relatie zat van alles vast: lieve schoonouders, vrienden, de maandelijkse borrels met de buren, mijn hele leven was op ons samen gebaseerd. We waren in Zuid-Afrika toen Anton me ten huwelijk vroeg. Hij had omstanders van tevoren ­ingeseind, zodat zij konden filmen hoe hij met zicht op de Tafelberg op zijn knieën ging. Ik moest huilen. O Anton toch, wat moest ik nou? Ik keek in zijn ogen vol liefde, voelde de opgewonden blikken van de mensen om ons heen die alvast begonnen te applaudisseren en prevelde ‘ja’. Het was eruit voor ik het wist. Het filmpje stuurde hij naar onze ouders en hij zette het met een ‘she said yes!’ op Facebook. Ik gaf natuurlijk wel om Anton. Ik hield op één of andere manier ook van hem, als een heel goede vriend, te veel om hem pijn te willen doen.

Bruidsjurken passen

Ik stopte mijn twijfels weg, alwéér. We maakten plannen en kozen een tekst voor een kaart. Mijn ­ouders wonen op een boerderij en in hun tuin konden we de bruiloft houden. We luisterden naar bands en samen met mijn moeder en schoonmoeder zocht ik een bruidsjurk uit van vijftienhonderd euro. Toen ik in de paskamer even alleen was met mijn moeder, keek ze me doordringend aan, zoals alleen moeders dat kunnen. ‘Liefje, gaat het wel? Wil je dit wel?’ Ik schrok van haar directheid en klapte dicht. ‘Ik twijfel helemaal niet over deze jurk’, zei ik, haar blik negerend en hard aan het werk om het ­gesprek op een ander onderwerp te brengen. Ze vroeg niet door, maar ze zette me wel aan het denken. Waar was ik mee bezig? Het hek was van de dam, ik kon aan bijna niets anders denken dan aan of ik dit wel door moest zetten. Anton en ik deden een proeverij van bruidstaarten, maar ik kreeg geen hap door mijn keel. Anton merkte het ook, maar als hij ernaar vroeg, dan gooide ik het op zenuwen voor de bruiloft, drukte op mijn werk, excuses zat. Totdat ik die proefmake-up ging doen. Dit masker van oogschaduw, foundation en lippenstift was een dekmantel voor hoe ik me echt voelde: een vrouw die worstelde met haar gevoelens, met het hart op slot, allesbehalve een blije bruid. Mijn tranen wegvegen had geen zin. Ik wilde ze ook niet meer verhullen. Het was tijd om mijn hart te laten spreken, om eerlijk te zijn tegen Anton.

Huilen en hakkelen

Hoe vertel je aan je beste vriend dat je niet verder wilt? Dat die droombruiloft over vijf weken niet zou doorgaan? Ik kon alleen maar huilen en hakke­len dat ik niet wilde trouwen. In eerste instantie was Anton ontredderd, hij huilde. Hij begreep er niets van. Hoe lang voelde ik dit al? Na mijn ‘heel lang’ werd hij boos. Bozer dan ik hem ooit zag. Woedend. Met gierende banden reed hij weg. Ik schaamde me zo voor mijn jarenlange oneerlijkheid dat ik niemand durfde te bellen. Een uur later hing zijn beste vriend aan de lijn, die me kil en zakelijk vertelde dat ik de volgende dag maar beter even weg kon gaan, zodat Anton het huis in kon om spullen te halen. Zijn kille ‘hoe kun je hem dit aandoen, Esther’ raakte me diep. Dit was precies waarvoor ik zo bang was geweest, de reden waarom ik dit veel te lang had uitgesteld. Heel stom, ik weet het. Ergens deed ik het ook uit liefde voor Anton, maar ik had mezelf veel te lang weggecijferd voor zijn geluk.

Alles kwijt

Ik wist niet dat voor jezelf kiezen zo eenzaam kon maken. Onze vrienden trokken allemaal partij voor Anton, hij was het slachtoffer, wat natuurlijk ook wel zo was, maar toch was ik teleurgesteld dat niemand vroeg hoe het met mij was. Alles wat ik had, was ik kwijt. Althans, zo voelde dat. Ons huis, ons sociale leven… omdat ik de boosdoener was, vond ik dat ik overal uit moest stappen, zodat Anton in het huis kon blijven. Ik vertrok naar mijn ouders. Dat wil je niet, als drieëndertigjarige terug naar je ouderlijk huis, maar wat was ik blij met die veilige haven. Mijn moeder troostte me en zei dat ze het allemaal wel zou regelen. Zij beschermde me tegen de licht hysterische moeder van Anton, toen deze overstuur op de stoep stond en me wilde spreken. ‘Voor Esther is het ook heel moeilijk. Geloof me, ze heeft dit niet gewild’, hoorde ik mijn lieve moeder zeggen. Samen met de ceremoniemeester, de stugge zus van Anton, cancelde mijn moeder alles: de band, de taart, de tent die in de tuin zou komen, de trouwambtenaar en nog veel meer. Opeens was duidelijk hoeveel er komt kijken bij een bruiloft. De afhandeling van de kosten was ontzettend ongemakkelijk. Zondegeld natuurlijk, omdat ik niet eerlijk was geweest. Het maakte Anton nog bozer. Hij wilde me niet zien, we communiceerden via de app. Wat we de gasten lieten weten, kon hem niet schelen. ‘Het doet me verdriet om jullie te laten weten dat de relatie tussen Anton en mij voorbij is. Daarom gaat onze bruiloft niet door’, er was geen woord aan gelogen. Ik had het zo graag anders gewild, dat ik van Anton had gehouden als van mijn droomman. Nee, ik had geen spijt van mijn ­uiteindelijke eerlijkheid. Als ik bij Anton was ­gebleven, was ik ook ongelukkig geweest. Ik moest die stap echt zetten. Op aandringen van mijn ­moeder ging ik in therapie, want dat ik zo inging tegen wat mijn hart aangaf, vond zij niet gezond. Dat heeft me zelfbewuster gemaakt. Ik weet nu dat ik niemand nodig heb om gelukkig te zijn, dat ik het eerst met mezelf goed moet hebben.

Trouw aan mezelf

Bijna een jaar na dit alles kwam er op mijn werk een interne vacature voor een baan in Londen, mijn lievelingsstad. Mijn baas begreep dat de timing voor mij perfect was en ik mocht gaan. Het was goed om los te zijn van mijn leven in Nederland, los van Anton. Toen ik na een jaar terugkwam, heb ik hem voor het eerst weer echt gesproken. Het was een eerlijk gesprek, waarin hij vertelde dat hij er kapot van was geweest. Dat hij zich bedrogen voelde omdat ik niet trouw aan mijn gevoel was. En hij vertelde ook dat hij weer aan het daten was. Beter nieuws had hij me niet kunnen brengen. Dat hij weer gelukkig was, maakte een einde aan mijn ­laatste restje schuldgevoel. ‘Volg je hart, dat klopt altijd’, deze tekst hangt in een lijstje in de woonkamer van mijn nieuwe huis. Ik woon er alleen, op mijn 38e, zonder man, zonder gezin. Alles waar ik bang voor was en toch is het goed zo. Die tekst herinnert me eraan dat alles begint met trouw zijn aan jezelf en je hart laten spreken, ook als dat ongemakkelijk is of je er anderen verdriet mee doet. Ik heb te lang met mijn hart op de rem geleefd. Ja, ik zou best verliefd willen worden en mijn kinderwens sluimert ook, maar die afschuwelijke steen in mijn buik omdat ik tegen mezelf inging, is weg. Ik voel me vrij, ik red mezelf. Dat is een goede basis voor de rest van mijn leven.