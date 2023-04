Eva (46): “Langzaam groeide het besef dat ik een huwelijk met deze man wel aan zou durven”

Eva (46): “21 was ik toen ik trouwde met mijn toenmalige vriend. In het milieu waaruit ik afkomstig ben, was samenwonen geen optie. Hoewel de koek na drie jaar al op was, ben ik pas na acht jaar weggegaan. Ik had ellendige jaren achter de rug, had veel in te halen en vond het daarom heerlijk om met vriendinnen uit te gaan of bij te praten in de kroeg. Met andere mannen was ik helemaal niet bezig, maar een van de mannen in het café waar we waren, had wel oog voor mij en via een omweg legde hij contact met me.

Prins op witte paard

Ik hield de boot een beetje af, maar Rob nam me mee uit eten, vertelde interessante verhalen, hield van dezelfde boeken en films als ik en langzaamaan kon ik niet meer ontkennen dat ik heel erg verliefd was. En het mooie was dat alles eigenlijk zo vanzelf, zo natuurlijk ging, alsof we al jaren met elkaar omgingen. Dolblij waren we toen ik op een gegeven moment zwanger raakte. Trouwen kwam ter sprake, maar dat bleef een heikel punt voor me. ‘Als ik ooit nog ga trouwen, moet het wel de prins op het witte paard zijn’, zei ik gekscherend. Gelukkig ging hij respectvol met mijn gevoelens om.

Ja, ik wil

Langzaam groeide het besef dat ik een huwelijk met deze man wel aan zou durven. Op een gegeven moment zouden we met vrienden uit eten gaan en ik verheugde me op een gezellig avondje met z’n vieren. Omdat Rob was opgehouden op zijn werk zou hij rechtstreeks naar het restaurant komen. Ik zou alvast met onze vrienden lopend naar het restaurant gaan. Toen we door het Vondelpark liepen, zag ik in de verte een prachtig wit paard tussen de bomen opdoemen. Toen het paard dichterbij kwam, zag ik dat de man die gekleed in een smoking op het paard zat Rob was! Hij stapte van het paard, zonk op een knie en vroeg of ik met hem wilde trouwen. Ja! Dat wilde ik! Daarna bleek dat de vrienden ook in het complot zaten en wij vertrokken samen naar een heel romantisch restaurantje in Loenen aan de Vecht.

Huwelijk

Inmiddels zijn we alweer vijftien jaar getrouwd en nog steeds heel gelukkig met elkaar. Als je mij vraagt hoe het komt dat ons huwelijk zo goed is, dan is het in eerste instantie omdat we hetzelfde pad willen volgen. En onze goede communicatie helpt daarbij. Van Rob heb ik geleerd te praten en te vertellen wat er in me omgaat – iets wat me van nature niet gemakkelijk afgaat. Rob vraagt altijd door, heeft het soms eerder door dat ik ergens van baal of ergens boos om ben dan ikzelf. Langs elkaar heen leven, is er bij ons niet bij.”