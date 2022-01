Mabel heeft een zoon én een Franse bulldog, en schreef ondanks haar dyslexie vijftien boeken. Maar er is nog veel meer over haar te vertellen! Tijd om Mabel beter te leren kennen...

Waar hou jij je allemaal mee bezig?

“Ik heb een coachingspraktijk en help mensen om fysiek en emotioneel in balans te komen en hun mediamieke gave (vaardigheden van een medium red.) te vinden. Ook geef ik derde oog inwijdingen. Ik heb een YouTube-kanaal waarop ik tarotkaarten trek en gratis astro-readingen geef. In het verleden schreef ik voor bijna alle vrouwenbladen (Margriet, Elle, Viva, Esquire), ben ik hoofdredacteur geweest van verschillende titels en presenteerde ik televisieprogramma’s voor onder andere RTL en TROS. Veel verschillende dingen, dus!”

Heb je zelf ook een gave?

“Ja, ik voorvoel dingen. Daar bedoel ik mee dat ik dingen vaak van tevoren weet. Zo kan ik ook anderen helpen om hun gave te ontdekken. Ik vind het een geschenk dat ik dat mag doen.”

Hoe ben je met het leggen van tarotkaarten begonnen?

“Van kleins af aan ging ik al met mijn moeder mee naar tarotreaders en astrologen. Dat is mij met de paplepel ingegoten. Mijn moeder was helderziend en heldervoelend. En omdat ik dat ook ben, dacht ik dat iedereen mediamiek is. Uiteindelijk heb ik er jarenlang niks mee gedaan omdat ik in de corporate wereld werkte en je daar toen nog niet voor uit kon komen. Mediteren was al heel raar. Pas toen ik mijn eigen coaching praktijk had, durfde ik er mee naar buiten te komen.”

Wat vind jij het meest bijzondere aan je werk?

“Ik zie mensen van 12 tot 85 jaar. Iedereen heeft recht op zielenrust, een gezond lichaam en speciale gaven. Ik vind het een eer om die mensen te mogen begeleiden zodat ze zichzelf terugvinden.”

Voor ons trek je iedere dag een tarotkaart, hoe kom je vervolgens tot die leuke stukjes die je erbij schrijft?

“Ik kijk hoe de planeten staan met mijn analytische hersenhelft en met mijn intuïtieve hersenhelft schrijf ik daar met automatisch schrift (iets wat je invalt) een boodschap bij.”

Wat hoop je dat de lezeressen hieruit meenemen?

“Ik kan het niet laten om in mijn stukjes ook een beetje te coachen. Ik adviseer graag op het gebied van eigenwaarde en liefde, dat vind ik heel erg belangrijk. Ik hoop dat de lezeressen daar iets moois uithalen.”

Wat is je eigen sterrenbeeld?

“Mijn sterrenbeeld is Ram, mijn ascendant is Maagd en mijn maan staat in Kreeft. Die driehoek is heel belangrijk. Waar je maan in staat zegt hoe jij liefhebt. Je ascendant zegt hoe je gezien wordt door anderen en je sterrenbeeld zegt iets over met welke energie jij door het leven gaat. Ik ben nieuwsgierig, vurig en neem graag initiatief: een typische Ram. Maar mijn ascendant is analytisch en wil leren en boeken lezen, dat is een mooie combinatie.”

Loop je weleens tegen vooroordelen aan?

“Ja, mensen die mij niet kennen noemen me vaak zweverig. Terwijl ik ook analytisch ben. Ik ben schrijver en journalist: ik research en ik onderneem en ben dus zeker ook rationeel ingesteld. Maar wat mensen niet kennen, daar hebben ze vaak een oordeel over.”

Wat houdt jou naast de astrologie bezig?

“Minimaal vier keer in de week doe ik aan krachttrainen. Dat vind ik heel belangrijk, het houdt me in vorm, gezond en lekker aards. Ik wandel veel met mijn hond, schrijf en schilder hondjes. Ik kom altijd tijd te kort.”