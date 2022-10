Femke: “Alles in mij schreeuwt: mag ik dat even zelf bepalen?”

Femke was eerst niet zo’n fan van Maike. Totdat hun gezamenlijke vriendin Els op sterven lag.

We appen en bellen al een paar dagen heen en weer, en dan schrijft mijn nieuwe vriendin Maike: ‘Ik dacht dat jij mij niet moest’.

‘Hoezo?’, app ik terug.

‘Nou gewoon. Je houding. Je maakte geen oogcontact, je negeerde me zo’n beetje.’

Ik kan doen alsof dit me verbaast, maar ik weet precies waarover ze het heeft. Ik moest haar inderdaad niet. Dat ging niet om haar, maar om de situatie. Degene die ons verbindt, onze gezamenlijke vriendin Els, probeerde me in haar richting te duwen. Nogal hard. “Weet je wie leuk is? Maike!”

“Ken jij Maike nou al, met haar kun je lachen joh!”

“Ik kom naar dat feestje met Maike. Je moet haar echt ontmoeten, zij is fantastisch!”

Zo krijg je mij dus niet om. Van nature sta ik sceptisch tegenover mensen, boeken en gebeurtenissen waarvan de rest van de wereld zegt dat ze ge-wel-dig zijn. Hoe meer je me iets of iemand door mijn strot probeert te duwen, hoe minder ik de neiging heb om daar iets mee te doen. Alles in mij schreeuwt: mag ik dat even zelf bepalen?

Daar ligt vast weer een of andere stoornis aan ten grondslag, of laten we het een karaktertrek noemen, maar het is zoals het is. Het grappige is dat ik geregeld meemaak dat ik na verloop van tijd toch zelf die film of die persoon ‘ontdek’. Ineens zie ik dan dat de juichende recensies niet voor niets waren.

Van Maike heb ik me dus moedwillig afzijdig gehouden, hoe kinderachtig ook. Toen we een keertje belden over Els, onze gezamenlijke vriendin die op dat moment op sterven lag, bleken we als een gek te klikken. Vervolgens zijn onze appjes en telefoontjes een aanhoudende stroom. We zaten op dezelfde golflengte in het verdriet om die iconische vrouw die er inmiddels niet meer is.

Het is met nieuwe vriendschappen als met nieuwe liefdes; zodra je elkaar ontdekt, weet je dat je, aan beide kanten, een leven aan verhalen voor je hebt liggen. Dat betekent avonden vol wijn, een enkel sigaretje en praten, praten, praten. Ik zie dat Oscar het van een afstandje gadeslaat. Hij kent dit van me. Eens in de zoveel tijd ontmoet ik iemand in wie ik helemaal opga. Gelukkig geeft hij geen kritiek. Hij weet inmiddels hoe selectief ik tegenwoordig ben in vriendschappen. Als ik nu een nieuwe vriendschap in mijn wereld binnenlaat, gaat het om een blijvertje.