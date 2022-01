Femke: “Ik vond altijd dat iedere vrouw gewoon fulltime aan de bak moest”

Hoe zit het met de verdeeldheid van vrouwen die werken of voor het thuisfront zorgen? Ze worden vaak gezien als ‘deeltijdtutjes’ maar vergeet niet dat zij een flinke mental load dragen. Steeds vaker wordt er gekeken naar beide kanten van de zaak.

Niet economisch zelfstandig

Ik heb vaak een stevige mening. Of moet ik zeggen hád? Steeds vaker betrap ik mezelf erop dat ik beide kanten van een zaak zie. Dat ik de nuance zie. De laatste tijd verbaas ik mezelf dat ik schuif in het debat over of vrouwen meer zouden moeten werken. Er zijn hele volksstammen die om het hardst roepen dat vrouwen in Nederland ‘deeltijdtutjes’ zijn. Of dat ze belastinggeld verkwisten als ze eerst een opleiding doen en vervolgens geen carrière maken als ze moeder worden. Dan zijn er de mensen die vinden dat vrouwen zelf moeten bepalen of ze minder willen werken of thuisblijven als er kinderen komen. Ik was altijd meer van het eerste kamp. Een flink deel van de vrouwen die in deeltijd werken is niet economisch zelfstandig. Dat in combinatie met het grote aantal scheidingen zorgde ervoor dat ik vond dat iedere vrouw gewoon fulltime aan de bak moest.

De zorgende luizenmoeder

Gaandeweg het leven (en ook gaandeweg mijn leven, natuurlijk) zie ik steeds beter dat het niet zo zwart-wit is. Niet iedere vrouw heeft een leuke baan. Als je man dan genoeg verdient, is het niet gek dat jij liever je tijd aan de kinderen besteedt. Daarbij, en dat vind ik toch wel het grootste argument, blijft de verdeling van de niet-betaalde taken tussen mannen en vrouwen ongelijk verdeeld. Vrouwen doen over het algemeen veel meer in het huishouden en aan de opvoeding van de kinderen. Oók als ze net zo veel werken als hun man. Zo zit de maatschappij nog steeds in elkaar en dat is dus ook de moeilijkheid. Je kunt wel willen, maar win je die oorlog in je eentje als de maatschappij is ingericht op de zorgende luizenmoeder?

Het oordeel zal niet mild zijn

Ik heb het weleens eerder gehad over de mental load (de geestelijke belasting) die vrouwen dragen van allerlei dingen rondom de kinderen. Ook mijn man leunt achterover terwijl ik ervoor zorg dat Nathans gymkleren schoon zijn en de gymtas klaarstaat op de juiste dag. En aan een cadeautje voor een jarig vriendje denkt Oscar al helemaal niet. Ga dat maar eens loslaten. Of het nu is om meer te kunnen werken of omdat je vindt dat het jouw taak niet hoeft te zijn. Het oordeel van de maatschappij zal niet mild zijn. Dus daarom… weet ik even niet meer welke mening ik nu heb.