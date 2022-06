Een weekendje weg zonder Nathan zorgt bij Femke voor een hoop stress.

Alle tripjes die Oscar en ik sinds de geboorte van Nathan samen hebben gemaakt waren gemiddeld leuk. Kijk, je weet dat je als ouders van een zorgintensief kind tijd voor elkaar moeten blijven vrijmaken. Maar lekker de hort op gaan als je net je kind gillend en krijsend bij je ouders hebt achtergelaten, dat valt niet mee. Ook al is hij na een tijdje wel weer bijgetrokken, je weet ook dat je diezelfde ouders in een lastig parket hebt gebracht. Angstvallig je telefoon in de gaten houdend, of zich geen woedeaanval of andersoortig drama heeft voorgedaan. Niet dat mijn moeder dat tijdens zo’n weekend zou gaan appen, maar een berichtje als ‘Het gaat best goed’ doet bij mij alle alarmbellen rinkelen. Hoezo ‘best’? O jee, wat is daar aan de hand?

Dit keer was alles anders. Nathan staat tegenwoordig te juichen om naar opa en oma te gaan. Omdat hij altijd zijn beste vriendinnetje mag meenemen én omdat er een stuntstepbaan is in Harderwijk. Kom daar maar eens om in Ouderkerk. Ontspannen stapten Oscar en ik dus op de trein naar Londen. Boekje erbij, niks meer aan doen.

Vroeger vochten we elkaar de tent uit als we op reis gingen (“Hoezo heb jij de paspoorten niet meegenomen? Ik zei nog zo: vergeet ze niet!”), tegenwoordig zijn we een geoliede machine. Door schade en schande wijs geworden en op alle crises voorbereid. Ook zijn we heel goed geworden in plannen en voorbereiden. We zaten dus in een idyllisch hotel (twee uur googelen), aten in geweldige restaurants die ik van tevoren had geboekt (vier uur googelen), struinden door de leukste wijkjes (nul uur googelen, maar getipt door een collega die in Londen heeft gewoond) en maakten ons niet druk om het feit dat we niet eens een duizendste van de stad zagen.

Het hoogtepunt was het moment dat we op een soort festivalterrein belandden en spontaan kaartjes kochten voor een rave (een soort houseparty). Dat we er, waarschijnlijk door onze leeftijd, niet binnenkwamen, deed er niet eens toe. Lachend, biertjes drinkend en een stiekem sigaretje rokend, beseften we weer wie we waren en nog steeds zijn. We genoten, we ontspanden. Dit tripje was bovengemiddeld leuk.