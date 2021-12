Femke: “We juichen een kwartier lang: we krijgen eindelijk een poes!”

Ze is freelance journalist. Femke (41) woont met Oscar en zoon Nathan (8) in Ouderkerk. Deze week schrijft ze over baby’s, puppy’s en kittens. Iets met hormonen.

Al eerder schreef ik over mijn opspelende hormonen. De (naar ik vermoed) laatste-eitjes-hormonen. De hormonen waardoor ik al maanden kwijlend naar andermans baby, puppy of kitten kijk. Het is de laatste tijd zelfs zo erg dat ik bij elk hondje stilsta, kirrende geluidjes maak en vraag hoe hij heet. Vervolgens roept Nathan ter verduidelijking: “Mijn moeder wil uw hond aaien! Mag dat?” Waarop Oscar met het schaamrood op zijn kaken hoofdschuddend wegloopt.

Jongensmoeder

Mijn omgeving maakte het er ook niet makkelijker op. Kreeg eerst mijn tien jaar jongere collega een baby (zo is de natuur), nu is ook een vriendin van mijn leeftijd zwanger (zo is de natuur dus kennelijk ook). Het wordt een meisje. Hallo, liefste droom! Een huppelend meisje met staartjes, die uren met je wil kleuren en knutselen. Dat wil elke jongensmoeder. Ik ben jaloers. Maar ho!! Ratio, ratio. Stel je voor hoe die gevoelige Nathan uit zijn plaat gaat als de baby ’s nachts huilt of hoe het schattige meisje altijd op de tweede plek komt vanwege haar zorg-intensieve broertje. Een hondje dan? Mijn compagnon heeft sinds kort een scheet van een pup uit Griekenland. Maar voor honden moet je geregeld thuis zijn en ze moeten wel echt vaak worden uitgelaten. Blijft dat leuk?

Niet één maar twee

Uiteindelijk leek de vriendin die een prachtige Britse korthaar kocht (de sheba-kat) het best af. De foto’s en filmpjes van deze kitten waren zo lief en prachtig… ik moest en zou ook een (iets minder dure) kitten hebben. Oscar stond eerst nogal onbuigzaam tegenover mijn ‘Ik heb iets baby-achtigs nodig om voor te zorgen’, maar langzamerhand ontdooide hij. Op een avond, toen hij Nathan en mij voor het slapengaan hoorde praten over poesjes en hoe we er eentje van onszelf zouden noemen, kwam hij naar boven gelopen. “Oké, jongens, als jullie het echt willen, dan vind ik het bij nader inzien toch wel een leuk idee om een kitten in huis te halen.” Nathan en ik hebben een kwartier onafgebroken gejuicht. Het is nu een week later en momenteel loopt er niet één katje in ons huis, maar twee. Een broertje en een zusje. Coos en Keesje. Ze waren de laatsten uit een nestje van vijf en zo aan elkaar gewaagd dat we ze niet uit elkaar wilden halen. Nathan, Oscar en ik zijn intens gelukkig. De kerstballen hangen dit jaar wat hoger en de boom is al meerdere keren aangevallen, maar knusser kan deze kerst niet worden.