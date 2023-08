Fenna werd gestalkt door haar ex: “Hij zei: ‘Ik ga je vanaf nu het leven zuur maken’”

Als Fenna* (44) een einde maakt aan haar relatie, laat haar ex het er niet bij zitten. Hij overlaadt haar met appjes, sms’jes, belletjes en bezoekjes. De ene keer verklaart hij haar de liefde, de andere keer intimideert en bedreigt hij haar. “Hij maakte me met de grond gelijk en benoemde wat er allemaal mis was met mij.”

Anna Neeltje de Boer Getty Images

“Ik leerde Maurice* kennen op een datingapp. Ik kon goed met hem praten, we hadden altijd gespreksstof. Het contact tussen ons was gemakkelijk en vertrouwd, maar niet heel intensief, dus na een paar maanden zei ik: ‘Gaan we ervoor of niet?’ Hij zei dat hij normaal gesproken te hard van stapel liep, dus dat hij daarom nu bewust rustiger aan deed. Na dat gesprek besloten we echt voor elkaar te gaan.

Jaloezie

Toen we een half jaar samen waren, ging hij zich anders gedragen. Hij werd jaloers en vond bepaalde dingen uit mijn leven moeilijk te accepteren. Zijn jaloerse gedrag richtte zich op dingen die waren gebeurd in het verleden. Een vrouw moest kuis zijn, dat onderwerp kwam vaak terug. Ik denk dat hij het liefste had gehad dat hij de enige man in mijn leven ooit was. Ook kon hij boos worden als ik bijvoorbeeld met een andere man stond te kletsen. We konden een prettig gesprek voeren en dan – voor mij uit het niets – raakte ik een pijnpunt en liep het uit de hand. Dan maakte hij me met de grond gelijk en benoemde hij wat er allemaal mis met me was. Later kreeg hij spijt en plaatste hij me weer op een voetstuk. Dat gebeurde steeds vaker en de voorvallen werden steeds heftiger. In zijn ogen deed ik áltijd iets verkeerd. Ik zei bijvoorbeeld iets dat hij opvatte als een belediging of liet volgens hem blijken dat ik te veel in iemand anders geïnteresseerd was. Hij was niet handtastelijk, maar verbaal kleineerde hij me en brak hij mijn zelfvertrouwen af.

Tegen beter weten in maakte ik meer ruimte voor hem dan voor mezelf. Ik had steeds meer begrip en aandacht voor zijn problemen. Wat misschien meespeelt, is dat ik in de zorg werk en veel mensen met uitdagingen tegenkom. Thuis wilde ik de lieve vrede bewaren, maar ondertussen brokkelde mijn eigen identiteit af. Ik was altijd op mijn hoede, woog mijn woorden zorgvuldig af. Dat kostte heel veel energie.

Bloemen en boze appjes

Na anderhalf jaar was de koek op. Ik was uitgeput en wilde niet meer met hem verder. Ik besloot, al verdient het niet de schoonheidsprijs, om het via WhatsApp met hem uit te maken. Ik was bang voor zijn reactie en wilde hem op afstand houden. Hij stuurde honderden appjes terug. Het was een stroom van negativiteit, dus blokkeerde ik hem. Niet veel later stond hij voor de deur, maar ik durfde niet open te doen.

Hij bleef regelmatig aanbellen en toen hij doorhad dat ik hem had geblokkeerd begon hij met sms’en, mailen en bellen. Eén keer wachtte hij me ’s ochtends vroeg op toen ik naar mijn werk ging. ‘Ik ga je vanaf nu het leven zuur maken’, zei hij terwijl hij naast me bleef lopen. Hij schreef brieven die hij bij me door de brievenbus deed, bleef aanbellen en bracht bezoekjes aan familieleden en vriendinnen of belde hen op met het doel om weer met mij in contact te komen. Ik kreeg het meteen van hen te horen als ze iets van Maurice hadden gehoord. Ze vonden het vervelend voor me, steunden me en stonden voor me klaar.

Paranoïde

Ik was constant alert, stond altijd in de vluchtmodus. Ik kon me niet meer concentreren en ’s avonds viel ik niet in slaap. Ik werd paranoïde: zelfs in huis voelde ik zijn aanwezigheid. Omdat Maurice me bleef opzoeken, zocht ik contact met de wijkagent. Toen ik mijn ex voor de zoveelste keer vlak bij mijn huis op de uitkijk zag staan, heb ik 112 gebeld zodat de politie hem op heterdaad kon betrappen. Agenten kwamen bij mij thuis, hebben me verhoord en ik heb aangifte gedaan. De grens was zo vaak overschreden, het moest stoppen.

Taakstraf en contactverbod

Maurice moest zich uiteindelijk voor de rechtbank verantwoorden en kreeg een taakstraf en een contactverbod met een voorwaardelijke gevangenisstraf. Dat betekent dat als hij mij lastig valt, hij een gevangenisstraf riskeert.

Het is inmiddels een paar jaar geleden en in de basis gaat het goed met mij. Ik heb psychische hulp gezocht en bleek een posttraumatische stressstoornis te hebben. Daar ben ik voor behandeld. De zon breekt weer door, maar ik ben nog altijd alert. Als ik een man zie die op Maurice lijkt, schrik ik, maar die angst is niet meer constant aanwezig. Ik besefte dat als ik bang blijf, ik mentaal aan hem blijf vastzitten. Dat inzicht heeft me geholpen om de controle over mijn leven weer terug te krijgen.”

*De namen in dit artikel zijn om privacyredenen gefingeerd. De echte namen zijn bij de redactie bekend.