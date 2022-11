Floor: “Tijdens mijn sollicitatiegesprek met Thijs viel ik al als een blok voor hem”

Floor (32): “Als we bij elkaar hadden geslapen en de volgende dag samen naar ons werk reden, stapte ik honderd meter eerder uit zijn auto, zodat collega’s niets door zouden krijgen. En als ik hem tijdens een teamvergadering iets moest vragen, vermeed ik oogcontact. Want als we dat zouden hebben, zou ik moeten lachen en vielen we zeker door de mand. Thijs en ik waren uitzinnig verliefd, maar probeerden het op ons werk verborgen te houden. Ik was bang voor mijn reputatie want was pas een jaar fysiotherapeut bij het revalidatiecentrum waar Thijs als arts werkte. En ik wilde niet dat iedereen het idee kreeg dat ik achter een arts aan zat. Bovendien had hij nog maar net zijn vorige relatie verbroken en wilde ik er zeker van zijn dat het echt was tussen ons.

Geheim

Ik was het al gewend, om met een geheim op het werk rond te lopen. Tijdens mijn sollicitatiegesprek met Thijs viel ik al als een blok voor hem. Iedere keer als ik hem tegenkwam, kreeg ik het bloedheet en maakte mijn hart een sprongetje. Pas na een jaar merkte ik op een feest dat hij anders naar me keek en besefte ik dat hij mij ook leuk vond. En inderdaad: een week later stond hij voor mijn deur om te vertellen dat hij het had uitgemaakt met zijn vriendin.

Verborgen relatie

Onze relatie verborgen houden was lastig, maar ook heel romantisch. Als ik hem tegenkwam op de gang stopte ik vaak stiekem een briefje in zijn hand, waarop ik bijvoorbeeld vroeg of hij die avond bij me kwam eten. En achter mijn ruitenwissers zaten regelmatig kaartjes van hem waarop hij had geschreven dat hij me zo leuk vond. Eén keer zijn we door een patiënt betrapt toen we tijdens onze lunchpauze op het strand zaten te zoenen. Het kon niet lang meer goed gaan. Na anderhalve maand hadden we een personeelsuitje waarbij we zouden kamperen. Toen heb ik het toch maar gezegd: “Thijs en ik vinden elkaar leuk en slapen samen in één tent.” Een hoop gejoel en geklap natuurlijk. Een paar maanden lang zijn we dé roddel op het werk geweest. Ook werden we bij onze baas op het matje geroepen: ik moest in een ander team gaan werken. Dat was minder leuk, maar gelukkig heeft alles goed uitgepakt. Inmiddels zijn we zelfs getrouwd en hebben we een dochtertje van bijna een jaar.”