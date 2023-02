Flory (53) gaat met de camper op vakantie: “Ook onze kinderen vinden het een geweldige manier van reizen”

Vrijheid. Praktisch. Knus. Dat zijn voor Flory Hartog (53) de drie woorden die bij een vakantie met een camper horen. “Wakker worden aan een stil Noors meer is puur geluk.”

Flory Hartog Getty Images

Drie zomers geleden gingen Flory, haar man Tjerk, hun twee puberkinderen én de hond voor het eerst op vakantie met een camper. “Via Goboony hadden we van een particulier een dertig jaar oude Hymer gehuurd. Het plan was om in ieder geval tot op de Lofoten te komen, een groep eilanden boven de poolcirkel in Noorwegen. De dag dat Tjerk de camper ophaalde en voor de deur parkeerde vergeet ik nooit meer. Wat een geweldig ding. Een huis op wielen, met alles erop en eraan: vier slaapplaatsen, een zitje, koelkast, verwarming, stromend water, een douche en toilet.”

Wildkamperen

“We gooiden al onze spullen erin, zetten onze vier fietsen op de fietsendrager en weg waren we. Het werd een onvergetelijke reis. We kampeerden op de prachtigste plekken in de natuur, vaak helemaal alleen of met hooguit een paar andere campers in de buurt. Wildkamperen is echt het allerleukst. De vrijheid die je dan hebt, is onbetaalbaar. Natuurlijk stonden we ook weleens op een camping en dat was ook prima. Noorwegen is zo groot dat je zelden hutje mutje bij elkaar moet staan. Heel anders dan in Zuid-Europa.”

Camper huren

Als je een camper huurt van een particulier, bijvoorbeeld via Goboony of Camptoo, is het belangrijk om goed op de voorwaarden te letten. Mag je onbeperkt kilometers rijden of betaal je na een bepaald aantal kilometers een bedrag per kilometer? Is de eigenaar goed verzekerd? Krijg je bij pech een vervangende camper of ander vervoermiddel? Is de eigenaar telefonisch goed bereikbaar als je onderweg met een vraag zit? Flory: “Wij moesten op die eerste reis de gehuurde camper uiteindelijk ver in het noorden van Noorwegen achterlaten omdat er motorproblemen waren. Onze reis zetten we voort in een huurauto. Dat was nog best even een gedoe, want we konden natuurlijk maar een deel van onze spullen meenemen. Gelukkig werden alle kosten vergoed door de verzekering van de eigenaar en kostte het ons geen extra geld.”

Kinderen

Het reizen met een camper beviel Flory en haar gezin zo goed, dat ze in de zomer van 2021 wederom met de camper naar Scandinavië trokken. Dit keer met een iets nieuwere camper, maar wel weer gehuurd van een particuliere eigenaar. “Ook de kinderen, toen 16 en 12 jaar oud, vinden het een geweldige manier van vakantie vieren. Onderweg kunnen ze een boek lezen, op hun telefoon gedownloade filmpjes kijken en je komt op de mooiste en meest afgelegen plekken. Als je even wil lunchen onderweg, zet je de camper stil en je hebt alles bij de hand.”

Uitdaging

Natuurlijk zitten er ook nadelen aan het reizen met een camper. Als je even boodschappen wil doen, moet de hele camper mee. Het chemisch toilet raakt ook een keer vol en moet geleegd worden (geen fris klusje) en met z’n vieren in een ruimte van 2,5 bij 6 meter slapen, eten en leven is soms een uitdaging. “Toch hebben we nauwelijks gekibbeld”, vertelt Flory. “Het was vooral heel knus met elkaar.”