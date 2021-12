Fockeline Ouwerkerk (40): “Als een echte Rotterdammer pak ik dingen aan en ga ik ervoor”

Waarom moeten we kijken naar Herman vermoordt mensen?

“Ik las het script en werd verliefd op het scenario. Herman is uniek in zijn soort: verrassend, grappig, eng en liefdevol tegelijk. Er gebeuren gekke en onverwachte dingen, een beetje als in Pulp Fiction.”

Wat was voor jou de grootste uitdaging bij het spelen van Nathalie, Hermans dochter?

“Het script is zo goed geschreven dat de rol zichzelf speelt. Ik kon me niet verschuilen achter dikke lagen make-up. Het was rauw en echt. Dat voelt heel naakt, maar geeft ook een soort vrijheid.”

Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?

“Ik kom uit een Rotterdams gezin en ‘niet lullen maar poetsen’ heeft me ver gebracht. Ik pak dingen aan, kom in actie en ga ervoor.”

Waar kun jij wakker van liggen?

“Van zorgen om Joe en Vicky. Het moederschap heeft me een emotie gebracht die ik daarvoor niet heb ervaren.”

Wat is het laatste appje dat je hebt gestuurd?

“Naar mijn collega met wie ik een film het opnemen ben: of we samen nog wat teksten zullen leren.”

Welke belangrijke keuze heb je recent gemaakt?

“Om alleen nog maar projecten te doen waarvan mijn hart sneller gaat kloppen. Best spannend in mijn vak, maar juist door nee te zeggen ontstaat ruimte voor nieuwe dingen.”

Op wie zou jij wat meer willen lijken?

“Actrice Jennifer Hoffman is mijn grote voorbeeld. Zij is zo bewust bezig haar leven te vergroenen. Dat zouden we allemaal moeten doen.”

Wat is de grootste blunder die je hebt gemaakt?

“Ik val vaak op de set. Laatst ook weer, toen ik een sprintje trok om in het script te kijken. Ik ging zó hard op mijn plaat!”

Wat is het belangrijkste dat je van je moeder hebt geleerd?

“Om kinderen als individu te bekijken en ze niet over één kam te scheren; geef ze wat ze nodig hebben.”

Wat is je mooiste jeugdherinnering?

“In de boom klimmen bij mijn opa en oma in de tuin. Tot paniek van oma en onze ouders stimuleerde opa ons altijd om zo hoog mogelijk te gaan. Dat gaf zo’n sterk gevoel. Te gek.”

Waar fiets jij voor om?

“Sinds mijn zwangerschap ben ik verslaafd aan croissantjes uit de oven. Die van de Délifrance zijn de lekkerste!”

Wat wil je je jongere zelf mee-geven?

“Dat ik niet zo hard voor mezelf moet zijn. Het hoeft niet in één keer perfect te zijn en uiteindelijk komt het allemaal goed.”

Waar ben jij het meest trots op?

“Hoe mijn partner en ik ons met jonge kinderen, slaaptekort én werk door de coronatijd heen slaan.”

Welk talent zou je graag willen hebben?

“Zingen!”

Wat is jouw slechtste gewoonte?

“Dingen tot het laatste moment uitstellen.”

Welke film heeft grote indruk op je gemaakt?

“Als kind was ik betoverd door The Sound of Music. Ik wist niet wat het was, maar wel dat ik actrice wilde worden. Nog altijd word ik geraakt als ik die film kijk.”

Wie heb je de afgelopen 24 uur op de lippen gekust?

“Mijn vriend en mijn kinderen.”

Waar geef je te veel geld aan uit?

“Kinderkleding.”

Waar heb je het laatst om gehuild?

“Om mijn tante, die pas is overleden.”

Wat heb je onlangs nog geleerd?

“Dat je best weerstand mag bieden, maar dat je moet toegeven als het geen zin meer heeft.”