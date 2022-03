Fran (39): “Ik vond een gebruikt condoom naast het bed van mijn vriend”

Fran: “Ik draai me van Bens lichaam af en plof neer op het matras. Terwijl ik bijkom van de vrijpartij, kijk ik de kamer rond. We liggen op een matras op de grond, en Bens slaapkamer ligt verder bezaaid met kleedjes en oude kranten. Dan valt mijn blik op het tafeltje naast me. Op het gelige rubber, gevuld met vocht, een knoopje erin. Ik voel mijn hart bonzen. Een gebruikt condoom? Wij gebruiken nooit een condoom. Mijn hoofd duizelt van de vragen, maar ik zeg niets. In een waas gris ik mijn kleding bij elkaar en verlaat de kamer.

Een echte charmeur

Een half jaar voor die bewuste dag leerde ik Ben kennen op Tinder. Een grote man, knappe kop, brede lach. Een kroegeigenaar, stond er op zijn profiel. Wat voelde ik me vereerd dat hij me een like had gegeven. Onze chats werden al snel flirterig. Hij was een echte charmeur. ‘Ik heb wel eens vrouwen gebruikt voor sex. Maar bij jou voelt het anders. We kunnen zo goed praten’, zei hij.

Anale sex zonder overleg

Na onze eerste date, waar we een fles cava de man dronken, belandden we in het bed van een hotel. Zonder enig overleg ging Ben anaal bij me naar binnen. Ik weet er niet veel meer van door de alcohol. Ik durf het geen verkrachting te noemen, maar toen ik de volgende dag met pijn in mijn achterste het hotel uitliep, hadden alle alarmbellen al af moeten gaan. Misschien deden ze dat ook wel, maar besloot ik niet te luisteren.

Als hij maar gelukkig is

Mijn grenzen aangeven, heb ik nooit geleerd. Als híj maar gelukkig is, was mijn motto in relaties. Ook bij Ben. Zijn vader had hem op jonge leeftijd verlaten en in zijn drukke leven leek hij altijd zoekende. Ik wilde hem redden. Ieder greintje liefde dat ik daarvoor terugkreeg, was voor mij voldoende. Als hij me meenam naar zijn familie, ’s ochtends een hartje op het beslagen doucheraam voor me tekende of onaangekondigd voor mijn deur stond. Nu vind ik het allemaal verwaarloosbaar, toen vond ik het romantisch.

Twee vieze wijnglazen

Toch kreeg ik ook het gevoel dat er dingen niet klopten. Soms zag ik twee vieze wijnglazen staan als ik bij hem thuis kwam. Een normaal mens zou vragen: wie heb je op bezoek gehad? Was het gezellig? Maar ik hield altijd mijn mond. Ik was bang dat hij bij me zou weggaan als ik moeilijk deed. En daarbij: ik maakte alles waarschijnlijk een stuk groter dan het was.

En dat gebruikte condoom

En toen zag ik dat condoom. Gebruikt en wel, terwijl hij nét in mij was klaargekomen. Uit zelfbescherming bleef ik zoeken naar een verklaring. Zou het er al hebben gelegen vóór onze relatie? Waarom had ik het dan nooit gezien? We gingen al een half jaar met elkaar!

Bang om hem kwijt te raken

Ik had boos moeten worden, moeten zeggen dat het klaar was en de deur voorgoed achter me moeten dichtslaan. Nog altijd heb ik spijt dat ik dat niet heb gedaan. Maar ik was te overrompeld om iets te zeggen en te bang om hem kwijt te raken. Dat kon niet, we hadden een toekomst samen. We droomden van verhuizen naar Tenerife, daar een strandtent openen, helemaal opnieuw beginnen. Ik vertelde het aan iedereen: mijn ouders, mijn collega’s. Wat moet ik voor schut hebben gestaan dat ik dat geloofde.

Matching tattoos met een ander

Na het condoomincident sudderde onze relatie nog een half jaar door. Na veel overpeinzingen en een negatieve SOA-test wilde ik geloven dat het een misverstand was. Dat hij alleen van mij was. Maar toen hij me vertelde dat hij met een vriendin die ik niet kende onderweg was naar Londen voor matching tattoos was de maat vol. Deze man koos niet echt voor mij, dus moest ik voor mezelf kiezen. Door therapie en coaching heb ik geleerd waar mijn grenzen liggen en hoe ik ze aangeef. En inmiddels heb ik ook een leuke vent gevonden bij wie dat lukt. Mijn man had vroeger ook een wild verleden, maar heeft - in tegenstelling tot Ben - wél geleerd hoe hij zijn lusten kan inhouden om samen een gelukkige toekomst op te bouwen.”