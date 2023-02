Francien (37): “Mijn vriendinnen vinden mijn relatie ouderwets en ongeëmancipeerd”

Francien (37): “Als mijn man Theo uit z’n werk komt, heb ik het eten op tafel staan. En de laatste keer dat hij stofzuigde of de was deed, is jaren geleden. Theo en ik hebben een traditionele rolverdeling: hij werkt fulltime, ik zorg voor het huishouden en onze twee kinderen van drie en zes.

Ouderwets

Vriendinnen vinden dat ouderwets en ongeëmancipeerd. Als ik ze spreek en merk dat ze enorm gestrest zijn omdat ze én werken én de perfecte moeder willen zijn én thuis alles spic en span willen hebben, vraag ik me op mijn beurt af of dát dan zo ideaal is. Zeker als ik hoor hoe weinig tijd ze eigenlijk met hun partner hebben en hoe vaak ze dan gedoe hebben. Oké, mijn leven is misschien niet zo spannend als dat van hen en ik vond mijn baan als kleuterleidster vroeger ook leuk, maar ik heb het er graag voor over. Het past bij mij. Vervelen doe ik me geen moment. Bijna elke dag ga ik naar de kinderboerderij of naar de speeltuin. Ik kook alle dagen gezond en met verse producten, op school zit ik in alle commissies die ik leuk vind en ik heb regelmatig contact met de moeders van de kinderen met wie onze kinderen spelen.

Vergaderingen

Theo en ik hebben nooit ruzie over het huishouden, want ik ben de enige kapitein op dat schip. En na een drukke dag op kantoor hoeft hij niet ook nog langs de supermarkt, eten te maken, of de tafel af te ruimen. Hij gaat een keer in de week ’s avonds sporten, maar verder hebben we de avonden samen. Onze gesprekken zijn geen vergaderingen over wie de kinderen wanneer haalt en wie wat in huis doet. Ze gaan over koetjes en kalfjes of over wat we die dag hebben gedaan.

Financieel afhankelijk

Theo zou het prima vinden als ik wel carrière zou willen maken. Ik voel het juist als een enorme vrijheid dat ik niet hoef te werken. Natuurlijk heeft het ook nadelen. Soms benauwt het me wel dat mijn wereldje zo klein is. En ik ben financieel afhankelijk van Theo. Op dat gebied hebben we het met één inkomen krap. Luxe buitenlandse vakanties zitten er niet in en ik moet een strak kasboekje bijhouden. Als mijn dochter in september naar school gaat, wil ik daarom proberen onder schooltijden wat bij te verdienen. Ook dan houden we onze taakverdeling bij het oude. Voor ons werkt het gewoon het beste zo.”