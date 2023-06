Francine (35): “Ja, hij was verslaafd. Maar hij was ook aardig, grappig en slim”

Francine: “Ik leerde Patrick kennen door Het Rotterdam Project, een tv-programma waarin Beau van Erven Dorens met een team van experts vijf daklozen hielp om van de straat af te komen. Ze kregen daarnaast een pinpas met tienduizend euro om hun leven weer op de rit te krijgen. We hadden al een serie in Amsterdam gemaakt en nu gingen mijn collega’s en ik in Rotterdam op zoek naar daklozen die wilden meedoen aan het programma. Iemand wees me op Patrick. ‘Dat is een slimme gast, maar hij is wel zwaar verslaafd’, zei hij.”

Patrick: “Ik zwierf toen al achttien jaar van plek naar plek. Ik sliep in een parkeergarage en ik dacht alleen maar drugs. Als ik het niet had, was ik bezig met hoe ik het kon krijgen. En als ik het wel had, ging ik net zo lang door tot het op was en alles weer opnieuw begon.”

Francine: “Eigenlijk was ik op zoek naar iemand die door andere problemen op straat was beland, maar toen ik Patricks rode baard en die blauwe ogen op een foto zag, dacht ik: hij heeft wel een goede kop voor tv, laten we toch maar even met hem gaan praten. Het eerste wat hij zei was dat hij zwaar verslaafd was aan crack en heroïne. Dat vond ik best verfrissend, omdat veel verslaafden hun drugsprobleem juist ontkennen.”

Patrick: “Ik denk dat ik op een punt in mijn leven was dat ik er zelf ook klaar mee was. Dat ik met mijn verhaal op televisie zou komen, maakte me niet uit. Ik was de schaamte voorbij en wist dat ik me niet meer moest verstoppen als ik nog iets van mijn leven wilde maken.”

Francine: “Als programmamaker wil je geen camera richten op mensen bij wie het meer kwaad dan goed doet. Bij Patrick had ik het gevoel dat hij mentaal sterk was. Bovendien kon zijn leven op dat moment niet veel erger. Als hij van die tienduizend euro drie weken in een hotel geslapen had, dan was dat ook fantastisch geweest.”

Patrick: “Die pinpas kreeg ik vanwege mijn verslaving trouwens niet zelf, dus ik kon er geen drugs van kopen. Elke keer als ik iets nodig had, belde ik Francine of een van de andere redacteuren. Eigenlijk vond ik vooral die aandacht fijn. Ineens waren er vier mensen die ik altijd kon bellen. Toen ik een huis toegewezen kreeg, kwam Francine langs. Ze deed haar schoenen uit en ging in kleermakerszit op de bank zitten. Blijkbaar voelde ze zich in mijn huis op haar gemak, dat gaf me zo’n warm gevoel.”

Francine: “Hij had natuurlijk ook al achttien jaar geen huis gehad, dus wie had dat kunnen doen?”

Patrick: “Dat is zo. Ik deed mijn schoenen in het begin zelf ook niet uit, omdat ik dat gewoon niet gewend was. Maar toen Francine op haar sokken door mijn huis liep, besefte ik dat ik me dus ook ergens thuis kon voelen.”

Naar Zuid-Afrika

Francine: “Hulpverleningsinstanties en de politie begrepen niet waarom we Patrick wilden helpen. ‘Hij is een bodemloze put’, zeiden ze. ‘Die jongen wil helemaal niet geholpen worden.’ Dat maakte me kwaad. Ja, hij was hartstikke verslaafd. Maar hij was ook aardig, grappig en slim. En hij wilde afkicken.”

Patrick: “Dat ik dat echt wilde, wist ik toen ik voor het programma terugging naar de buurt waar ik ben opgegroeid. Toen ik daar rondliep, bedacht ik me dat er ook een tijd was geweest waarin ik leefde met een lach en een traan, zonder mijn emoties te verdoven. Ik vertrok naar Zuid-Afrika om af te kicken. In Nederland zijn geen klinieken voor heroïneverslaafden, omdat de slagingskans behoorlijk klein is.”

Francine: “Ik was blij toen Patrick in de kliniek was. Nu wordt hij eindelijk geholpen door mensen die er verstand van hebben, dacht ik. De verslavingsdeskundigen daar zeiden: ‘Elke nuchtere dag is er één die hem gaat helpen om af te kicken.’ Hij zat er een week, toen twee, een maand, twee maanden… Dat hij volhield, sterkte ook mij.”

Patrick: “Na een tijdje mocht ik mensen bellen. Dan belde ik Francine, want ik was hartstikke verliefd op haar.”

Francine: “Ook zijn behandelaar belde me op een gegeven moment. Hij vertelde dat de therapie erg goed ging, dat Patrick overal voor openstond en eerlijk was. Ze hadden er veel vertrouwen in dat het zou lukken om af te kicken, maar er was wel een probleem. ‘Zijn gevoel zegt dat hij bij jou hoort’, zei de psycholoog. Dat leek me het laatste waar hij nu mee bezig moest zijn.”

Patrick: “Francine heeft me toen verteld dat ze geen romantische gevoelens voor me had en ze vond dat ik me op mijn herstel moest focussen. Dat begreep ik wel.”

Francine: “Na drie maanden kwam Patrick terug naar Nederland. Hij woog nog geen vijftig kilo toen hij wegging en kwam terug als een gezonde vent. Omdat de kijkers hem zo sympathiek vonden, hebben we een vervolg met hem gemaakt. Daardoor zagen we elkaar weer drie keer per week. Omdat hij nu nuchter was, werden die dagen steeds gezelliger. ‘Je bent ook verliefd op mij hè’, zei hij vaak. ‘Absoluut niet’, riep ik dan.”

Zoenen in de zoo

Patrick: “Ik vertelde Francine dat ik op Koningsdag mijn deur niet uit durfde. Ik was toen vier maanden clean en bang om in een stad vol drank te zijn.”

Francine: “Omdat ik een hekel heb aan Koningsdag, heb ik voorgesteld om samen naar de dierentuin te gaan. Dat was zó leuk. Ik moest zo hard lachen toen hij een zeeleeuw nadeed.”

Patrick: “En toen hebben we gezoend.”

Francine: “‘Je bent wel verliefd op mij’, zei Patrick toen. ‘Ja’, zei ik. ‘Maar ik weet niet wat ik ermee moet.’ Wat als hij over drie weken weer met drugs op over straat zou zwerven? Toen ik er langer over nadacht, verdween mijn twijfel. Ik had al die maanden zo sterk in hem geloofd en dat vertrouwen had ik nog steeds. Ik was wel benieuwd wat mijn omgeving ervan zou vinden. Eerst vertelde ik het aan een goede vriend die ook bij het programma werkte. ‘Ik vind jou fantastisch en ik vind Patrick fantastisch. Volgens mij ben je nog nooit zo verliefd geweest’, zei hij.”

Patrick: “We besloten om het rustig aan te doen en te daten. We gingen naar het theater, hebben bonbons gemaakt, zijn naar een speelhal geweest. Het mooie was dat we elkaar al goed kenden. Francine wist natuurlijk veel over mij door het programma, maar ze vertelde zelf destijds ook over haar leven. Ik heb nooit getwijfeld of het een goed moment was om een relatie te beginnen.”

Francine: “Mijn ouders heb ik het snel verteld. ‘Ik ben aan het daten, maar ik weet niet of jullie er zo blij mee zijn’, zei ik. Mijn moeder riep meteen dat ze ‘Patrick van tv’ zo’n leuke man vond. Mijn vader moest even wennen, maar toen hij me naar huis bracht, zei hij dat hij het mooi vond dat ik verliefd was en dat hij hem snel wilde ontmoeten.”

Francine (35): “Ja, hij was verslaafd. Maar hij was ook aardig, grappig en slim” Beeld Petronellanita

Alles of niets

Patrick: “Na Zuid-Afrika heb ik twee keer een terugval gehad. Een keer kort nadat ik terug was en een keer toen Francine en ik al een relatie hadden. Ik heb toen een blikje whisky-cola gedronken, maar ik realiseerde me meteen dat ik dat niet moest doen. Toen heb ik Francine gebeld.”

Francine: “Ik was uit met vriendinnen en hoorde mijn telefoon niet, dus toen belde hij een vriendin die meteen naar hem toe is gegaan.”

Patrick: “Door de terugval weet ik dat het bij mij alles of niets is. Als ik een biertje drink, wil ik een krat. Als ik een lijntje snuif, wil ik een kilo. Sinds die dag – dat is nu ruim drieënhalf jaar geleden – heb ik nooit meer gerookt of gedronken.”

Francine: “Die drie slokken whisky hebben geen invloed gehad op mijn vertrouwen in Patrick. Hij is meteen naar een meeting gegaan. Ik zie hoe ontzettend serieus hij het neemt en daar ben ik zo blij mee.”

Patrick: “Ik moet hier mijn hele leven aan blijven werken. De laatste tijd spreek ik regelmatig bij organisaties over mijn tijd als dakloze en verslaafde. Daar leer ik veel van. Hoe pijnlijk die herinneringen ook zijn, ik leer steeds beter om ze een plek geven.”

Francine: “Patrick is het mooiste mens dat ik ooit heb ontmoet. Ik durfde het toen niet toe te geven, maar eigenlijk hield ik al van hem toen hij onder invloed van methadon op mijn schoot lag te slapen. Hij heeft een geweldige kop, maar ik vind het een fijn idee dat het me eigenlijk niet uitmaakt hoe hij eruitziet. Of hij nou al zijn tanden verliest of dertig kilo aankomt, de liefde die ik voor hem voel zit in hem.”

Patrick: “Bij Francine ben ik thuisgekomen, zo voel ik dat echt. En sinds we samen een zoon hebben, is dat gevoel alleen nog maar sterker geworden”