Frauke (40): “Bij mijn nieuwe leven als veertiger hoort een nieuwe look”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie.

Liselotte over Frauke

“Frauke is op zoek naar kleding die past bij haar lengte. Ze zou best een jurk of rok willen dragen, maar is bang dat die haar optisch korter maakt. Er ontstaat altijd een ­horizontale lijn op het punt waar kleding ophoudt of overgaat in een ander kledingstuk. Hoe meer lijnen, hoe onrustiger het is en hoe kleiner je lijkt. Kies bij een wat ­langere rok of jurk dus altijd voor een hogere laars. Of juist voor een open sandaal met hak die zo veel mogelijk been laat zien.”