Frederique brak met haar ouders: “Spijt heb ik nooit gehad”

Frederique (34) viert de feestdagen zonder haar familie. Negen jaar geleden verbrak ze het contact met haar ouders. Een beslissing die ze liever niet had genomen, maar die uiteindelijk onvermijdelijk bleek. “Altijd maar het gevoel hebben niet jezelf te mogen zijn, dat breekt je vroeg of laat gewoon op.”

Manon de Heus Getty Images

“Toen ik 21 was, werd ik erg ziek. Het begon met een zere duim, maar het ontwikkelde zich binnen twee weken tot een zware vorm van RSI. Mijn bovenlijf zat muurvast en mijn spieren zaten vol met ontstekingen. Een intensieve revalidatieperiode volgde. Al snel bleek dat mijn klachten niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch van aard waren. Want waarom ging ik toch steeds over mijn grenzen heen? Waarom rende ik altijd maar door, en door, en door? De emoties die ik jarenlang had weggestopt, liet ik eindelijk toe. Ik kwam tot een pijnlijk inzicht: ik voelde me niet gelukkig in de relatie met mijn ouders.”

Geen ruimte voor emoties

“Materieel gezien zijn mijn jongere zusje en ik nooit iets tekort gekomen. Luxe vakanties, merkkleding; het kon allemaal. Ik herinner me nog goed een moment op Schiphol, ik moet een jaar of tien zijn geweest. De discman was toen net op de markt en mijn zusje en ik stonden met grote ogen te kijken naar een model in de etalage. Voordat we een kik konden geven, hadden onze ouders er twee voor ons gekocht. Zo ging het eigenlijk altijd. Emotioneel gezien was het een ander verhaal. Alles wat ook maar een beetje in de buurt kwam van gevoelens of emoties, ging zowel mijn vader als mijn moeder uit de weg. Toen een verre neef een ongeluk kreeg en overleed, hakte dat er bij mij als jong meisje behoorlijk in. Waarom was hij zomaar overleden? Kon dat mij en mijn zusje ook gebeuren? Ik zat vol met vragen, maar met mijn ouders kon ik er niet over praten. ‘Doe niet zo raar, je kende ’m niet eens’. Daarmee was de kous af en werd er weer gepraat over alledaagse, ‘veilige’ onderwerpen zoals het weer of de nieuwtjes uit het dorp.”

Een steeds grotere kloof

“Naarmate ik ouder werd, werd de kloof tussen mij en mijn ouders steeds groter. Mijn moeder zat in de financiële sector, mijn vader werkte bij de post. Dat ik zelf koos voor de sociale sector, stuitte op onbegrip. Dan vertelde ik bijvoorbeeld trots dat ik een activiteit aan het organiseren was voor risicojongeren en werd ik aangekeken alsof ik mijn kop in de bek van een wilde tijger had gestoken. Dat ik daar voldoening uit haalde, dat dat was wat ik wilde, begrepen ze niet. En dat had betrekking op veel van de keuzes die ik maakte. Toen mijn man en ik aankondigden klein te willen trouwen, vonden ze dat jammer. Waarom gaven we geen groot feest? Waarom kwam er geen receptie? Waarom kozen we in hemelsnaam voor een fiets in plaats van een trouwauto? Steeds meer voelde ik me de vreemde eend in de bijt, had ik het gevoel dat er voor mijn wereld geen ruimte was.”

Rouw

“Toen ik me tijdens mijn revalidatie realiseerde hoezeer de relatie met mijn ouders me raakte, besloot ik ze een brief te schrijven. Ik legde ze uit wat onze relatie met mij deed en dat ik graag samen een betere band wilde opbouwen. We spraken af allemaal ons best te doen hieraan te werken, maar niet veel later kreeg ik te horen dat ik niet genoeg van me liet horen, dat ik niet betrokken genoeg was bij de familie. Toen ik ze probeerde uit te leggen dat ik ruimte nodig had voor mezelf, stuitte ik weer op die muur van onbegrip: ‘Hoezo? Er is toch niks aan de hand?’ Uiteindelijk hebben we nog vier jaar zo doorgesukkeld. De druppel was een opmerking die mijn moeder maakte, nadat ik volgens mijn vader weer te lang niks van me had laten horen: ‘Je vader en ik hebben het gevoel dat we de grip over je kwijtraken’. Op dat moment wist ik: wij gaan hier samen niet uitkomen. Ik zei tegen mijn ouders: ‘Of we schakelen de hulp in van een gezinstherapeut, óf er is geen contact meer mogelijk tussen ons’. Het werd dat laatste, want ondanks mijn duidelijke standpunt dat het zo écht niet langer werkte voor mij, wilden mijn ouders het gesprek niet aangaan. Het contact met mijn zusje en de rest van de familie verloor ik hiermee ook. Ik had het graag anders gezien, want natuurlijk heb ik ook mooie herinneringen aan mijn familie. De feestdagen waren bijvoorbeeld altijd heel speciaal. Urenlang tafelen en daarna apenkooi spelen met de neefjes en nichtjes: één groot feest was dat. Dat mijn ouders van me hielden, dat weet ik zeker. Maar, altijd maar het gevoel hebben niet jezelf te kunnen en mogen zijn, dat breekt je vroeg of laat gewoon op. Ik had ruimte nodig voor mezelf, voor mijn wereld.”

Nieuw geluk

“Op breken met je ouders rust een enorm taboe. Er zijn mensen die tegen me hebben gezegd: ‘Heb je dáárom met je ouders gebroken? Je bent toch niet seksueel misbruikt ofzo?’ Alsof het alleen dan een legitieme keuze is. De breuk is inmiddels negen jaar geleden en spijt heb ik tot op de dag van vandaag niet. Mijn man en ik zijn alweer bijna twintig jaar samen en hebben drie prachtige kinderen: een zoon van acht, een dochter van vijf en een dochter van negen weken. Ik vind het erg belangrijk dat mijn kinderen leren zichzelf te kunnen en mogen zijn. Onze zoon zit bijvoorbeeld op turnen: hij is de enige jongen in zijn groep. Kinderen in de straat roepen weleens: ‘Turnen is voor meisjes! Dat hóórt niet!’ Op dat soort momenten leg ik hem uit dat het oké is dat hij turnen geweldig vindt, dat dat het enige is wat ertoe doet. Ik praat veel met de kinderen. Afgelopen zomer is ons konijntje Parker overleden. De kinderen hebben daar veel verdriet om gehad en dus hebben we samen een boekje gemaakt met foto’s van Parker. Het heeft ze geholpen hun verdriet een plekje te geven: iets wat ik als kind nooit heb gekund. Ik heb de kinderen ook eerlijk verteld dat mama en opa en oma geen contact meer hebben, omdat ze niet konden praten samen. ‘Wij wel, hè?’ zeggen ze dan. Ik denk niet dat het contact met mijn familie nog wordt hersteld. Natuurlijk mis ik ze soms, maar eenzaam voel ik me nooit. Oók niet tijdens Kerstmis of Sinterklaas. Mijn leven is zoveel rustiger en vrijer dan voor de breuk. Ik heb een heerlijk gezin, fantastisch werk en fijne vriendinnen: ik ben dankbaar voor het leven dat ik nu leid. Het is goed zo.”