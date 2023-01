Frederiques getrouwde minnaar ging scheiden, maar koos niet voor haar

“Zeven jaar lang had ik een relatie met een getrouwde man. Hij was mijn grote liefde. Als ik hem zag, gierde de adrenaline door mijn lijf. Ik voelde dat hij ook van mij hield en dacht dat hij uiteindelijk voor mij zou kiezen. Ondertussen ging hij met zijn vrouw op vakantie en vierde ik mijn verjaardag alleen. Zijn onbereikbaarheid deed mij pijn, maar de alles overheersende extase die ik voelde als ik met hem was, maakte die pijn weer ongedaan.

Relatieverslaving

Na een paar jaar ging hij weg bij zijn vrouw. De tijd leek rijp voor mij, maar eigenlijk koos hij nooit echt. Hij sprak stiekem nog steeds met haar af. Ik was bang dat het zou omdraaien, dat ik de bedrogene werd en zij de minnares. Ik beëindigde de relatie in de hoop dat hij met haar zou breken. Het tegendeel bleek waar. Tot mijn verbijstering was hij binnen 2 maanden naar haar terug. Ik was er kapot van en heb 5 jaar geworsteld om van hem los te komen. Toen las ik een boek over relatieverslaving waarin ik veel herkende. Al mijn onbereikbare relaties kwamen voort uit jeugdtrauma’s. Mijn ouders wekten vroeger de indruk dat mijn gevoelens niet belangrijk waren; als ik bijvoorbeeld gepest werd, lag dat aan mijzelf. Nu ging ik voor een man die mijn gevoelens ook niet belangrijk vond.

Realistischer kijken naar de liefde

Toen ik mijn huidige man ontmoette, vond ik hem niet meteen leuk. Ik dacht dat ik obsessief verliefd moest zijn om een relatie aan te gaan. Ik voelde me op mijn gemak bij hem maar bestempelde dat als saai. Ik herkende mijn patroon en besloot het met hem te bespreken. Hij reageerde daar heel goed op. Door erover te praten, kon ik het loslaten. We zijn getrouwd en nog steeds gelukkig samen. Ik kijk nu veel realistischer naar de liefde. Eigenlijk is het veel spannender om je kwetsbaarheid te laten zien. Ik ben therapeut geworden om anderen te helpen gezonde relaties aan te gaan.”