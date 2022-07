Frida (39): “Ik heb seks met mijn ex en mijn man vindt dat goed”

Frida (39): “Twee keer per jaar breng ik een weekend door met mijn ex, mét instemming van mijn man Henk. Hij ziet het niet als vreemdgaan, omdat ik hem alles vertel. Onze relatie is fijn en liefdevol. We zijn al zestien jaar samen, hebben vier kinderen en zijn echt een gelukkig gezin. Toch wilde ik mijn ex Simon graag zien, toen hij me een paar jaar geleden een berichtje stuurde of ik zin had om af te spreken. Natuurlijk overlegde ik dat met Henk. Hij vond het geen probleem.

Hij was bang mij kwijt te raken

Toen ik Simon weer zag, kreeg ik net als vroeger heel heftige gevoelens voor hem. Na afloop vertelde ik dat eerlijk aan Henk. Hij vond dat vreselijk, en ik wilde dat het niet zo was, maar ik kreeg Simon niet meer uit mijn hoofd. Ik wilde hem weer zien. Ik had het logisch gevonden als Henk dat niet meer wilde hebben. Hij was bang mij kwijt te raken, maar schatte in dat de kans daarop groter zou zijn als hij het me zou verbieden. En dus stimuleerde hij me zelfs Simon te zien: ‘Als je dat wilt doen, moet je het doen. Geniet maar. Zolang je eerlijk bent en alles tegen me zegt, heb ik er geen moeite mee.’ Ik vind het moeilijk te geloven. Ik zou het zelf in ieder geval niet kunnen, maar ben heel blij met de mogelijkheid die Henk mij geeft. De afgelopen drie jaar spreek ik af en toe met Simon af. Het is maar een, twee keer per jaar, maar die weekenden zijn geweldig.

Ik voel me vreselijk schuldig

Iedere keer als zo’n afspraak is gemaakt, zijn Henk en ik een week van slag. We maken geen ruzie, maar hij is dan wel opvallend stil. En heel blij als ik weer thuiskom. Ik voel me vreselijk schuldig. Ook naar onze kinderen, ze moesten eens weten waar hun moeder mee bezig is. Ik heb nooit overwogen om met Simon verder te gaan. Hij is spannend en grappig en leuk, maar ik houd met heel mijn hart van Henk. Gek genoeg heeft het onze relatie zelfs sterker gemaakt. Bij Henk mag ik zijn wie ik ben.”