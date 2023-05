Gerda (59): “Door alle drukte laat ik mijn uiterlijk soms wat versloffen”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality.

Inge over Gerda

“Gerda heeft prachtig haar, maar ze mag het wel wat beter verzorgen. Met dit type haar - veel, krul en gekleurd - is een shampoo, conditioner en masker nodig. De Mega All Soft-lijn van Redken is hiervoor perfect. Gebruik vervolgens een leave in treatment in het natte haar en de Argan olie van Redken. Daarna een mousse om de krul te verstevigen. Mijn advies: zo min mogelijk wassen en gebruik een conditioner en masker ook als je het haar alleen nat maakt.”