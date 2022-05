Gertie (56): “Heel lang heb ik naar bed gaan een perfecte afsluiting van de dag gevonden. Eigenlijk sinds ik met mijn man samen ben, ruim dertig jaar. Niet alleen om het vrijen, maar ook om elkaars warmte te voelen, tegen elkaar aan te kruipen in een koude winternacht en nog even na te praten over de dag. Ongemerkt sliep ik dan in, bijna terloops. Natuurlijk waren er in de jaren dat de kinderen klein waren vaak gebroken nachten, later had soms een van de kinderen een akelige droom, of er was er eentje ziek. Maar mijn man en ik waren goede slapers, en we konden in het weekend moeiteloos een gat in de dag slapen.

Toen de kinderen op kamers gingen, dacht ik dat de tijden van weleer weer zouden aanbreken. Je eindigt immers zoals je ooit bent begonnen: samen. Nou ja, een beetje ouder en wijzer. Maar zo ging het niet, want mijn man begon steeds slechter te slapen. Vooral in slaap vallen werd een probleem en dat is het nog steeds. Dan ligt hij urenlang woelend en zuchtend naast me. Bovendien heeft hij er behoefte aan mij om de zoveel tijd te vertellen dat hij nog steeds wakker ligt. Weet ik wel dat het al één uur is, of halftwee, of twee uur, en dat het morgen weer een rotdag gaat worden omdat hij te weinig slaap krijgt? Op die manier houdt hij mij ook uit mijn slaap.

Hij heeft al slaappillen geprobeerd, plus alle huismiddeltjes die je kunt bedenken. Helaas heeft niets ervoor kunnen zorgen dat hij weer goed slaapt. Als hij eenmaal indommelt, is het nooit voor lang. Zo om de drie uur moet hij eruit, dan stommelt hij naar de wc en daarna is het weer woelen en zuchten tot hij eindelijk even in slaap valt. Ik lig dan natuurlijk wakker. Ga dan apart slapen, roept iedereen. Maar wij hebben geen logeerkamer. De bank in de woonkamer is goed voor een paar nachten, maar geen definitieve oplossing. Sinds ik geluidsdempertjes in mijn oren stop, gaat het met mijn nachten iets beter. Maar o, wat kan ik terugverlangen naar de tijd dat we heerlijk in elkaars armen wegdoezelden..