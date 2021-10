Gerty (35) had een postnatale depressie: “Ik wíst wel dat ik van hem hield, maar het lukte me niet om het te voelen”

“Onze dochter Anne (7) was een huilbaby. De eerste maanden huilde ze zoveel dat ik continu in de overlevingsmodus stond. Dat was zwaar, maar toch voelde ik me vanaf de eerste dag haar moeder. Bij mijn zoon Christian was dat anders. Meteen na zijn geboorte voelde ik dat het met hem wel goed ging, maar met míj niet. Ik hield de schijn op, maar een stem diep in mij wilde schreeuwen dat het helemaal niet ging.”



Een kussen op zijn hoofdje

“Christian was ongeveer zes weken toen hij een dag veel gehuild had. Toen ik hem die nacht weer hoorde huilen, droop het zweet van mijn rug. ‘Ik wil dit niet, ik wil niet dat de dag begint’, dacht ik. ‘Als hij zo erg blijft huilen, dan kan ik altijd nog een kussen op zijn hoofdje duwen en dan is het klaar.’

“De volgende dag heb ik mijn man verteld dat ik depressieve gedachtes had, dat ik niet de moeder was die ik wilde en moest zijn. Ik had geen controle meer over wat er zich in mijn hoofd afspeelde, alsof ik niet langer zelf aan het stuur zat van mijn gedachten. Mijn man nam me mee naar de huisarts en ik werd doorverwezen naar de POP Poli, een polikliniek voor moeders met psychiatrische klachten. Daar werd ik al snel in behandeling genomen voor een postpartum depressie.”

Wanhoop

“Het was een moeilijke stap om in therapie te gaan. Ik stond aan het begin van iets waarvan ik het einde niet kon zien. Ik voelde me zó intens wanhopig en machteloos: ik was moeder, maar niet in staat om voor mijn baby te zorgen. Soms voelde ik geen liefde voor hem, alsof hij niet van mij was. Natuurlijk, ergens diep vanbinnen wíst ik wel dat ik van hem hield, maar het lukte me niet om dat te voelen.”

“Toen de diagnose net was gesteld kreeg ik de tip om foto’s en filmpjes van hem te maken. Eigenlijk wilde ik niets vastleggen, je wilt geen foto’s maken als je je zo depressief voelt. Nu ben ik blij dat ik het gedaan heb en kan terugkijken naar hoe hij was als baby. Ik heb die hele periode gemist. Ik vind het fijn om naar die plaatjes te kijken, maar het doet ook pijn. Christian was een vrolijke, relaxte baby, hij had alleen geen vrolijke, relaxte moeder.”

Onoverkomelijke berg

“Mijn therapeut adviseerde me om niet alleen te zijn met Christian. Gelukkig hield mijn man ons gezin draaiende en was zijn werkgever heel flexibel. Hij kon naar huis als het niet goed ging. Mijn beste vriendinnen kwamen op maandag en woensdag en mijn moeder elke vrijdag. Ik ben nu heel dankbaar dat ze er voor me waren, maar op dat moment had ik ze het liefst buiten de deur gezet. Ik wilde ze niet lastig vallen met mijn depressie.”

“In de middag was mijn man thuis, maar de ochtenden moest ik vaak zelf door zien te komen. Dat voelde iedere dag opnieuw als een onoverkomelijke berg. Als Arjan wegreed, brak mijn hart in duizend stukjes. Ik was alleen met de baby en voelde pure wanhoop. Seconde na seconde probeerde ik de ochtend door te komen.”

Licht

“Christian is nu een jaar oud. Ik heb intensieve therapie gevolgd en voelde me steeds een beetje beter. Langzaam klom ik uit de depressie. Er was een mooi moment waarop ik besefte dat het beter met me ging. Want waar ik zo tegenop zag, gebeurde: Christian werd ziek. Een week lang wilde hij niets anders dan tegen me aan liggen. Ik zorgde voor hem en heb hem geknuffeld, geknuffeld en geknuffeld. Daarvoor zag ik bij hem geen teken van herkenning als ik hem ophaalde bij de kinderopvang, ik kon net zo goed de buurvrouw zijn. Maar na die week stak hij zijn armpjes naar me uit. Ik was eindelijk zijn mama.”