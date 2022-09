Gewonde Amber raakte hond kwijt bij ernstig ongeluk: “Voelde niks, dacht alleen maar aan Guus”

Een doodgewone zaterdag sloeg voor Amber in luttele minuten om in een zenuwslopend verhaal. Het was iets voor half zeven 's avonds, toen ze na een verjaardagsbezoek aan haar moeder samen met haar hondje (een labradoodle) op de A15 reed, vlak voor de Noordtunnel. “Ik reed op de rechterbaan en opeens klapte er een Mercedes tegen de zijkant van mijn auto. Het ging heel snel.”

Spoorloos

De Mercedes sloeg over de kop, Amber klapte met haar wagen tegen de vangrail. “Er waren gelijk veel mensen bij. Iemand deed de deur open om te kijken hoe het met me ging. Die heeft ook mijn hondje Guus gepakt, die op dat moment aan de riem zat. Door alle schrik en commotie trok hij zich los en rende de berm in. Er gingen direct mensen achteraan om hem te vangen, maar... hij was spoorloos verdwenen.”

Beeld van net na het ongeluk. Beeld Busink

Ondertussen werd Amber, die bekneld zat in haar auto, door de brandweer losgewrikt en met spoed naar het ziekenhuis in Dordrecht gebracht, waar ze zelf werkt als verpleegster. “Daar werden gelijk allerlei onderzoeken gedaan, een CT-scan, een echo.” Niet alleen bleek Amber een hersenschudding te hebben, ook met haar rug is het niet goed. “Mijn ribben zijn gekneusd en ik heb last van mijn nek. Omdat het best een ernstig ongeluk was, moest ik voor de zekerheid een nacht blijven.”

Hartverwarmend

Een zenuwslopende nacht. Want haar hondje was weg. “Ik vond Guus op dat moment veel belangrijker dan mezelf. Ik zat ook zo hoog in mijn adrenaline dat ik nagenoeg niks voelde.” Gelukkig voor Guus en Amber, gingen haar ouders meteen aan de slag om het beestje te vinden. Ze trommelden met behulp van social media honderden mensen op om mee te helpen zoeken. Ook Amber zelf deelde een bericht op Facebook, dat meer dan vierduizend keer werd gedeeld. “Onder meer Heart4Dogs kwam helpen en ook twee speurhonden van dogrescue. Er werd geflyerd, met warmtelampen gezocht. Het was hartverwarmend.”

Amber Hollemans, nét herenigd met haar hondje, in de bosjes. Beeld Privé

Uiteindelijk kreeg Amber na bijna 24 uur een doorslaggevend telefoontje van iemand uit Alblasserdam. “Die vond diep in de bosjes een hond die mogelijk Guus kon zijn. Op mijn krukken door de brandnetels met een hele scheut morfine ben ik hem gaan ophalen, want voor anderen was hij erg bang. En ja hoor, achter allerlei prikkelstruiken, zat hij”. Amber begint weer te huilen als ze erover vertelt. Net als toen ze hem vond. “Dikke tranen natuurlijk. Guus begon gelijk te kwispelen toen hij ons zag. Maar hij hinkelde op drie poten. Ik moest hem geruststellen: mama is er, zei ik. Toen kwam hij op schoot liggen en is-ie niet meer weggegaan.”

Guus werd naar de dierenarts gebracht. En hoewel er aanvankelijk aan een gebroken poot werd gedacht, bleek de schade relatief mee te vallen. “Zijn voetzolen waren opengegaan door het harde rennen. En door de prikkelstruiken heeft hij allemaal wonden op zijn lijf.”

Guus en Amber zijn nu allebei aan het bijkomen van het hachelijke avontuur. Amber vanuit een rolstoel, soms met krukken. En een flinke piep in haar oren sinds het ongeluk. “Het besef van wat er allemaal gebeurd is, zal nu pas gaan indalen. Samen moeten we leren leven met dit trauma.”

‘Het is maar een hond’

Hond Guus wordt flink verwend door de buurt: “Ze komen hem allemaal koekjes brengen en knuffels. Iedereen is ontzettend lief.” Amber is vooral erg dankbaar nu. “Voor alle hulpverleners, omstanders en getuigen van het ongeluk, mijn lieve collega’s in het ziekenhuis, team dogrescue en de speurhonden. Alle mensen die mijn bericht hebben gedeeld op social media. Dat zoveel mensen aan ons dachten had ik nooit verwacht, want het is ‘maar een hond’. Maar blijkbaar dacht een groot deel van de mensen daar anders over.”

