Goed nieuws als jouw libido óók in je sokkenla ligt

Mijn libido lag jarenlang onaangeroerd in de sokkenla, even levenloos als de vibrator ernaast, waarvan de batterijen al lang leeg waren. Geen zin, uitgeblust, te moe, laat me met rust…

De overgang zorgde ervoor dat mijn Sahara weer een oase werd. Je hoort het niet zo vaak, maar mijn gestabiliseerde gemoedstoestand bracht me op meerdere vlakken goeds.

Het is zalig om niet langer door hormonen te worden geregeerd. Ik kan het je van harte aanbevelen. Door alle jammerverhalen over de overgang zou je bijna vergeten dat je er een compleet nieuw en béter mens van wordt. Mood swings behoren tot het verleden en die ‘fuck it’-houding, veroorzaakt door die veranderde hormoonhuishouding, is een verademing. Sowieso ben je na je 50e minder bevattelijk voor de mening van anderen. Dat neemt geen rimpeltje of ouderdomsvlekje je meer af.

Zonder dat eeuwige gemodder en gemoeder dacht mijn lichaam ineens: er was toch nóg iets waaraan we vroeger altijd veel plezier beleefden? Oja, seks! Ik ben ervan overtuigd: na je vijftigste heb je de beste seks. Leve de vrijheid, de zelfacceptatie en de schaamteloosheid van het ouder worden. En met een beetje mazzel is je partner (nog steeds) leuk en zijn je eventuele kinderen de deur uit. Dan hoef je niet meer moeilijk te doen achter gesloten deuren, is geluidloze seks enkel nog een optie en hoef je je niet langer te beperken tot de slaapkamer. Of je je hart en je brozer wordende botten - de overgang kent helaas ook nadelen - wilt wagen aan seks onder de douche of in de auto is natuurlijk aan jou.

Ben ik nu - op m’n 55e - knapper dan op m’n dertigste? Objectief gezien waarschijnlijk niet. Maar ik ben absoluut aantrekkelijker en leuker dan toen. Ik heb meer energie, zit goed in m’n vel en ben 100% mezelf. Ik weet inmiddels dat het leven te kort is voor gedoe en gezeur en durf oprecht lol te maken zonder me af te vragen wat anderen daarvan zullen vinden.

Het verbaast me dan ook niet dat er afgelopen week goed nieuws was voor iedereen die een jaartje ouder wordt. Volgens cijfers van het CBS hebben 75+-ers nu meer seks dan in 2014. Het percentage steeg van 16% naar 27%. Als deze trend de komende twintig jaar doorzet, dan heb ik straks toch bijna 49% kans op een actief seksleven. Mijn libido shinet tegenwoordig gewoon bovenop mijn nachtkastje, naast een nieuwe, opgeladen vibrator, en die gaan voorlopig allebei niet meer weg...