Greetje (41): “Ik voelde een drempel in onze relatie”

Greetje (41): “Mijn man had al een huwelijk achter de rug toen ik hem leerde kennen. Hij heeft er nooit veel over verteld, alleen dat ze steeds minder goed met elkaar konden opschieten. Dramatisch was hun scheiding niet, ze hadden nog geen kinderen en ze waren alleen getrouwd omdat zijn vrouw uit een ouderwetse familie kwam waarin samenwonen niet werd geaccepteerd. Toch heeft die hele geschiedenis, met een huwelijk dat hem door zijn schoonfamilie is opgedrongen, veel bij hem aangericht. Trouwen terwijl hij er nog niet aan toe was, een paar jaar later een scheiding waar zijn hele schoonfamilie zich mee bemoeide én dreigbrieven van zijn zwagers, dat alles heeft er behoorlijk ingehakt.

Afstand

Dit nooit meer, besloot hij. Zo was de situatie toen ik hem leerde kennen. In het begin begreep ik niet waarom hij zo afstandelijk bleef terwijl we behoorlijk verliefd waren. Ik voelde dat er een soort drempel was in onze relatie. Ik ben niet iemand die meteen toekomstplannen gaat maken als ze een relatie krijgt, maar als je zo dol bent op elkaar, ligt het voor de hand dat er een moment komt waarop ‘later’ een rol gaat spelen. Voor mij kwam dat moment toen hij zo vaak bij mij bleef slapen dat het onzin was om zijn dure flat nog langer aan te houden. Maar steeds als ik over samenwonen begon, merkte ik zijn twijfel. Omdat ik de achtergrond daarvan niet kende, dacht ik dat hij aan ‘ons’ twijfelde.

Sterker dan ooit

Het maakte mij onzeker. We zijn zelfs een tijdje uit elkaar geweest. Maar op een avond stond hij voor de deur en vertelde wat hij zo lang had geprobeerd te verdringen. Het heeft onze relatie veranderd, we zijn meer een eenheid geworden. Ik begrijp nu pas hoe belangrijk het is om open te zijn over dingen die je liever zou willen wegstoppen.”