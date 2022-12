Grote bedrijven die hun werknemers karige kerstgeschenken geven, of zelfs helemaal niets: hoe stom ben je dan?

Libelle’s Tara verbaast zich over grote, winstgevende bedrijven die hun werknemers aan het einde van het jaar afschepen met een zeer karig kerstcadeau - of zelfs helemaal niks. Want: hoe stom ben je dan? Of is het niet zo zwart-wit?

Als we denken aan kerstpakketten, dan denken we aan grote dozen gevuld met eten en fijne goodies. Lang niet iedereen wordt aan het einde van een jaar hard werken beloond met zo’n pretpakket. Zo weet ook de medewerkster van een imposant warenhuis, die onlangs viral ging met een TikTok-video. Hierin liet ze haar kerstgeschenk zien: een kapotte kerstbal. Natuurlijk was het niet de bedoeling van haar werkgever om een kapótte kerstbal te geven, maar mijn hemel: één karige kerstbal. Is dat alles wat er vanaf kon? Zo klonk ook de algehele verontwaardiging in de comments. Het warenhuis staat immers bekend als een paradijs vol pracht, praal en luxeproducten. Als klap op de vuurpijl toverde ze ook haar kerstgeschenk van vorig jaar tevoorschijn: een of ander treurig ornamentje. Wat een armoe, dacht ik, net als alle andere kijkers.

Het deed me denken aan de grote winkelketen waar ik als tiener een bijbaantje had. Ik zou mijn allereerste kerstpakket ooit krijgen, het was immers mijn eerste baan. Mijn beide ouders zag ik ieder jaar thuiskomen met riante pakketten. Daar had ik zin in! Je raadt het al: ik kreeg geen riant pakket. Ik kreeg een strandhanddoek met het logo van de zaak erop. Een strandhanddoek, in december. Ach, ik kon er in ieder geval mijn tranen mee drogen.

Inmiddels werk ik al jaren als redacteur en heb ik nooit meer iets te klagen gehad. Zelfs tijdens mijn freelance-jaren kreeg ik vaak mooie cadeaus. Toch krijgt zo’n TikTok over die kerstbal me op de kast. Net als het verhaal van Hermien, - het is je vast niet ontgaan - die op haar 69e eindelijk met pensioen mocht en het moest doen met een doosje Merci en een tientje. Dat gaat niet om een kerstgeschenk, maar dat verhaal vind ik minstens zo treurig. Waarom kunnen grote, winstgevende bedrijven de mensen die dag in dag uit keihard voor ze zwoegen, niet op een passende manier bedanken?

Ik vroeg het arbeidspsycholoog Tosca Gort, die de boel even voor me in perspectief plaatst: “Een kerstbal lijkt misschien een heel goedkoop cadeau, maar vergis je niet: duizenden handgeblazen kerstballen inkopen, daar hangt best een prijskaartje aan. Men schat dat vaak niet goed in. Ik kan me zomaar voorstellen dat een groot pakket vol met eten en drinken minder kost dan zo’n kerstbal. Toch krijgen we liever dat eerste, want dat lijkt groter en meer.”

Begrip voor de werkgever mag er volgens Tosca ook zijn: “Ja, sommige bedrijven zijn gierig, maar dat is lang niet altijd het geval. Je moet begrijpen dat veel bedrijven in de coronaperiode dikke verliezen hebben gedraaid. Wat verraderlijk is bij bijvoorbeeld zo’n imposant warenhuis, is dat voor de klant alles pracht en praal is. De waarheid is dat in de retail vaak helemaal niet zoveel geld wordt verdiend, vanwege kleine marges. Misschien is er dus ook écht niet zoveel om weg te geven.”

Wel vindt Tosca dat bedrijven die niet zo’n enorm budget hebben voor een kerstgeschenk betere keuzes kunnen maken dan ze nu vaak doen: “Een sjaal met het logo van het bedrijf erop is geen cadeau, dat is merchandise. Als werkgever mag je best beseffen dat zoiets niet leuk is. Je kunt beter bedenken hoe je je werknemers een warm gevoel geeft met een geschenk. Doe bijvoorbeeld een donatie aan een goed doel namens je team. Dat geeft echt al een heel ander gevoel dan zo’n sjaal.”

Werknemers zien het kerstgeschenk als een blijk van waardering. Het moet gelijk staan aan hoe hard we het hele jaar gewerkt hebben. Krijgen we iets karigs - of niks, dan voelen we ons niet gewaardeerd en misschien zelfs beledigd. Volgens Tosca kunnen we dat beter anders zien: “Denk vanuit empathie. Heeft het bedrijf een zwaar jaar gehad? Hebben ze wel hun best gedaan voor het kerstgeschenk? Dan mag je best dankbaar zijn, ook voor iets kleins.” Iets met een gegeven paard, dus. “Mocht je nu echt vinden dat het bedrijf het slecht aanpakt, draag dan ideeën aan bij HR, zodat ze het volgend jaar beter doen.” Op strengere toon: “Ga geen video op TikTok plaatsen over je treurige kerstpakket. Dat heeft geen voordelige gevolgen voor je carrière.” Klaag dus liever niet, maar bemoeien mag wel. Daar kan ik me stiekem best in vinden. Staat genoteerd!