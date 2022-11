Handig: ik maakte een stappenplan voor gewénste intimiteiten

Ik zou graag weer eens gewenste intimiteiten willen uitwisselen met leuke mensen die niet mijn vaste partner zijn, want ik mis het. Maar ik begrijp ook dat er vragen zijn over de grens tussen gewenst en ongewenst, dus ik dacht: ik maak even een zo concreet mogelijk stappenplan.

Naarmate mijn leeftijd steeg, daalde de mannelijke aandacht, maar sinds de #metoo-beweging is het helemáál behelpen. Vooral mannen vinden het moeilijk om de juiste ‘toon’ te vinden in contacten, hoor ik om me heen.

Ik snap dat we voorzichtig zijn geworden. Je wilt immers niet aan de publieke schandpaal worden genageld of ook maar enigszins worden geassocieerd met al die engerds die hun poten niet konden thuishouden en alle grenzen overschreden. En op een rechtszaak zit ook niemand te wachten.

Ik denk dat veel van onderstaande universeel toepasbaar is, maar check het van tevoren altijd even bij de persoon in kwestie (eerste disclaimer). En denk even twee keer na in een donker steegje of als jij met 6 vrienden bent en ik in m’n eentje... Goed, laten we van start gaan:

Kennen we elkaar nog niet (goed)?

Dan mag je naar me fluiten, iets aardigs naar me roepen ( ik weet dat ik dik ben , dus dat kun je achterwege laten), me toeknikken, vriendelijk aankijken of naar me knipogen.

Je mag een gesprek aanknopen, een drankje met me doen als we elkaar in de horeca tegenkomen of een deur voor me openhouden.

Je mag zeggen dat je me leuk/slim/grappig/aantrekkelijk vindt.

Je mag mijn socialmediaposts liken of een berichtje achterlaten (maar niet 20 achterelkaar, en niet die uit 2016... da’s creepy).

Kennen we elkaar en vinden we elkaar leuk (ook non-seksueel)? Dan mag bovenstaande, plus:

Je mag me aanraken op plekken waar mijn vader me zou aanraken: nek, schouders, arm en rug (wees een beetje voorzichtig met haar en gezicht, daar hebben we vaak werk aan gehad).

Je mag me uitnodigen, bij je thuis of buiten de deur. En misschien nodig ik jou wel bij mij thuis uit. Samenvattend: me mee uit vragen of een praatje maken is helemaal prima.

Je mag me knuffelen en vasthouden als er aanleiding voor is (troost, felicitaties) of als we dat allebei prettig vinden. Vragen staat ook hierbij vrij.

Je mag in mijn aura staan - binnen een cirkel van 50 cm, zo’n beetje.

Kennen we elkaar goed/zijn we bevriend? Dan mag al het bovenstaande, plus:

Een arm om me heen slaan of mijn hand vasthouden is prima. Je mag je hand op mijn been leggen, laten we zeggen tot 10 cm boven de knie (check mijn reactie of ik het leuk vind, vraag desnoods nog eens).

Je mag me zoenen, in overleg op de mond.

Je mag met mij over seks praten en daarbij de randjes opzoeken. Je mag schunnige opmerkingen of grapjes maken. Dat mag ook schriftelijk (app, social media). Je merkt heus wel of ik dat leuk vind. (Voor deze regel geldt een uitzondering voor collega’s, familieleden en leidinggevenden: doe het gewoon níet.)

Hebben of willen we een (seksuele) relatie? Al het bovenstaande, plus:

Aanraken van borsten, billen en genitaliën, altijd in goed overleg met eigena(a)r(es) dezes.

En last, but not least: ja, je mag me een dickpic sturen als we het er allebei over eens zijn dat dat leuk/spannend/geinig is. Ook dat laatste is simpelweg te checken: je vraagt of ik dat wil en als ik ‘ja’ zeg, dan kun je dat gerust aannemen (het tegenovergestelde geldt ook: nee is nee). O, en je mag mij ook vragen om er een te maken (is er een goed woord voor de vrouwelijke variant van de dickpic?). Wil ik misschien wel.

En dan nu de tweede disclaimer: als je bij alle bovenstaande acties merkt dat ik het onprettig vind (en om het ingewikkeld te maken: dat kan per persoon en per gelegenheid verschillen), dan laat ik dat luid en duidelijk weten. Dan stap ik bijvoorbeeld achteruit, draai mijn hoofd weg, duw je met zachte (of iets hardere) dwang weg, ik loop weg, trek een zuur gezicht, lach niet om je grapjes, zoek indringend oogcontact met andere mensen, probeer je te ontwijken, of zeg ‘nee’. Snap je?

Kunnen we dan nu weer een beetje normaal gaan doen?