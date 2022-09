Handig: zó maak je een kersenpitkussen schoon

Een kersenpitkussen is heel fijn om jezelf te verwarmen. Kersenpitten hebben van nature een isolerende werking. Daardoor kunnen ze warmte langer vasthouden. Eeuwen geleden gebruikten ze kersenpitten in een kersenpittenzak al om zich aan op te warmen. Een kersenpitkussen kun je gebruiken als je pijn hebt, maar ook ter ontspanning.

Kersenpitkussen schoonmaken

Als je de pittenzak regelmatig gebruikt, is het belangrijk dat ‘ie op z’n tijd een opfrisbeurt krijgt. Maar hoe maak je een kersenpitkussen eigenlijk schoon? Dat is een stuk makkelijker dan je in eerste instantie zou denken.

Grondige schoonmaakbeurt

Ten eerste is het natuurlijk verstandig om een extra kussensloop om de kersenpittenzak te doen. Zo wordt 'ie minder snel vies en hoef je het kussen niet zo vaak te wassen. Toch moet je niet vergeten de zak af en toe een grondige schoonmaakbeurt te geven. Dit doe je door hem ten eerste in een teiltje met water te leggen.

Wasmachine

Wacht ongeveer een half uurtje. De kersenpitten zullen dan het grootste gedeelte van het water hebben geabsorbeerd. Daarna mag je de pittenzak in de wasmachine doen. Het kan dat op het label staat dat 'ie niet in het wasmachine mag, maar hiermee bedoelen ze mee dat je hem niet bij de rest van de was mag gooien. Een kersenpitkussen mag namelijk niet met wasmiddel of wasverzachter gewassen worden. De wasbeurt moet volledig neutraal zijn. Ook kun je het wasprogramma beter niet op hoger dan 30 graden zetten.

Wel even in een zakje doen

Het is slim om de zak in een waszakje te doen. Stel er ontstaat een scheurtje of een gat en de kersenpitten willen ontsnappen, dan ligt in ieder geval niet de hele wasmachine onder de pitten. Want dan ben je verder van huis. Dit overleeft een wasmachine namelijk niet altijd.

Drogen

Leg het kussen na de wasbeurt op een dubbelgevouwen handdoek. De handdoek absorbeert de eerste nattigheid. Laat de pittenzak daarna aan de lucht drogen. Als het drogen erg lang duurt, kun je 'm na een tijdje op de verwarming leggen. Stop hem pas in de magnetron als 'ie helemaal droog is. Klaar is Kees!

Bron: Pittenkussentje.nl