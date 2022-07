Hanna (44): “Een beetje ongemakkelijk zit ik tegenover Niels. Waar Niels en ik een onwijze klik hadden op de chat van de datingsite waar we elkaar van kennen en niet uitgesproken raakten over grote thema’s als het leven, voel ik de klik nu niet. Hij is stil en ik moet continu het gesprek op gang houden. Het verbaast me dat hij voorover buigt om me te kussen en met tegenzin kus ik terug. Nee, nog steeds voel ik het niet. ‘Sorry Niels, ik denk dat je beter naar huis kunt gaan. Ik voel het niet’, zeg ik hem eerlijk. ‘Geen probleem’, zegt hij tot mijn opluchting. Samen lopen we naar binnen, door mijn woonkamer, richting de voordeur.

Bijna daar aangekomen, pakt Niels me plotseling beet. Stevig, zijn handen op mijn armen. Hij trekt me met veel kracht naar beneden waar de bank staat en probeert me weer te zoenen. ‘Wat doe je?’ vraag ik terwijl ik hem wegduw, hopend dat hij weer zo begripvol reageert als eerst. ‘Ah, kom nou’, smeekt hij. ‘Ik wil het heel graag.’ Weer grijpt hij me stevig vast en probeert hij me op de bank te duwen, terwijl hij me zoent en mijn lijf aanraakt. Wat moet ik doen? Waarom heb ik deze man bij mij thuis uitgenodigd? Met al mijn kracht zet ik mijn been af tegen de bank en duw ik Niels van me af. ‘En nu naar huis’, zeg ik resoluut. Met tegenzin druipt hij af. Even later krijg ik een chatbericht: ‘Hanna, geef me nog een kans.’ Wat denkt hij wel niet?”

Grensoverschrijdende situaties

“Ik ben trots dat ik tegenwoordig zo assertief reageer als iemand mijn grenzen overgaat. Ik ben door schade en schande wijs geworden. Net als zoveel vrouwen heb ik grensoverschrijdende situaties meegemaakt waarin ik niets zei, waarin ik me te geïntimideerd voelde, waarin ik dichtsloeg. Zo had ik jaren geleden een oogje op een collega bij een autobedrijf. Hij was een dominante man, charismatisch, een klein beetje een bad guy en hij wist dat ik hem leuk vond. Daar maakte hij op een dag misbruik van. Hij eiste dat ik hem oraal bevredigde in een auto. Ik wilde niet, omdat ik hem zo middenop een werkdag niet fris genoeg vond. Maar ik durfde geen nee te zeggen tegen zo’n intimiderende man die ook nog eens een collega was, dus ik deed het.

Een tijd later kwam ik hem tegen in de kroeg. Ik nam hem toch weer mee naar huis, waar ik destijds met mijn zusje woonde. Eenmaal daar wilde hij met me naar bed. ‘Nee’, zei ik resoluut. Want ondanks dat ik graag bij hem wilde zijn, wilde ik toen geen seks met hem. Dat ik iemand mee naar huis neem, is geen vrijbrief. ‘Als jij het niet doet, dan pak ik je zusje’, was zijn reactie. Ik ging toch overstag.”

Wat wil ík?

“Ik ben altijd een pleaser geweest en cijferde mezelf weg voor mannen. Ook in mijn relaties was ik vooral bezig mijn partner een goed gevoel te geven. Wat ík wilde, dat durfde ik me pas drieëneenhalf jaar geleden af te vragen, toen ik weer single werd. Wie was Hanna eigenlijk?

Dankzij therapie heb ik haar en haar wensen leren kennen. Ik schreef mezelf in op datingsites. En dat niet alleen. Ik ben altijd al gek op seks geweest en was altijd mateloos geïnteresseerd in sekswerk. Ik besloot me er meer in te verdiepen en ontdekte dat je gedragen slipjes kunt verkopen. Een mooie manier om in contact te komen met erotisch werk én om geld te verdienen. Het liep als een trein. En zo kwam van het één het ander. Uit nieuwsgierigheid schreef ik me in op sekssites, waar ik af en toe een seksdate vond. Al gauw begon dat naar meer te smaken. Waarom zou ik niet ook wat verdienen met mijn seksdates?”

Sekswerk

“Inmiddels doe ik sekswerk. Dat klinkt heftiger dan het is. Zo nu en dan spreek ik af met iemand voor seks en daar ontvang ik geld voor, meer is het niet. Ik heb een website waar ik duidelijk mijn do’s en don’ts aangeef: wel intieme seks, bijvoorbeeld. Maar ik wil niet vastgebonden worden of heel hardhandige seks. Mensen denken vaak dat het een schimmige wereld is, maar het is de meest respectvolle scene die ik ken. Nog nooit heb ik het gevoel gehad dat iemand over mijn grenzen ging of misbruik van me maakte. Ik geef duidelijk aan wat ik wil, en op hun beurt voelen mijn klanten zich genoeg op hun gemak om hun vreemdste wensen uit te spreken. We communiceren duidelijk met elkaar en zo ontstaat wederzijds respect, waardoor sekswerk voor mij heel fijn en veilig voelt. Van grensoverschrijdend gedrag geen sprake.”

Daten

“Hoe anders is de wereld van het daten! Sinds ik me als single begeef op online datingsites, wordt me duidelijk hoe grensoverschrijdend mensen zich in de ‘normale’ wereld gedragen. Vrouwen én mannen, want ik date met allebei. Ook al weet niemand van mijn werk af, ik kan nog geen chat met iemand beginnen, of ik ontvang een vieze foto of schunnige opmerking. ‘Zal ik bij je in bed komen liggen?’, ‘wat heb je aan?’. Ik lig er niet wakker van, maar het verbaast me dat mensen direct denken dat ze het recht hebben om hun geslachtsdelen naar me te sturen of om aan mijn lichaam te zitten. Juist door mijn sekswerk heb ik een duidelijk beeld van waar voor mij de grens ligt tussen wat ik zoek op werkgebied en wat ik zoek in een partner. Als ik met iemand ga daten, wil ik niet dat het enkel om seks draait. Als ik dat wil, dan vraag ik er wel geld voor! Laten we eerst maar eens uit eten gaan, denk ik dan.”

Respect

“De situatie met Niels was wederom een voorbeeld van iemand die finaal mijn grenzen over ging. Ik gaf nog zo duidelijk aan dat ik het niet wilde en toch ging hij verder en verder. Dat zou in mijn werk nooit gebeuren. Het laat maar weer zien hoe belangrijk communicatie is. Mijn klanten weten mijn credo: mijn huis, mijn lijf, mijn regels. En juist door daarover met elkaar in gesprek te blijven ontstaat respect.”