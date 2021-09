Hanneke: “Bij mij thuis is geen dier te vinden. Nooit gewild ook. Geen hond, geen kat, geen hamster, geen vis”

Hanneke Mijnster (40 en een beetje) leest, praat en schrijft het liefst over de liefde. Co-oudert vol overtuiging en vindt cola bij de lunch helemaal niet gek. Ze woont vlak bij de kust en zoekt al jaren een hobby. Deze week schrijft ze over haar niet bestaande dierenliefde.

Zo tegen elven mochten mijn ex en ik graag tegen elkaar verzuchten dat we zo blij waren dat we geen hond hadden. Donker buiten, nat, koud, en dan moest je er nog uit. Met je zakje. In de vijftien jaar dat we samen waren, kwam-ie toch zeker honderd keer langs. Moet je borstelen, naar zo’n training en altijd rekening houden met je planning. Je hond kan niet te lang alleen zijn, en een spontaan weekend Milaan begint met logeeradressen zoeken. Alsof je voor de komende tien jaar aan een kleuter vastzit.

Nieuw project

Toch zie ik de puppy’s de laatste tijd als paddenstoelen uit de grond schieten. #puppyspam vliegt me om de oren en ook op het schoolplein wemelt het van de wandelende bolletjes wol. Even dacht ik dat het een coronagerelateerde modegril was, maar volgens ‘liefdesprofessor’ Jan Hindrik Ravesloot van het AMC past het keurig binnen mijn levensfase. Hij vertelde me laatst dat het de veertig-voorbij’ers zijn die naarstig zoeken naar een nieuw project. De kinderen hebben niet meer alle aandacht nodig, dus er ontstaat ruimte in tijd en in je hoofd. En die vullen we nu eenmaal graag op met een nieuw project. Vaak is dat een verbouwing (succes!), een verhuizing (helemaal succes!) of een puppy. Een gezamenlijke factor om de verbinding met elkaar niet kwijt te raken. Gemiste kans wellicht, al denk ik dat het gezien de eerste zin in ons geval niet veel had uitgemaakt.

Nu heeft hij een kat. Speciaal voor de kinderen, en aangeschaft met de deal dat ik het beestje eten geef als hij op vakantie is. Doe ik dus trouw, maar wel met frisse tegenzin.

Sammie de kat en ik blijken evenredig geïnteresseerd in elkaar. Altijd als ik binnenkom duikt hij onder het bed en pas als ik een tijdje op de koffie ben en zijn vaste huisgenoten zijn ook thuis, laat hij zich even zien.

Die zorgzin

Bij mij thuis is, op de ongenode muis Willem na, geen dier te vinden. Nooit gewild ook. Geen hond, geen kat, geen hamster, geen vis. Ik heb die aaibehoefte niet. Of die zorgzin. Het is ook geen angst. Een van mijn liefste vriendinnen heeft een ontzettende lieverd, die altijd haar kop op mijn schoot legt en me dan met haar poot een duwtje geeft als ik ook maar even stop met aaien. Dat gestreel is dan altijd voor de gezelligheid van dat moment, nooit omdat ik me zelf verheug of niet in kan houden. Ik bedoel, je moet wel echt een koele kikker zijn om een smekend beest op je been niet aan te raken, toch?

Vriendschap

Ooit datete ik eens iemand met een grote Deense dog. Niet te flauw zijn dacht ik, dus ik liet het beest weleens een keer uit. Ik voelde niets. Geen afschuw, maar ook geen enkele vorm van affectie. “Zou jij je voor kunnen stellen dat je ooit vriendschap voor een dier zou kunnen voelen?” vroeg ze. Mijn nee kwam vanuit mijn tenen. Kort daarna hield ik het met haar voor gezien, maar dat had dan weer niks met die hond te maken.

Geen hondenmens

Een tijdje later nam ik deze afwijkende karaktereigenschap toch maar actief mee op mijn datingapp. “Geen hondenmens.” Je kunt wel alle dames met dieren wegswipen, maar je weet maar nooit wanneer er ineens een klein teckeltje uit de hoge hoed komt.

Uiteindelijk vond ik tot mijn geluk de leukste van de leukste en droom ik al dik een jaar hardop van een lang en gelukkig. Kwispelend kijk ik uit naar alles wat nog komen gaat.

Totdat we gingen wandelen.

“Het zou me niet verbazen als ik later een leuk hondje neem,” zei mijn verkering ineens. En ze meende het nog ook. Gelukkig duurt later nog heel lang.