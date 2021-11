Hanneke: “Ik ga mijn jongens niet ontwortelen omdat ik verliefd ben geworden”

Hanneke Mijnster (40 en een beetje) leest, praat en schrijft het liefst over de liefde. Co-oudert vol overtuiging en vindt cola bij de lunch helemaal niet gek. Ze woont vlak bij de kust en zoekt al jaren een hobby. Deze week schrijft ze over haar bonte basis die ze niet zomaar inruilt, puur voor de liefde.

Hij staart je meteen aan als je binnenkomt. Oog in oog met een Schotse hooglander van drie bij drie. In zwart/wit, dat wel, en veilig op de muur. Mijn huis is een kermis. ‘Heb je die hysterische bloemgordijnen ook nog steeds?’ vroeg iemand op Instagram, toen ik trots mijn nieuwe interieuraanwinst toonde. Ja. En de groene bank ook nog en de zilveren tegeltjes in de keuken ook nog. Het past perfect allemaal, vind ik.

Wie mij kent, weet dat je mij kunt uittekenen in zwart en grijs, met af en toe wat groen. En graag zo effen mogelijk, met hier en daar een streepjesshirt als de zon links gedraaid is en de maan in kreeft staat. Dat idee. Mijn huis is dus, op z’n zachtst gezegd, verrassend. Eerdere dates keken goedkeurend of misprijzend rond en mijn verkering gooide er een diplomatieke ‘maar het is wel gezellig’ uit. Inmiddels verkeren we al zo’n anderhalf jaar in goede staat en komt regelmatig de vraag of ik haar ooit naar het westen krijg (nee) of wanneer ik me bij haar in het oosten voeg. Zéker nu ze een nieuw huis gekocht heeft.

Maar zo makkelijk is het niet.

Want hoewel ik me prima zou vermaken in het oosten, en ook wel graag iedere vrijdagavond met mijn verkering op de bank zou willen zakken, proostend op het weekend en kussend op het goede leven, is mijn leven nu nog hier en dat van haar is nu nog daar. Allebei willen we onze kinderen niet wegtrekken uit hun vertrouwde leven. Mijn jongens hebben hier hun school en vriendjes en hun lieve papa om de hoek. En dit huis, met al die knallende kleuren en nu dus ook met die dikke koe op de muur, is onze bonte basis.

Jarenlang dacht ik dat een nieuwe liefde zich hier misschien wel bij zou voegen. Grappig genoeg was dat altijd bij amourettes die niet verder van de werkelijkheid af konden staan. Een tijdje dacht ik dat ik zelfs het plaatje van weleer opnieuw zou inkleuren. Het gewone gezinsleven zou na een pauze wel weer doorgaan. En dat dit huis, zoals schrijver Henk van Straaten dat zo mooi noemde, een tussenhuisje zou zijn. De springplank naar een nieuw leven. Misschien durfde ik daarom wel zo makkelijk op mijn primaire smaak te vertrouwen. In dit huis hoefde ik met niemand te overleggen en al helemaal geen concessies te doen. Wie weet hoe kort die vrijheid zou duren.

Nou meid, met een beetje mazzel nog een jaar of tien. Dat klassieke gezinsleven is iets van weleer. Ik ga mijn jongens niet ontwortelen omdat ik nu eenmaal verliefd ben geworden op een wijffie uit het oosten en zij doet dat andersom ook niet. En daarbij zien we allebei geen heil in het origamiën met stambomen. Een samengesteld gezin kan werken, iedereen kent wel een succesverhaal, maar ik geloof er niet in. Of beter, ik vind dat ik het nu niet moet willen. Het leven is geen quilt. Dus die verwachting heb ik bijgesteld.

Maar ja, dat is de ratio. Romantisch gezien zou ik deze kerst nog met mijn hebben en houwen voor willen rijden. Compleet in lijn met de beste lesbograp: wat neemt een gay girl mee op een tweede date? Juist, een verhuiswagen. In mijn hartje zie ik glitters en unicorns en is iedereen blij. Zitten we samen aan tafel te lachen met z’n vijven, zoals we dat af en toe tijdens onze uitjes-met-kinderen doen. Laatst struinden we als gelegenheidslapjesdekengezin een zondag door het bos, en aten we daarna in zo’n saté-en-burgers restaurant. “Wanneer spreken we weer af?”, vroegen die van haar en die van mij in koor. Tróts dat we waren! Met afspreken in de kinderweekenden doen we nu niet eens meer alleen onszelf een lol. Anderhalf jaar later bouwen we aan een nieuwe vorm van samenzijn. Met kleine steekjes, en hier en daar een lapje. Met dagjes weg, met samen oud & nieuw en met een eerste wintersport in het verschiet. Volle bak genieten is dat. Misschien maakt juist die tijd onze quilt nog warmer en bonter.