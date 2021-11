Hanneke: “Ik kan ernaar verlangen, maar ik bén helemaal niet van de zoete inval”

Hanneke Mijnster (40 en een beetje) leest, praat en schrijft het liefst over de liefde. Co-oudert vol overtuiging en vindt cola bij de lunch helemaal niet gek. Ze woont vlak bij de kust en zoekt al jaren een hobby. Deze week schrijft ze over het ideale dinertje met vriendinnen.

Zoals je in Italië spontaan een zonnehoed koopt omdat die zo mooi in het moment past, kocht ik dit weekend in Maastricht een zeegroene karaf in de vorm van een vis. Goed gekruld en zijn bek is dan de tuit. Prachtig op mijn lichtroze eettafel, dacht ik, voor als ik een dinertje geef voor mijn vriendinnen. Maar ik geef nooit een dinertje. Zo’n goedgevulde tafel met hapjes en glazen in alle formaten en gierende vriendinnen lijkt me het summum van warmte (ook letterlijk, maar dat terzijde) en van genieten.

Hollandse kringverjaardag

Terug op twee hoog weet ik beter. Ik heb er de vriendinnen helemaal niet voor en ik hou niet van koken. Mijn vriendinnen komen allemaal uit een andere setting en ook uit verschillende delen van het land. Ze weten van elkaars bestaan, maar dat is het dan ook. Geen groep waarmee ik al sinds tienertijden carnaval vier, geen voetbalvrouwen onderling. Twee jaar geleden vierde ik weer eens mijn verjaardag op de Hollandse kringmanier, maar dan met de eettafel in het midden. Het viel me op hoe leuk ze het vonden om nu eindelijk eens een gezicht bij de verhalen te kunnen plakken.

Andere gezichten aan tafel

Als ik nu zo’n fuifje zou geven, zouden er weer een paar andere gezichten aan tafel zitten. Sowieso twee niet. De een werd onomkeerbaar boos op me toen iets zakelijks ineens toch privé bleek te voelen en de ander is zo stellig anti-vax, dat het al het andere overschaduwt. Ook zouden er twee nieuwe snoeten aanschuiven. Vorig jaar belde ik voor het eerst met J. voor een mogelijke klus en een uur later waren we vriendinnen. Ja echt. Soms heb je meteen zo’n klik met iemand, dat het lijkt of je elkaar al jaren kent. Zij ziet dwars door me heen en ik kan me niet voorstellen dat ze ooit nog afdrijft. De andere stoel is dan voor E. die ik al ken sinds de basisschool, en die na de brugklas helemaal niet begreep waarom ik alleen nog maar oog voor jongens en concerten had. We stopten met bellen, meer was het niet. Tot ze een paar jaar geleden via Facebook weer in mijn leven kwam. Na een etentje for old times’ sake was het meteen weer aan.

Dat wordt weer janken

Op de socials en in de bladen zie je soms van die gezellige tafels, in films trouwens ook. Met familie of met vrienden. Ik kan ernaar verlangen, naar de sfeer, de saamhorigheid, en dan zo gezellig die zeegroene vis op tafel. Dat iedereen denkt: meid wat énig. Alleen, ik bén helemaal niet van de zoete inval. Het is niet het nest waar ik uitkom en ook niet het nest dat ik zelf heb gebouwd. De stem van ‘goed idee’ wordt namelijk keihard overschreeuwd door realistische mood killers. Moet ik dan koken of iets afhalen? En wat dan? Vega of indisch? Minstens iets indrukwekkends. Maak ik zelf wel de taart. Maar ik bák helemaal geen taarten. Als gastvrouw moet ik zelf wel een topper op tafel zetten natuurlijk. Zelfgemaakt. Hebben mijn vrienden daar wel zin in? En wanneer dan? Ben ik daarna natuurlijk wel kapot van al die prikkels. Wordt weer janken en mag m’n verkering het weer opknappen. Heb laatst nog haar witte trui naar z’n grootje geholpen met m’n mascaravlek. En nodig ik haar dan ook uit? Vind ik wel leuk, maar klopt het idee van een vriendinnendiner dan nog wel? Goh ja, eigenlijk wel leuk. Jarig ben ik voorlopig niet. Kerst dan? Oud jaar? Dan heeft iedereen toch al genoeg te doen. Nieuwjaar misschien?

Mariekondoën als de beste

En wat het ook is: ik ben gewoon niet zo goed in grote groepen. Als ik kijk naar mijn vriendinnen, kan ik er altijd twee dichtbij houden, twee in het kringetje daarom heen en alles wat daarbuiten zit, doet vaker moeite voor mij dan andersom. Met het nodige schuldgevoel tot gevolg, want het is zelden de bedoeling dat ik zo weinig van me laat horen. Mijn huis is een gezellige rommel, maar in mijn vriendschappen kan ik blijkbaar mariekondoën als de beste. Komt er een nieuwe in de voorste ring, dan schuift een ander langzaam een baan op. Zo kom ik natuurlijk nooit aan die bomvolle Pinteresttafel. Maar mocht ik tussen al die beren de weg weer zien, dan heb ik alvast die vis.