Hanneke: “Ik was zo’n ploetermoeder die zich van verwachting naar verwachting sleepte”

Hanneke denkt terug aan wie ze tien jaar geleden was, toen de foto voor haar rijbewijs werd genomen. Inmiddels is het geploeter vervangen door genoegen.

Binnenkort moet mijn rijbewijs vernieuwd. De brief kwam en waarschijnlijk wacht ik tot de herinnering om een afspraak te maken. En ook al ben ik niet zo’n liefhebber van dit soort administratieve moetjes, in dit geval is het een zegen. Tien jaar geleden had ik namelijk een kop als een poffertje en het plaatje op die roze kaart herinnert me daar nog belachelijk vaak aan. Ik heb ook altijd het idee dat de checkende partij achter de balie minstens drie keer moet kijken of ik het wel echt ben. Ronduit ongelukkig zag ik eruit. En dat was ik ook. Op mijn 31e was ik nog zwaarder dan toen de jongste nog in mijn buik woonde en met twee kinderen onder de drie en een parttime baan die me niet paste, was ik mezelf kwijt. Ik was zo’n ploetermoeder die zich van verwachting naar verwachting sleepte en steeds Supernanny Jo in haar oor hoorde tetteren. Ik moest het leuk vinden, ik moest met ze spelen, ik moest hapjes prakken en voorlezen en zorgen dat ze genoeg slaap kregen. Ik mocht zéker niet mijn mail checken op mijn moederende dagen en al helemaal geen magazine lezen als ik daar eigenlijk wel aan toe was. Nee, ik moest knutselen en 35263 keer naar de kinderboerderij op mijn loodzware mamafiets. Althans, ik dacht dat ik Supernanny Jo dat hoorde zeggen. Anders zette ik mezelf op de naughty chair.

Rust was voor later. Als alle klusjes gedaan waren en de kinderen voorbij groep 3 wellicht. Tot rust komen deden mijn ex en ik in die tijd met ieder een eigen reep, hij nootjes en ik melk, en vaak nét een aflevering te veel van Dexter of Breaking bad omdat het zo spannend was. Maar meer nog met de ijdele hoop die schaarse vrije tijd zo lang mogelijk op te rekken. Rebellerend tegen mezelf. En vooral ook tegen beter weten in.

Op de echt tergend langzame dagen mocht ik nog wel eens een toneelstukje opvoeren. Met de warme hap om kwart over vijf al achter de kiezen, kon ik drie kwartier later ineens roepen: ‘Goh is het al zo laat?’ En dan met mijn vinger de kleine wijzer een zetje geven, waardoor het echt al zeven uur leek. Margot C. Pol schreef daar een heerlijk herkenbaar boek over, met de passende titel Is het al zeven uur? Die extra kwartiertjes voelden als een vrije middag en ook die bracht ik vaak hangend door.

Inmiddels is het geploeter vervangen door genoegen. Niet alleen omdat ze zichzelf in de basis nu wel in leven kunnen houden, maar ook omdat ik tegenwoordig meer loeder dan moeder. Ik hoef niet meer zoveel van mezelf, kies mijn oplaadmomenten en binge minder op alle fronten. Het opvoeden maakt langzaam plaats voor coachen en luisteren wordt belangrijker dan praten. Qua bedtijd zijn de rollen inmiddels omgedraaid. Na een hele dag met het gespuis op sjouw leg ik mezelf graag extra vroeg op bed en blijven zij nog even op. Mijn bed is mijn nestje voor mezelf. Ik lees een boek (eindelijk weer!), of kijk iets romantisch op mijn laptop, terwijl zij beneden nog even gamen. Het lukt me om te genieten van alles wat er is en ik hoef niet meer te vluchten om te rusten. “Hé mama”, grapt Guus soms, “het is al tien uur joh!” en dat vind ik mooi. We mogen best zeggen dat we soms wat alleen-tijd nodig hebben. Alle drie. Ik kijk die jongens niet meer naar boven, maar ik geniet van de nieuwe verhoudingen die zich vormen. En ik weet zeker dat ik op mijn nieuwe rijbewijs geen poffertje meer ben, maar gewoon mijn tien jaar oudere en vooral uitgeruste zelf.