Hanneke: “Nooit voelt een kind zo sterk als een verlengstuk van jezelf als bij lof of kritiek”

Hanneke gaat met haar vriendin op wintersportvakantie en merkt dat er nogal wat verschillen zijn tussen hun gezinnen.

Aanstalten makend voor de wintersport in Oostenrijk herinnerde ik het me weer. Twee jaar lang kwam ik niet verder dan Vlieland en Loon op Zand, en dan was ik vaak nog alleen of alleen met m’n eigen kroost, dus was het niet echt aan de orde. Nu gingen we met vijf en merkte ik bij het ophalen van ons reisgezelschap weer dat er twee soorten mensen zijn: de broodjesmeenemers en de wegrestaurantverwonderaars. Ik behoor overduidelijk tot die laatste groep. Heel on-Nederlands voor zo’n blonde met Brabantse tongval inderdaad, maar ik kan me dus echt verheugen op het verrassende - hopelijk dan - aanbod aldaar. Net zoals ik dolgraag in de buitenlandse supermarkt rondstruin, me verbazend over de vele soorten melk, laffere groentes dan onze powertomaten en grinnikend om de geitenkaaschips die in de reclame zijn. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Oké, en ik vind op elf uur rijden een dampende tosti en een ijskoude cola ook lekkerder dan een vierkant gefrommeld broodje ham en een pakje lauwe jus d’orange.

Niets afgesproken

En toch stapte ons reisgezelschap in met twee zakken door moeders gesmeerde kadetten en krentenbollen. Hartstikke lief, en ook een realisatiemomentje dat we over proviand niets hadden afgesproken. Goed, ik had wat hagelslag en pindakaas mee voor de kindvriendelijke ontbijtjes daar, maar meer dan wat water en fris voor onderweg zat er niet in mijn tas.

Al gauw bleek er wel meer niet afgesproken. Je hebt van die families die graag, of zelfs altijd, met andere families op vakantie gaan. Zoals in The lost daughter, voor wie die film gezien heeft. Neven, nichten, tantes en iedereen - van baby tot oma - komt naar een vakantiehuis aan de kust. Ik ben zoals Leda, de hoofdpersoon die in haar eentje op vakantie is en met een verschrikte blik naar al die mensen kijkt die zich allemaal met elkaar bezighouden. Ze zorgen allemaal voor de kinderen, regelen eten en drinken voor iedereen en er is altijd wel iemand die mee gaat zwemmen. Lijkt me heerlijk als dat zo gaat. En als je dat kunt. Wij waren nu met drie kinderen en twee vrouwen en zonder afspraken. Bedtijden? We zien wel. Betalen? Een beetje om en om is wel goed. Ook in de omgang zou het vast wel loslopen. Nou, dat liep het dus niet. Het liep als zaagsel in de motor en als rennend met skischoenen de berg op.

Opvoedkritiek is glad ijs

Na een paar dagen op elkaars lip bleek dat het aanspreken van elkaars kind op het een of het ander, nóg spannender is dan het steilste stuk op de zwarte piste. Opvoedkritiek is glad ijs. Want een kind verraadt ogenblikkelijk dat een muts op aan tafel van mama altijd wel mag en waarom dan nu niet? Of dat wij thuis nooit ons bord hoeven leegeten. Blikken schieten over tafel of worden juist ontweken. Je kunt die ander niet afvallen voor de ogen van de kinderen, dus je schikt en hoopt maar dat je kinderen mee-schikken. Gelukkig waren ze welwillend. Maar het zette me wel aan het denken. Waarom vond ik dit zo ongemakkelijk? Kwam daar nu een leeuwin in mij naar boven of een mak schaap? Kritiek op je kind voelt als kritiek op jezelf. Als falend ouderschap. Ben ik te makkelijk? Heeft die ander gelijk? Mist mijn kind echt etiquette? Of vind ik iets gewoon minder belangrijk? Nooit voelt een kind zo sterk als een verlengstuk van jezelf als bij lof of kritiek. Zit je met een blakend rapport bij het tienminutengesprek, dan ben je trots en voel je je een goede ouder, maar geeft je kind een brutale mond in het openbaar, dan ben jij degene die ingrijpt en daarna sorry zegt tegen de omstanders. Of nou ja, ik. Want ik had beter moeten opvoeden. Gelukkig voor mij kwam er op wat pubergevloek na geen gedoe en zeiden ze uit zichzelf Dankeschön in het wegrestaurant, voordat ze wegliepen met hun pretzel. Precies zoals ik het graag zie.