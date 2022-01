Hanneke: “Soms moet je vooral niet naar jezelf luisteren”

Het moet de eerste vakantie met haar jongens en de meiden van haar partner worden. Maar er zijn beren op de weg en Hanneke heeft angst. Moeten ze nu wel gaan?

Samen voor de tent zagen we niet zitten. En dus bedachten we, ergens romantisch nazomerend op een warme septembermiddag, dat we wel op wintersport konden gaan. Voor het eerst met z’n vijven. Mijn jongens en haar meisje lijken het steeds beter met elkaar te kunnen vinden en ook wijzelf vinden de ander elke week een beetje liever. Plus, dachten we, als er één vakantie is die geen ruimte laat voor ruzies over wie wil zwemmen en wie wil winkelen, dan is het wel wintersport. Slapen, skiën, koken. En dat zeven keer op herhaling. Met als bonus een paar uur elke ochtend met z’n twee als het grut in een klasje pizzapunten glijdt. Jodelahiti dachten we alle vijf, dus we boekten voor de krokusvakantie in februari.

Ik leerde skiën toen ik vijf was. Om de zoveel tijd vertrok het hele gezin Mijnster naar een hoge berg in Zwitserland. En omdat we op doktersrecept schone lucht moesten ademen, mochten we buiten de schoolvakanties en extra lang. Ik vond het altijd de allerfijnste manier van vakantie. Buitenlucht, koud, warme goulash en friet boven op de berg eten, moe worden tot in het diepste van je vezels. Met als onomwonden hoogtepunt mijn vader die als beloning voor het harde werk in de skilift een paarse reep uit zijn rugzak toverde, waardoor we hangend boven de piste de lekkerste chocolade ooit aten.

Sinds die familievakanties ben ik nog twee keer gaan skiën. Eén keer op de middelbare school en één keer met collega’s bij mijn eerste baan. Dat was een ramp, die laatste. Ik werkte er te kort om aansluiting te hebben met mijn mede-intercedenten en ik bleek bovendien mijn kinderlijke onbevangenheid verloren. Enthousiast liet ik me door het blauwe ankertje de berg op slepen. Is net als fietsen, dacht ik nog. Maar eenmaal boven voelde het harde ijs onder mijn skies als Pavarotti op een wielrenfiets en werd ik doodsbang. Nou, da’s niet lekker skiën hoor, met een dubbeltje tussen je billen. Veel te krampachtig ging ik naar beneden, halverwege durfde ik echt niet meer. En mijn collega’s maar roepen onderaan de berg. “Kom op!”, “Je bent toch geen schijterd!” Uiteindelijk ging ik en viel ik. Keihard, ik gleed nog meters naar beneden en belandde in de oranje omheining die de piste van de afgrond scheidt.

Lang verhaal kort: die overschaduwende herinnering moet weggepoetst. Dus voordat ik met mijn samengestelde vakantiegezin naar Oostenrijk vertrek, ga ik zelf nog een paar keer oefenen op zo’n Nederlandse wannabe-baan.

Maar toen was daar weer die vermaledijde tante Cor. Er kwamen meer besmettingen, 2G-dreigementen, tien dagen quarantaine en oh nee, toch weer niet als je op tijd je booster haalt. “We kunnen tot half januari annuleren”, zeiden we regelmatig tegen elkaar. Nou, daar ging het dus mis. Want nog los van de ontbrekende voorpret door al dat onzekere gedoe, was het deurtje “naar huis” op een kier gezet. En iedereen die mij een beetje kent, weet dat deze avonturier niets fijner vindt dan thuiskomen. Of ineens toch thuisblijven. Een afspraak die afgezegd wordt? Héérlijk! De voorpret van dat we iets leuks zouden doen, of er iets leuks zou gebeuren is fijn, maar de zee aan tijd die ik voel als iets ineens níét doorgaat, is pas echt lekker. Maar ja, met dit voorland achter die deur en beren die ondertussen door die kier naar binnen dribbelden, werd die coole wintersport ineens een heet hangijzer. Want tien uur rijden is wel lang. En wat nou als ik niet in de sneeuw kan rijden? Of als de weg heel smal is en het ravijn heel steil? Of dat ik als een strijkplank op die ski’s sta, wéér niet durf? Moet ik wel zoveel geld uitgeven aan een vakantie waarvan ik alleen positieve herinneringen heb van voor 1996? En hoe moet het nou als ik de hele week niet naar de wc kan omdat er zeven dagen lang vier mensen om me heen zijn? Voorpret is voorangst geworden.

“Jij mag het zeggen”, zei mijn verkering. Of we gaan, of we annuleren. Zolang ik me maar goed voel, voegde ze eraan toe. Maar dat is het hele eieren eten. Tussen de beren die ik zie, de angst die ik voel en de schouders eronder die ik vind, kan ik niet zeggen wat ik wil. Zeggen wat ik wil betekent namelijk vier mensen teleurstellen en er zelf uiteindelijk in die week ook van balen. Want natuurlijk zit ik niet handenwrijvend te genieten als het inderdaad een geruisloze krokus wordt. De ijzige waarheid is wat alle Cynthia’s met hun Xenos-mokken vol tegelteksten allang snappen: What if I fall? Oh but my darling, what if you fly? Soms moet je vooral niet naar jezelf luisteren en dit is zo’n moment. Rijden, glijden, vliegen. Dat gaan we doen.