Hanneke: “Zit ik ineens te kijken naar vrouwen die de hele dag filmen wat ze eten”

Hanneke Mijnster (40 en een beetje) leest, praat en schrijft het liefst over de liefde. Co-oudert vol overtuiging en vindt cola bij de lunch helemaal niet gek. Ze woont vlak bij de kust en zoekt al jaren een hobby. Deze week schrijft ze over wat het algoritme van Instagram haar zoal voorschotelt.

Ik heb weer eens ergens op geklikt. Ja, hoor. Eén keer, één dag van werkontwijkend gedrag en uitstellen, van doelloos scrollen en verveeld blijven hangen, en het is gebeurd. Keihard afgestraft ben ik, door Instagram. Om te boeten voor mijn flexibele focus krijg ik nu al weken filmpjes te zien van slecht acterende stellen die met hun vuisten klappen en dan ineens vier kinderen hebben. Van dansende vrouwen met een zwangerschapstest boven hun hoofd. Van heel volle vrouwen die rondjes draaien en slecht playbacken op een brutale raptekst.



Elke. Dag. Weer. Hoezo?

Iedereen kan influencen

Ik vraag me af hoe dat dan gaat, zo’n filmpje maken. ‘Kom Jos, wilde gij effe filleme, dan gaai ik dánse.’ En Jos trouw filmen, en Anja dansen. Maar waarom? Wáárom zou je dat doen? Voor de gein? Of omdat je echt blaakt van het zelfvertrouwen? Of, in het geval van die mannen, gewoon keihard onder de plak zit? En dan laat je dat zien aan de kinderen en die dan zeggen: ‘Leuk ma, moet je posten!’ Ik snap het niet. Iedereen kan influencen, blijkbaar is dat het idee.

Maar ja, waar verdienen die influencers aan? Juist. Aan kijkslaven zoals ik, die heus wel iets beters te doen hebben, maar toch eerst nog even willen weten hoe dat nou klinkt, een Nederlands kerstliedje, gezongen door een Amerikaanse Amsterdammer.

Ik geef te veel tijd weg

Zoals het met kilo’s is, is het ook met tijd, maar dan omgekeerd. Zit je éven niet zo lekker in je zelfzorg, dan draagt je buik het meteen op een uithangbord naar buiten. Of op je dijen, of waar je ophoopplaats dan ook is. ‘Kijk, kijk, zij heeft haar discipline nog niet in december geïntegreerd.’ En in die tijd dat ik aankom, geef ik dus ook nog eens te veel tijd weg. Juist wanneer ik het helemaal niet héb. Uitgerekend in loeidrukte zeg ik ‘ja’ op klassenritjes naar het theater en op sparringssessies met collega’s. Tel daar een concentratieluwe dag bij op en die volwassen vloggers hebben er weer een viewer bij. Is het een vlucht in rust en vermaak? Moet ik lachen en ontspan ik ervan? Nee hoor, nee. Integendeel zelfs. Het stoort me, ik raak geïrriteerd en schuif mijn telefoon uiteindelijk in volle vaart over de eettafel.

Dit vindt Hanneke vast leuk...

Ik ben chagrijnig omdat die dansende en klappende volwassenen allemaal een paar uur van hun tijd hebben besteed aan nasynchronisaties die pijn doen aan mijn ogen, overdreven lachend al hun selflove en trots over me uitstrooien en mij 37 minuten schermtijd later nog steeds achterlaten met de vraag: waarom zou je dit doen? En ja, Instagram denkt natuurlijk: ‘Goh, Hanneke houdt blijkbaar van volwassen mannen die kinderachtige dansjes doen met hun vrouw. Laten we haar nog een paar van die video’s cadeau doen. Vindt ze leuk. Hier, Hanneke, heb je een paar verse clips. We hebben er zelfs een buikdansende dwerggroeidame bij gedaan.’

Tips en adviezen

Om me voor te schamen is het. Echt. Wat moet ik doen om mijn trieste historie uit te wissen? Mijn verlanglijstje op te schonen? Mijn tijd echt nuttig te besteden? “Die apps weggooien”, zegt mijn verkering resoluut. Ze is er zelf niet zo van. Maar nee. Ik kan de werkkaart trekken, maar eerlijk gezegd zou ik ook gewoon te veel van het leuks missen. “Bewust goede filmpjes gaan kijken”, tipt een vriendin. Over gezond eten, sporten en time management bijvoorbeeld. Of over pensioenen, ook handig en verstandig.

Dus ik proberen. Zit ik ineens te kijken naar vrouwen die de hele dag filmen wat ze eten, en dan vaak ook nog in van die afzichtelijke Amerikaanse interieurs met bruine plavuizen in de keuken. Kwamen nog wel wat goede tips uit voort, eerlijk is eerlijk, yoghurt met fruit blijkt inderdaad een verrukkelijk vieruurtje. Maar deze video’s lijken lang niet zo goed te plakken in m’n tijdlijn. En tijd om dit experiment voort te zetten heb ik al helemaal niet. Hé, wacht, zie ik daar nou een make-uppende bejaarde?