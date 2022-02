De post over een jong meisje dat zelfmoord pleegde, ontving in een korte tijd duizenden likes.

Loverboys

“Meisje, meisje, meisje. Wat is er toch met je gebeurd? Hoe kon het toch zó mis gaan? Hadden we meer moeten, of kunnen doen?”, begint Jolande haar brief aan het meisje dat ze leerde kennen als ‘dochter van’.

Nadat het meisje en haar broertjes jaren geleden uit huis werden geplaatst, ging het gezin een zware tijd tegemoet. “Ze was ziek, heel erg ziek”, schrijft Jolande over de moeder. “Na een leven vol huiselijk geweld werd ze in een ziekenhuis opgenomen en ook jij kwam in een instelling terecht.”

In die instelling ging het bergafwaarts. “Je liep weg, verdween voor dagen, schopte tegen alles en iedereen aan en viel ten prooi aan mannen die meer van je wilden dan jij kon geven. Je was mooi, de loverboys stonden in de rij.”

Te complex

Jolande vertelt over wat hulpverleners over het meisje zeiden. ‘Te complex’, hoorde ze vaak. Of erger: ‘te beschadigd’. Of nog veel erger: ‘niks meer aan te doen’. “We probeerden van alles, raadpleegden vele zorgaanbieders en toch kreeg je geen hulp. Soms dacht ik wel eens dat alleen de ‘makkelijker’ meisjes werden geholpen omdat het makkelijker ‘scoren’ of verdienen was. Heel cynisch, ik weet het. Toch kreeg ik dat gevoel.”

Volgens de advocaat zag niemand dat deze jonge vrouw helemaal niet een te beschadigd, te complex of ‘niks meer aan te doen’-meisje was. “Je was gewoon een meisje. Een meisje dat zoveel had meegemaakt dat niemand haar, althans zo leek het, bereikte. Je schrééuwde werkelijk om hulp. Een oorlog, jarenlang in diverse asielzoekerscentra, een ernstig zieke moeder, een dode vader, een paar jeugdzorginstellingen en een trits aan loverboys, het hield niet op. Er kwam geen einde aan.”

Van het leven beroofd

“En nu, nu ben je een statistiek. Je staat ergens tussen die 100 jongeren die jaarlijks zelfmoord plegen. Ik begrijp dat je je jezelf verkocht, zoals loverboys dat eerder deden. Niemand had het kennelijk in zich jou te leren wat je echte waarde was.”

Onlangs hoorde Jolande bij toeval dat het meisje maanden geleden is overleden. “Ik wist niet wat te zeggen. Kon nauwelijks slikken.”

“Ze heeft zichzelf van het leven beroofd”, zei een hulpverlener tegen de advocaat. Een zin die maar door haar hoofd bleef spoken.

“Ik geloof niet dat jij jezelf van het leven beroofd hebt. Ik denk dat het leven jou lang geleden al beroofde. En wij zijn, tot mijn grote verdriet, niet in staat gebleken het jou terug te geven. Alleen, zonder hulp, had je geen schijn van kans.”

De advocaat sluit af met een belangrijke boodschap: “We moeten het echt beter doen. Vandaag nog. Voor al die meisjes en jongens zoals jij.”

Worstel jij zelf ook met zelfmoordgedachten of ken je iemand in je omgeving? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113.

Bron: LinkedIn