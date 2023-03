Heleen (56): “Hij was alles behalve de lange, slanke man op wie ik dacht te vallen”

Heleen (56): “Chris, heet-ie. Net toen ik dacht dat ik vast eeuwig vrijgezel zou blijven, liep ik hem tegen het lijf. Na een ochtendje slenteren door Utrecht, dronk ik een kop koffie in de brasserie waar hij achter zijn laptop zat te werken. Hij was allesbehalve de boomlange, slanke man op wie ik dacht te vallen, maar het was pats, boem, raak!

Ik was niet op zoek, integendeel. Op mijn vierendertigste ging mijn relatie na zes jaar voorbij. In de jaren die daarop volgden maakte ik me weleens zorgen. Een kinderwens heb ik nooit gehad, maar helemaal alléén oud worden was toch wel een schrikbeeld. De tijd verstreek en ik ontmoette niemand met wie ik mijn leven wilde delen. In de praktijk ging het bestaan als single me opvallend goed af. Sterker nog: ik vond het heerlijk. Thuis hoefde ik met niemand rekening te houden, ik kon doen en laten wat ik wilde. Als ik geen zin had om te koken, bestelde ik een pizza. En als ik het op mijn heupen kreeg, verplaatste ik alle meubels en verfde ik een muur fluorgeel. ‘Nee joh, dat wíl ik helemaal niet!’ riep ik, als vriendinnen voor de zoveelste keer vonden dat ik nu toch echt aan de man moest. Op een verjaardag maakten ze na een paar glazen wijn een profiel voor mij aan op een datingapp. Het was een vermakelijke avond, maar met die app heb ik daarna nooit meer wat gedaan.

En daar was Chris, in die brasserie in Utrecht. Hij was onzeker, maar doortastend tegelijkertijd, dat maakte hem zo leuk. Hij vroeg of hij mij op nog een kop koffie mocht trakteren. We raakten aan de praat én niet uitgepraat. We aten samen en gingen naar de film. Dat is nu bijna een jaar geleden en sindsdien is het aan. We praten inmiddels zelfs over samenwonen. Met Chris is mijn leven een stuk leuker. Hij is lief, grappig en gezellig. We ondernemen veel, van een stedentrip tot een bezoek aan een bouwmarkt. Maar kunnen ook prima samen vijf afleveringen van een serie achter elkaar kijken. Het is zo fijn als iemand je op de eerste plaats zet, dus dat doe ik ook bij hem.”