Heleen (67): “Aan de ene kant zijn we heel zuinig, aan de andere kant zijn we luxepaarden”

Heleen van der Sanden (67) is eigenaar en hoofdredacteur van internetplatform en magazine Genoeg, de opvolger van de Vrekkenkrant. Ze is getrouwd met Piet, samen hebben ze drie kinderen en twee kleinkinderen.

“In 2017 waren mijn man en ik voor het laatst op vakantie, een rondreis door Italië. Dat doen we eens in de zes à zeven jaar. Vooraf stippelen we uit wat we willen zien en halen vervolgens het onderste uit de kan. Zonvakanties zijn niet aan ons besteed, vliegen doen we alleen als het echt niet anders kan. Meestal kun je uitstekend en voordelig met de trein reizen, vooral als je lang van tevoren boekt. De andere jaren vieren we vakantie vanuit huis. We maken lijstjes van al die dingen waar we normaal niet aan toe komen. We gaan naar musea met onze museumjaarkaart, maken optimaal gebruik van onze kortingskaart voor de trein. We bezoeken vrienden en familie of zij komen bij ons logeren, en dan pakken we uit en fêteren hen met uitgebreide maaltijden.

Ik geniet er enorm van om te delen, van samen dingen doen. Ik vind dat wij een rijk leven leiden. Daarom bestempel ik mezelf ook niet als zuinig, ik gebruik liever de term ‘genoeger’. Dat betekent dat ik altijd op zoek ben naar de balans tussen te veel en te weinig. Bij alles vraag ik me af: heb ik dit wel nodig? Zo ja, kan ik het dan ruilen, kan ik het delen? Al vanaf mijn tienertijd ben ik me sterk bewust dat de grondstoffen die we met z’n allen gebruiken meestal afkomstig zijn uit bronnen die eindig zijn. Op de manier waarop we hier in het Westen met z’n allen leven, hebben we minstens drie en een halve aarde nodig. Gelukkig zijn steeds meer mensen zich daarvan bewust. We zijn hier maar tijdelijk. Word je tachtig, dan loop je hier vierduizend weken rond. Bij mij zijn er al heel wat weken voorbij, maar mijn kinderen en kleinkinderen moeten nog heel lang door met die ene aarde. Ik zou mezelf niet meer recht kunnen aankijken als ik verkwistend zou omgaan met alle grondstoffen.

Op deze manier leven scheelt geld, zeker, maar daar is het me in principe niet om te doen. Deze levensstijl past bij mijn natuur. Ik vind het ook leuk heel bewust met alles om te gaan, ik leid daardoor een creatief leven. Ook toen de kinderen nog klein waren, leefden we zo. Net als nu werd er niet dagelijks gedoucht, dat is namelijk nergens goed voor. Marktplaats bestond nog niet, dus liep ik tweedehandskinderkledingbeurzen af en probeerde ik zo veel mogelijk te ruilen. In de puberteit kregen de kinderen kleedgeld, zodat ze zelf konden bepalen wat ze kochten. Ook toen bleef het een sport om echt leuke dingen te scoren en die samen te pimpen. Overigens kochten we toen de kinderen het huis uit waren voor het eerst in ons leven een echt nieuwe bank. Daarvoor hadden we altijd oude exemplaren waar naar hartenlust op gesprongen mocht worden. En in die tijd gingen we wel jaarlijks op vakantie. Wij waren lid van een huizenruilvereniging: superleuk, voordelig én daardoor kwamen we in huizen waar al fietsen en speelgoed aanwezig waren.”

Grootste miskoop “De voorloper van de SodaStream werd na jaren ongebruikt naar de kringloop gebracht. We zijn geen frisdrankdrinkers...” Beste koop “Onze vier jaar geleden splinternieuw gekochte elektrische auto met inmiddels 150.000 kilometer op de teller.” Bespaartip “Check voordat je iets koopt: heb ik het nodig? Heb ik het al? Kan ik het lenen, ruilen, tweedehands kopen of zelf maken? Op mijn website kun je de Genoeg Pinpas downloaden, een handige reminder voor in de portemonnee.”

Zuinige luxepaarden

“Mijn man en ik letten nog altijd goed op wat we uitgeven. We pinnen wekelijks honderdvijftig euro, daarvan kopen we de boodschappen, cadeautjes, bloemen, een wijntje en een groentepakket van een teler in de buurt. Aan de ene kant zijn we heel zuinig, aan de andere kant zijn we luxepaarden. Zo wil ik koffie alleen van een bepaald merk. Daarvoor ga ik online op zoek naar de beste aanbieding en die sla ik voor een halfjaar in. Dat doe ik ook met wasmiddelen. Fabrikanten van schoonmaakproducten hebben een slechte aan me. Meer dan een eenvoudige allesreiniger en schoonmaakazijn heb ik niet nodig. Kleding koop ik vaak tweedehands, onder andere via Vinted. Daarbij houd ik ook in mijn achterhoofd dat de duurzaamste kleding de kleding is die al in je kast hangt. En verder kopen we vooral veel niet.

De Loesje-tekst ‘Koopkracht is de kracht om te laten liggen wat je niet nodig hebt’ is zo goed. Zo is het precies. Al heb ik natuurlijk ook mijn zwaktes. Laatst zag ik een heel mooi kookboek dat ik graag wilde hebben, maar tweedehands niet te krijgen was. Ik sprak met mezelf af: als ik het in de zomervakantie nog steeds wil, dan mag ik het kopen als vakantiecadeau. Toen ik het uiteindelijk kocht, was ik als een kind zo blij.”

