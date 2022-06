Helpt écht: Doe deze 7 dingen als je je overprikkeld voelt

Overprikkeling kan door heel veel dingen komen. Misschien heb je het heel druk op je werk, sta je er thuis alleen voor, zorg je voor (een van je) ouders of komt alles tegelijk op je af. Iedereen gaat anders om met overprikkeling. De een bevriest, de ander gaat nóg harder z’n best doen om de onderliggende stress niet te hoeven voelen. Maar beter is om deze 10 dingen eens te proberen. Ze zorgen voor een rustiger hoofd en een meer ontspannen lijf. Psychotherapeut F. Diane Barth deelt handige tips.

1. Maak een lijstje

Misschien heb je bepaalde doelen voor jezelf gesteld, maak je je zorgen over iets of iemand, twijfel je over een bepaalde keuze of weet je niet hoe je iets aan moet pakken. Wat je ook bezighoudt: schrijf het op. Door het een plek op papier te geven, hoeft je hoofd er minder over na te denken en zul je je kalmer voelen.

2. Schrijf je piekergedachten op

Oneindig piekeren (en dan vooral ‘s nachts) vreet energie, maar lost vaak niks op. Ook hier is schrijven een goede oplossing. Zet je wekker op twintig minuten, pak een leeg vel papier, leg je telefoon weg en begin met het opschrijven van alles waarover je nadenkt. Schrijf je gedachten eens letterlijk op. Papier oordeelt niet, dus zet je schaamte maar aan de kant. De enige regel is dat je pen niet langer dan vijf seconden van het papier mag zijn. Weet je niet wat je moet schrijven, dan schrijf je dat op, net zolang tot er weer een nieuwe (pieker)gedachte komt.

3. Praat erover

Klinkt misschien logisch, maar sommige mensen vinden het heel moeilijk om ruimte in te nemen bij anderen als het over hun eigen zorgen gaat. Bel een vriendin, een familielid of begin een goed gesprek met je partner. Het delen van je emoties geeft lucht, en versterkt ook nog eens de band met de ander.

4. Maak het kleiner

Moet of wil je iets doen wat in je hoofd heel groot lijkt, maak het dan kleiner. Doelen die we voor onszelf stellen, zorgen er vaak ook voor dat we beren op de weg gaan zien. Deel je doel eens op in kleinere doelen, als het je angst aanjaagt. Een trap beklim je ook trede voor trede. Zo werkt het ook met grotere doelen in het leven.

5. Ga terug naar de lijst van nummer 1 uit deze lijst

Zet dan nummers één tot en met vijf voor alle dingen die je hebt opgeschreven en deel ze zo in dat je goed kunt zien hoe makkelijk het voor je is om er iets aan of mee te doen. Vijf is moeilijk, een is makkelijk. Zo kun je goed zien welke taken je nog nader kunt bekijken. Vaak kun je de taken met een één of twee makkelijk en snel uitvoeren.

6. Verminder je prikkels

Nieuws kijken en lezen, social media, whatsapp... Probeer eens wat te minderen. Veel telefoons hebben een optie voor het instellen van tijdslimiet voor bepaalde apps. Probeer eens hoe dat voor jou werkt. Ook fijn: ga eens een wandeling maken in plaats van een avond voor de televisie door te brengen.

7. Actie in de taxi (of juist niet)

Realiseer je dat er dingen zijn waar je invloed op hebt, maar ook dingen waar je gewoonweg niets aan kunt veranderen. Kijk eens kritisch naar de dingen waar jij overprikkeld van raakt. Kun je er iets aan veranderen, of is er niets aan te doen? Probeer te accepteren dat er aan sommige dingen niets te veranderen is, maar als je er wel invloed op hebt, dat je plannen maakt om ze daadwerkelijk te veranderen.

Bron: Psychology Today