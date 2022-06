Herinner jij je nog de eerste keer dat je seks had? En de eerste keer dat je goede seks had?

Ik durf te wedden dat je niet twee keer terugdacht aan hetzelfde moment na het lezen van de vragen hierboven. In mijn geval was het wel met dezelfde man, maar dat zal niet voor iedereen gelden.

Ik was achttien toen ik in 1985 in Amsterdam ging studeren. Tijdens de introweek in een jeugdherberg in Amerongen - de hèl, ik liftte op dag twee terug naar huis - leerde ik mijn huidige partner kennen. Van de andere aanwezigen herinner ik me weinig tot niks. Hij maakte een onuitwisbare indruk. Hij is het beste dat die studie me heeft opgeleverd, hoewel ik toch in de mediawereld terechtkwam.

We zagen elkaar daarna op school en in de kantine - koffiedrinkers aan de ene, theedrinkers aan de andere kant - en hij leek niet bijster in me geïnteresseerd. Ik vond die grote, stille man juist mégaspannend.

Onze relatie begon met een praatje, een koffie en een sigaretje (ik), tót de avond van het grote schoolfeest. Omdat ik een half uur treinen en nog twintig minuten fietsen van Amsterdam woonde, en hij bij z’n tante op zolder in de stad, nodigde ik mezelf voor die nacht bij hem uit. Ik was nog maagd, maar hoopte stiekem op seks. Na een gezellige avond en een fikse zoenpartij vond ik mezelf echter moederziel alleen terug in de logeerkamer van zijn tante, terwijl hij zelf vertrok naar de zolderkamer. De volgende ochtend waren we er allebei wel van overtuigd dat dát niet de bedoeling was en vanaf dat moment was het aan.

Van de eerste keer seks herinner ik me twee dingen: we lagen op een matrasje op de grond half onder de eettafel van zijn piepkleine studentenkamer (de lattenbodem van zijn bed bleek niet geschikt voor twee rollebollende mensen) én het lukte aanvankelijk niet om tot penetratie te komen. Uiteindelijk kwam het allemaal goed, hoor. Die eerste keer goede seks liet daarna niet zo heel lang op zich wachten. Oefening baart kunst, hè.

Pijn deed het gelukkig niet en dat is voor veel vrouwen wel anders, blijkt uit een kleine enquête onder mijn vriendinnen en collega’s. De eerste (paar) keer met een nieuwe meneer (of mevrouw, maar dat rijmt niet zo lekker) zijn voor velen ongemakkelijk, vermoed ik. Je gunt iedereen een fijne eerste ervaring met seks, maar dat is niet zo vaak het geval. Daarom is het zo belangrijk om erover te praten of schrijven én goede voorlichting te geven, op school en ver daarbuiten. Kijk bijvoorbeeld eens hoe geweldig de Sekszusjes dat doen en onze eigen podcastserie De Vagina Dialogen natuurlijk.