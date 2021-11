“Het was alsof we niet bestonden”

Sofia Sabbar (25) was een peuter, haar zus Najoua (22) een baby toen hun moeder met hen Marokko ontvluchtte wegens huiselijk geweld. Jarenlang waren ze ongedocumenteerd, wat een enorme invloed had op hun jeugd.

Sofia: “Najoua was veertien toen ze op een ochtend wakker werd en haar schouder vastzat, richting haar oor. Er was geen beweging in te krijgen, ze had pijn en moest naar een dokter. Al wisten we van jongs af aan dat naar een dokter gaan voor ons niet eenvoudig was.”

Najoua: “Een keer eerder hadden we voor onze zieke moeder hulp gezocht bij een huisartsenpraktijk. Toen blééf de assistente maar vragen stellen, we kwamen geen steek verder. Mijn moeder is toen doodziek met ons de praktijk uit gestrompeld.”

Sofia: “We hadden onze les geleerd, nu gingen we naar het ziekenhuis. De baliemedewerkster zei koeltjes: ‘Jullie zijn niet verzekerd en kunnen alleen geholpen worden als je driehonderdvijftig euro betaalt.’ Ik zag dat mijn zusje pijn had, smeekte of we het in termijnen konden betalen. Dat kon niet, we kregen geen enkele hulp.”

Najoua: “Ik begreep niet wat ons overkwam. Als kind kun je dat helemaal niet plaatsen.”

Sofia: “Nu weten we dat dit gebeurde omdat we ongedocumenteerd waren. We weten nu ook dat elk ziekenhuis een potje heeft voor ongedocumenteerden. Blijkbaar wist die medewerkster dat niet, maar dat ze geen enkele moeite voor ons deed… Ik voelde me zó machteloos, kwaad en verdrietig. Dat deed het meest pijn, dat er nul mededogen, geen greintje medemenselijkheid was.”

Najoua: “Wanneer mij als kind werd gevraagd waar ik vandaan kwam, zei ik trots: ‘Uit Amsterdam!’ Dat we geen verblijfsvergunning hadden, werd later pas duidelijk.”

Sofia: “Bijna twintig jaar geleden raakte onze moeder op de markt in gesprek met een vrouw die vertelde dat er een school was in Amsterdam-West waar we naartoe konden, drie kwartier reizen met de bus en het pontje vanaf de plek waar we woonden. Mijn moeder heeft ons meteen ingeschreven. We hadden naar elke school gekund, want ieder kind heeft recht op onderwijs. Maar mijn moeder had geen idee. Dus gingen we jarenlang naar een school die heel ver weg was. Ook iets wat hoort bij ongedocumenteerd zijn: dat je al zo dankbaar bent dat je kind naar school mag, dat je niet onderzoekt of het beter, makkelijker of handiger kan. Een tijdje hadden we ook balletles, geweldig vonden we dat. Toen we voor de zoveelste keer moesten verhuizen, konden we daar niet meer naartoe. We vinden het nog steeds erg dat we nooit afscheid hebben kunnen nemen van die lieve balletjuf. Als ongedocumenteerd kind weet je altijd dat iets wat leuk is, plotsklaps kan stoppen omdat je er geen recht op hebt. Veel mooie herinneringen hebben daardoor een schaduwzijde. Van jongs af aan voelden we dat we anders waren. Wij verhuisden doorlopend. Vriendjes mee naar huis nemen was ondenkbaar. Klasgenootjes gingen op vakantie, zij konden wél naar de huisarts, naar de tandarts.”

Najoua: “School werd ons thuis, een constante factor, de plek waar we kind konden zijn. Daar werden we gewaardeerd om wie we waren, werden we gezíen, dat was zó fijn.”

Sofia: “Zo zeker als onze school was, zo onzeker was onze woonsituatie. We zijn in onze jeugd meerdere malen verhuisd. Soms woonden we bij vrienden, soms in een studentenwoning of op plekken die de naam woning niet verdienen. Het langst woonden we in een kelder zonder ramen. Het was er zo vochtig dat de muren beschimmeld waren. We hadden een douche, wc, drie bedden en een kastje met een kookplaatje erop. Najoua sliep tegen de muur, vandaar dat ze toen vastzat met haar schouder.”

Najoua: “Door het vocht en de uitlaatgassen die in huis hingen, heeft Sofia nu slechte longen waardoor ze doorlopend hoest en benauwd is. Dat de gemeente er op een gegeven moment lucht van kreeg dat er illegaal gewoond werd op die plek, was heel stressvol. We waren bang dat we onze woning kwijt zouden raken. Vanaf dat moment zorgden we ervoor om tussen zeven uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds daar niet te zijn. In de ochtenden, voor school, waren we buiten. Uit school gingen we naar de grote bibliotheek bij het Centraal Station.”

Sofia: “Najoua en ik waren geprogrammeerd om niet op te vallen, er niet te zijn. We wilden het altijd góed doen, reden nooit door rood licht, staken altijd over bij het zebrapad. Op school hadden we maar één doel: gaan studeren. Die droom werd ruw verstoord. Vier maanden voor mijn vwo-eindexamen werd ik uit de klas gehaald en kreeg ik de grootste klap die ik in mijn leven heb moeten incasseren: ik mocht geen diploma halen. Ik was inmiddels achttien jaar en had volgens de school geen recht meer op onderwijs. Ik was er kapot van. Ik mocht nog wel onderwijs volgen, maar geen examen doen. Ik zie me zo weer die klas binnenkomen waar de leerlingen ongeïnteresseerd in de schoolbanken hingen, klagend over niks, terwijl mijn hele toekomst in duigen was gevallen. Ik ben thuis in bed gaan liggen, wist niet meer wat ik met mijn leven aan moest. Pas na een jaar kwam mijn veerkracht terug. Ik dacht: als ik dit niet mag doen, zal ik ervoor zorgen dat andere kinderen zoals ik wél de kansen krijgen die ik niet krijg. Daarom heb ik Juf Soof opgericht, het was mijn manier om me terug te vechten in de maatschappij. Ik werk met kinderen van ouders met een migratieachtergrond. Kinderen die vaak automatisch het etiket opgeplakt krijgen dat ze minder goed zouden kunnen leren.”

Najoua: “Omdat ik de achttien naderde en net als Sofia inzag dat dit zo niet verder kon, besloten we de procedure voor een verblijfsvergunning bij de IND te starten.”

Sofia: “We geloven als geen ander in het Nederlandse rechtssysteem. Daarom ben ik naar het juridisch loket gegaan, en heb gezegd: ‘Ik ben ongedocumenteerd, wat moet ik doen?’ Toen begon onze procedure voor de aanvraag voor een verblijfsvergunning.”

Burgemeester aan de telefoon

Najoua: “De IND wees onze eerste aanvraag en ons daaropvolgende bezwaar af. We zijn toen in beroep gegaan. De rechter veegde de argumenten van de IND van tafel en stelde ons in het gelijk. De IND ging daarop in hoger beroep met dezelfde argumenten die de rechter eerder van tafel had geveegd. Voor ons beroepschrift moesten er nieuwe stukken ingediend worden. We hadden niet het gevoel dat er naar onze verhaal geluisterd werd en wilden het daarom graag op papier zetten.”

Sofia: “Een goede vriendin, een soort grote zus die ons vaker hielp, organiseerde een interview in Het Parool. Ons verhaal werd voorpaginanieuws. Al onze pijn, het gevoel van onrecht, was verwoord in dat artikel.”

Najoua: “We besloten het artikel mét een handgeschreven brief bij burgemeester Halsema van Amsterdam af te geven. Intussen stonden onze telefoons roodgloeiend; alle media hadden ons verhaal opgepikt. Op een gegeven moment ging de telefoon weer, het was burgemeester Halsema.”

Sofia: “Ik was zó ontroerd. We schreeuwden om hulp en als de burgemeester je dan belt… Dat is niet niks. Vanaf het moment dat we begrepen dat we illegaal waren, twijfelden we aan ons bestaansrecht. Maar nu de burgemeester van Amsterdam ons belde, voelden we dat we niet onzichtbaar waren, we werden eindelijk gehoord. Dat heeft ons zo veel goed gedaan. Ik was zo emotioneel, ik kon bijna niet uit mijn woorden komen.”

Najoua: “Het was alsof Amsterdam ons omhelsde. En ze was ook zo lief! Diezelfde middag heeft de burgemeester een brandmail gestuurd naar staatssecretaris Broekers-Knol. Het mocht niet baten: de IND ging door met het beroep tegen de uitspraak van de rechter. Ondanks het feit dat we nauwelijks Marokkaans spreken en hier zijn opgegroeid en geworteld. Wel hadden de media ons verhaal opgepikt en mochten we ons verhaal ook vertellen bij Op1, Met het oog op morgen, De 5 Uur Show en in andere kranten en radioprogramma’s. Het gaf ons ook moed dat er inmiddels Kamervragen gesteld werden, er was reuring. Ons verhaal raakte aan de maatschappelijke onvrede met betrekking tot de toeslagenaffaire. Ook daar ontbrak de menselijke maat. Mensen vroegen zich af: wat moeten deze meisjes in Marokko?”

Sofia: “We voelden ons gesteund door alle ontzettend lieve reacties, die sterkten ons om door te gaan. Wij horen thuis in Nederland. Naar Marokko gaan voelt niet als een terugkeer, het voelt als een uitzetting.”

Goed nieuws

Sofia: “De mediastorm leek een beetje geluwd, Najoua en ik waren moe van het circus waar we uit kwamen. We logeerden bij een vriendin die met ons mediteerde om rustig te worden. Ik was zó moe dat ik midden op de dag zei: ‘Ik ga naar bed, maak me alsjeblieft niet wakker.’ Ik was nog maar net in slaap of Najoua stond naast me met een bleek gezicht en zei: ‘Sofia, we hebben een verblijfsvergunning’.”

Najoua: “De advocaat had een appje gestuurd met het goede nieuws. We hebben gegild, geschreeuwd, gehuild en gedanst. We mochten blijven! Daarna zijn we meteen op de fiets gesprongen, naar de goede vriendin die ons al die tijd zo geweldig had bijgestaan.”

Sofia: “De IND heeft erkend dat ze al in beginsel fout zaten. Onze eerste aanvraag in 2019 had direct goedgekeurd moeten worden. Het lijkt erop dat de IND zich nooit echt heeft verdiept in onze aanvraag en slechts op een standaard wijze heeft gereageerd.”

Najoua: “Ik studeer nu rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Sinds een bezoek aan een advocatenkantoor toen ik nog op de basisschool zat, wil ik niets anders dan advocaat worden. Ik begrijp goed dat de IND er is, dat er regels zijn die toegepast moeten worden. Maar je kunt niet, mag niet gestraft worden voor iets waar je geen zeggenschap over hebt gehad. Misschien heeft onze zaak de weg geëffend voor andere Najoua’s en Sofia’s.”

Sofia: “Zo in de publiciteit komen, is niet iets wat we graag willen. Ons verhaal vertellen hakt er elke keer opnieuw in. Elke keer komen de tranen, doet het weer pijn. Maar als we mensen wakker kunnen schudden, als wij door open te zijn over wat we hebben meegemaakt een gezicht en een stem kunnen geven aan ongedocumenteerden, is onze missie geslaagd. Nu we ons Nederlands mogen noemen, hier echt mogen zijn en blijven, merk ik dat ik me sterker voel. Ik loop rechterop. Al die jaren deed ik mijn best om vooral niet op te vallen. Omdat het voelde alsof ik er niet mocht zijn, cijferde ik mezelf weg.”

Najoua: “We leren nu dat we er gewoon mogen zijn. Al gaat dat met horten en stoten, het is oké. We zijn geen zaak of dossiernummer meer, we zijn weer mens.”

Sofia: “We hebben het gevoel dat ons leven nu echt kan beginnen.”

Naschrift Er is een stichting voor de zusjes opgericht, stichting studiefonds Sofia en Najoua Sabbar, om hen tijdens hun studietijd waar nodig financieel te ondersteunen.