“Hij noemde me steeds Sylvie, dat is mijn mans ex”

Agressieve oom

Iris (40): “Nog vóór het hoofdgerecht werd geserveerd had iedereen al een fles wijn achter de kiezen. De sfeer zat er dus goed in, tot oom Cor en tante Sonja elkaar begonnen af te snauwen. Het traditionele rolverdelinggedoe: Cor deed te weinig in het huishouden, Sonja zeurde te veel. Vrij onschuldig, zou je zeggen, maar ik wist meteen dat het de verkeerde kant op ging. Cor greep Sonja’s kraag beet en schreeuwde: ‘En nu ben ik er klaar mee!’ Mijn ex-schoonvader, portier in die tijd, nam zijn zwager gauw mee naar de keuken om af te koelen. ‘Maak je niet druk, dit doet-ie wel vaker’, reageerde een laconieke Sonja. Ik heb het over twintig jaar geleden. Ze zijn trouwens nog steeds getrouwd.”

Ik zit hier heel alleen…

Anouk (38): “Twee maanden nadat ik was bevallen van mijn tweede kindje schoof ik vrolijk aan bij het kerstdiner van mijn schoonfamilie. Ik had onwijs veel zin in een avondje ontspannen tafelen. Toen ik mijn dochter discreet wilde gaan voeden achter een servet, verzocht mijn schoonmoeder me vriendelijk toch even boven te gaan zitten. Ze vond het ongepast en aanstootgevend. Daar zat ik dan in de suffe slaapkamer van mijn schoonouders, terwijl de hele familie genoot van een lekker kerstdiner. Mijn eten kon ik later oppiepen in de magnetron.”

All you need is home Petra (64): “Mijn man wil koste wat het kost zijn oude moedertje, inmiddels 91 jaar, tevreden houden. Dus zit ik me elk jaar op kerstavond stierlijk naast hen te vervelen tijdens de nachtmis, terwijl mijn dochters thuis héérlijk All you need is love zitten te kijken.”

Vol verwachting

Anouk (41): “Ik was krap een paar weken zwanger en keek erg uit naar het kerstdiner bij mijn schoonfamilie. Op het menu? Vooraf een carpaccio van runderlende, rosé gebakken rosbief als hoofdgerecht en Franse rauwmelkse kaas toe. Gelukkig had mijn schoonmoeder voor mij wat anders klaargemaakt. Ik kreeg een bord met aardappelen, doperwten uit blik en een slavink uit de vriezer. Feest!”

Kaas is kaas, toch?

Fia (45): “Mijn ex-schoonmoeder staat bekend om haar creatieve en experimentele desserts, maar deze tiramisu met smeerkaas sloeg werkelijk alles. Een budgetoverweging waarover ze ons tijdens het opdienen niks vertelde. Koffie én kaas op je lepel, ik heb nog nooit zoiets vies gegeten. Een voor een spuugden we zo discreet mogelijk het goedje terug op ons bord. Mijn ex-schoonmoeder gaf ondertussen geen kik en sprak de inmiddels vaak geciteerde woorden: ‘Kaas is kaas. Ik dacht dat het wel kon.’ Ik viel zowat van mijn stoel. Mascarpone is romig en smaakt helemaal niet naar kaas! Ze hield voet bij stuk en zei dat we er maar omheen moesten eten.”

Wilma (60): “Ik zie dat kunstgebit nog liggen… Ik was een jaar of zeventien en vierde voor het eerst kerst bij mijn deftige schoonfamilie. De vader van mijn vriendje was luitenant-kolonel, de dames hadden plissérokken aan, dus op van de zenuwen nam ik plaats aan tafel. Na het voorgerecht, escargots, kwam er een terrine kervelsoep op tafel. We zaten rustig te eten toen opa zich ineens verslikte. Het volgende moment vloog zijn kunstgebit over de tafel, zo mijn soep in. Ik durfde geen spier te vertrekken tussen al die chique mensen. Gelukkig schoot het hele gezelschap in de lach en viste opa vrolijk zijn gebit uit mijn soep. De rest heb ik maar laten staan...”

Wát zeg je? Henriette (53): “De vader van mijn man is al op leeftijd en zijn gehoor is niet best. Het is voor ons hele gezin elk jaar weer een hele stoelendans om níet naast opa te hoeven zitten, omdat die pechvogel de hele avond als een soort spreekbuis fungeert, terwijl de rest gezellig zit te keuvelen.”

Herrieschoppers

Lin (46): “Ik zie er elk jaar weer als een berg tegenop: kerst met zijn zus en haar man, en dan vooral hun twee bloedirritante kinderen. Ze luisteren niet, gillen non-stop en gaan veel te laat naar bed, waardoor de hele avond om hen draait.”

Koosnaam

Lieke (52): “Mijn schoonvader was een keer zo aangeschoten dat hij me de hele avond Sylvie heeft genoemd. Zo heet de ex-vrouw van mijn man. Toen ik hem later die avond Rob ging noemen in plaats van Ben, kreeg hij zo de slappe lach, dat hij zich verslikte in een stukje buikspek. Rob is inmiddels zijn koosnaam en hij vindt het geweldig. De volgende dag was ik trouwens weer gewoon Lieke, gelukkig.”

Aangenaam kennismaken

Froukje (44): “Toen mijn man en ik twintig jaar geleden verkering kregen, was de relatie met zijn ouders flink bekoeld omdat het tussen zijn moeder en zijn ex-vriendin nooit had geboterd. De aanstaande kerstdis zag hij als een uitgelezen kans om de boel weer te lijmen. Toen hij voorstelde op Eerste Kerstdag naar zijn ouders te gaan, dacht ik dat hij een grapje maakte. We waren pas drie weken samen! Tegensputteren was zinloos, hij had zijn ouders al gebeld en gevraagd of er een bord bij mocht. Zij hadden er net zo weinig zin in als ik. ‘Moet dat nú?’ had zijn moeder gezegd. Ik snap nog steeds niet waarom hij dat vervolgens weer aan mij vertelde, want ik heb me zelden zo ongemakkelijk gevoeld. Het gesprek kwam moeizaam op gang, maar gelukkig scoorde ik punten met mijn zelfgemaakte kerststukje. De klik volgde tijdens het hoofdgerecht. We zien elkaar sindsdien elke week.”

Bespreek ieders wensen

Kerst is het feest met de meeste verwachtingen. Wat vindt je partner belangrijk? Wat wil de (schoon)familie? Waar heb je zelf zin in? Durf je uit te spreken, maar probeer ook flexibel te zijn: “Dan vieren we het volgend jaar toch bij ons?” Maak het bezoek niet te lang

Is er geen sprake van een hechte band? Breng dan niet de hele dag samen door, maar beperk het samenzijn tot een brunch, borrel, diner of wandeling. Drink niet te veel alcohol

Alcohol vermindert de zelfcontrole, waardoor mensen hun emoties minder goed in de hand hebben. Als het gezellig is, is dat niet zo erg, maar bij spanningen doet alcohol daar nog een schepje bovenop en kan irritatie zo omslaan in boosheid. Vermijd gevoelige onderwerpen

Thema’s als politiek, vaccineren en religie leiden geheid tot verhitte discussies aan tafel. Vermijd die dus. En die oude koeien? Lekker in de sloot laten zitten! Vraag naar de leuke dingen

Hét recept voor een persoonlijk en verrassend gesprek: vraag tafelgenoten waar zij op dit moment het meest enthousiast over zijn. Of wat je schoonouders leuk aan elkaar vonden toen ze elkaar ontmoetten. Neem af en toe een time-out

Stoom afblazen? Piep er even tussenuit. Help in de keuken, ga een keer vaker naar de wc of loop naar buiten voor een frisse neus. Haalt de druk van de ketel en je laadt ondertussen op. Tel je zegeningen

Het loopt misschien niet helemaal zoals je zou willen, maar wees blij dat jullie samen kunnen zijn. Kerst is voor veel mensen een eenzame periode. Probeer dankbaar te zijn en te focussen op wat wél leuk is.

Een vluchtig aanzoek

Loes (34): “Op 25 december 2018 hadden mijn vriend en ik ’s middags hard gewerkt om alles voor te bereiden voor de avond voor het kerstdiner met mijn schoonfamilie. Omdat we ruim op tijd klaar waren, besloot ik uitgebreid in bad te gaan en mezelf op mijn gemak klaar te maken. Wat ik niet wist was dat mijn vriend me die avond, nog vóór zijn familie zou arriveren, ten huwelijk wilde vragen. Terwijl ik boven alle tijd nam voor een kleine wellnessbehandeling, had hij het hele huis vol waxinelichtjes gezet en liep hij al een uur ijsberend door de kamer. Vijf minuten voor de familie arriveerde, kwam ik beneden en trof ik een bloednerveuze man aan. Hij vroeg me, ik zei volmondig ja, maar in plaats van nog even samen na te zwijmelen hebben we als een gek alle kaarsjes uitgeblazen en de hele setting opgeruimd – we wilden het niet metéén de wereld in slingeren. Alsof er niets aan de hand was, maar ondertussen helemaal hyper, openden we even later de deur voor zijn familie. Het kaarsvet was nog zacht toen we de kaarsen weer aanstaken.”