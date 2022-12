Hilmar: “Bedankt! Zonder jullie zou er geen Libelle zijn”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Hoe vaak verzuchten we niet dat het jaar voorbij is voordat je het weet? Geloof me: op de Libelle-redactie lijkt de tijd nóg sneller te gaan! De zomer was nog niet voorbij of we waren al volop bezig met kerst, oud & nieuw en de eerste maanden van 2023. Dat krijg je ervan als je elke week een tijdschrift maakt én een digitale editie, dagelijks een website vult met verhalen, vlogs, blogs en lifehacks, Jan, Jans en de kinderen-uitgaven, elke maand een special én een Bookazine uitbrengt en ieder jaar met een zomerboek komt én een Libelle Zomerweek organiseert: dan moet je wel een beetje kunnen plannen.

Als ik zo terugkijk op 2022 zie ik dat ‘mijn’ redactie weer zó veel prachtige en bijzondere dingen heeft gemaakt. Er werken hier zo’n veertig vrouwen, de jongste is amper twintig, de oudste bijna zestig. En er zijn ongelooflijk veel freelancers betrokken bij alles wat we maken. Allemaal met verschillende achtergronden, opleidingen, dromen en interesses. Eén ding hebben ze gemeen: samen bedenken en realiseren ze heel veel geweldige dingen voor Libelle. Dus hierbij bedank ik mijn allerliefste collega’s voor hun bijdragen in 2022.

Ook jullie, lieve lezeressen en lezers van Libelle, bezoekers en kijkers van libelle.nl en Libelle TV, ben ik veel dank verschuldigd. De redactie ontvangt regelmatig mails, berichten en handgeschreven brieven en kaartjes. Meestal zeer positief (fijn), soms wat opbouwende kritiek (bedankt daarvoor) en af en toe een klacht (waar we gelukkig in de meeste gevallen wel wat mee kunnen). Bedankt voor jullie interesse en betrokkenheid bij Libelle, want zonder jullie zou er geen Libelle zijn om met hart en ziel aan te kunnen werken.

Een heel goed, gezond en gelukkig 2023!

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans