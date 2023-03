Hilmar: “Boekenclub ‘17 kilometer’ was al snel een feit”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Tijdens de pandemie reed ik met een vriendin naar Aken. Dat is best een eind, dus we hadden plenty tijd om eens even goed bij te kletsen. Na alle koetjes en kalfjes ging ons gesprek vooral over wat we de laatste tijd zoal hadden gelezen. Boeken waar je niet doorheen kunt komen, boeken die je aantrekken en afstoten tegelijkertijd, boeken die je nog een tijd bezighouden of waarvoor je het liefst een afspraak afzegt – zo graag wil je weten hoe het verhaal verdergaat. De autorit vloog voorbij.

Op de terugweg viel het woord ‘boekenclub’, en bij het naderen van de Randstad hadden we een plan. Boekenclub 17 kilometer (de afstand tussen onze woonplaatsen) was al snel een feit. Beiden brachten we wat leesvriendinnen in en inmiddels komen we nu al dik een jaar om de zes weken bij elkaar, beurtelings in Haarlem en Amsterdam. Een boek bespreken blijkt elke keer de aanleiding voor een goed gesprek. We dwalen dan ook moeiteloos af: van de geschiedenis van onze oma’s tot de levensverwachtingen die we ooit zelf als jong meisje hadden.

Zo heb ik het afgelopen jaar een paar pareltjes gelezen waaraan ik zonder Boekenclub 17 kilometer niet was begonnen. Zelfs de tegenvallers zorgden voor boeiende conversaties. Daarom ben ik zo content met de voortvarendheid van onze coördinator Nina om een Libelle Leesclub op poten te zetten. Die is er nu, compleet met een online meet & greet met de auteur van het boek van de maand. Dat wordt flink doorpakken voor mij. Ben ik even blij dat er soms ook een dunner boek tussen zit! Meld je aan op libelle.nl/leesclub. Wie weet zie ik je daar!

Hilmar Mulder is hoofdredacteur van Libelle. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.

